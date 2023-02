Ami Szegeden öröm, Veszprémben bánat: mindkét csapatra BL-nyolcaddöntő várhat

Szeged–Kiel

Megint bevehetetlennek bizonyult a Kiel számára Szeged: a Pick Aréna avatómérkőzésén, tavaly december 9-én 30–26-os vereséggel távozott Magyarországról. A németek ezúttal három góllal maradtak alul a szegediekkel szemben.



A hazaiak keretéből Bodó Richárd és Matej Gaber hiányzott – s a meccs elején úgy is tűnt, tényleg nagyon hiányozni fognak majd. A remekül védekező németek egy 5–1-es sorozattal háromgólos előnyt alakítottak ki a meccs negyedénél, ezért Juan Carlos Pastor szegedi vezetőedző csakhamar időt kért, majd kapust cserélt. A Kiel rendszerint lendületesen támadott és látszólag könnyedén szerezte góljait, ráadásul a szegediek a mezőnyben is egyre többet hibáztak. A labdaeladásokat, támadó szabálytalanságokat kihasználva 14–10-re ellépett a vendégcsapat, amely szintén nem játszott hibátlanul, de a szünetben is magabiztosan, három találattal vezetett.



Azonban kiválóan kezdte a második felvonást a magyar bajnoki címvédő, 20–20-nál ismét egyenlő volt az állás. A szegediek támadójátéka a folytatásban is hatékonyan működött, védekezésben azonban nem tudták megfékezni ellenfelüket, így 12 percen keresztül felváltva születtek a gólok. Mikler Roland bravúrosan védett, a házigazda a nyolcadik perc (4–3) után az ötvenedik percben (29–28) ismét vezetett, ekkor a Kiel időt kért. A németek ezzel sem tudták megtörni a hazaiak lendületét, sőt, mivel minden posztról jöttek az extrateljesítmények szegedi oldalon, bő három perccel a vége előtt eldöntötték a meccset (34–31). Az utolsó percben Rosta Miklós ziccert hibázott, de az ellentámadás végén Mikler ismét bravúrt mutatott be, így a házigazdák 36–33-ra győztek.

Imanol Garciandía hat, Mario Sostaric és Rosta Miklós öt-öt góllal, Mikler Roland 13 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Sander Sagosen hét, Magnus Landin öt alkalommal talált be, Tomas Mrkva hatszor védett.



A két csapat 14. egymás elleni BL-meccsén nyolc német siker és egy döntetlen mellett ötödször nyert a Szeged.





Magdeburg–Veszprém

A vendégek keretéből Omar Jahja és Nedim Remili, a hazaiaktól Ómar Ingi Magnússon, Magnus Saugstrup és Daniel Pettersson hiányzott – emelte ki az MTI.



Nikola Portner bravúros védéseinek köszönhetően jobban kezdett a német bajnoki címvédő (4–1), és bár a Veszprém többször is visszazárkózott egygólos hátrányra, a 19. percben már néggyel vezetett a Magdeburg. A kapuscsere hatására 11–10-re feljött a vendégcsapat, majd a németek egy ideig rendkívül hatékonyan lőttek, de aztán Rodrigo Corrales védéseire alapozva megint felzárkózott a Magyar Kupa-címvédő, amely mindössze egygólos hátrányban volt a szünetben.



Remek védekezését és lehengerlő ellentámadásait kihasználva a meccs kétharmadánál megint hárommal jobban állt a Magdeburg, sőt egy 6–1-es sorozat után már 25–20-as előnyben volt. Erre ismét időkéréssel reagált Momir Ilics veszprémi vezetőedző, majd csapatát – a kapus lecserélésével – létszámfölényes támadójátékra állította át. A 47. percben Dragan Pechmalbec piros lapot kapott, és ez is hozzájárult, hogy már az utolsó tíz percet megelőzően eldőlt a mérkőzés. A vendégek egyszer sem vezettek az egész meccsen.



Andreas Nilsson, Manuel Strlek és Rasmus Lauge Schmidt öt-öt gólt lőtt, Rodrigo Corrales hat védést mutatott be veszprémi oldalon. A hazaiaknál a mezőny legjobbjának megválasztott Kay Smits, valamint Philipp Weber kilenc-kilenc alkalommal talált be, Nikola Portner 14 lövést védett.



A két csapat kilencedik egymás elleni tétmérkőzésén négy veszprémi siker és egy döntetlen mellett negyedszer nyert a Magdeburg. A hét győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel csoportja harmadik helyén álló Veszprém egy hét múlva a portugál FC Portót fogadja a BL csoportkörében – tekintett előre a távirati iroda. Épp a Magdeburg lökte ki a biztos negyeddöntővel kecsegtető második pozícióból.



Az öt győzelemmel és hét vereséggel csoportja ötödik helyén álló Szeged jövő szerdán a címvédő Barcelona vendége lesz. A nyolcaddöntőbe mindkét csoportból az első hat helyezett jut be.



FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 12. FORDULÓ

Pick Szeged–THW Kiel (német) 36–33 (14–17)

SC Magdeburg (német)–Telekom Veszprém 32–25 (16–15)

(Borítókép: A szegedi Imanol Garciandia Alustiza (b2), valamint Hendrik Pekeler (b) és Patrick Wiencek (j), a német csapat játékosai a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 12. fordulójában játszott Pick Szeged–THW Kiel mérkőzésen. Fotó: MTI/Ujvári Sándor)