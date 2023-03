Már jó egy órával a 18.45-ös kezdés előtt hömpölygött a tömeg a 2021-ben átadott csarnok környékén, értelemszerűen a legtöbben kék mezben közelítették meg a mérkőzés helyszínét. Ettől függetlenül természetesen vendégdrukkerekkel is találkoztunk, akik nyugodtan sétálgattak a Sipos-, Ligetvári- vagy éppen a még megmaradt Lékai Máté-mezben.

„Természetesen riválisok vagyunk, de ez nem futball, az előbb éppen a szegediekkel söröztünk egy csárdában. Megvan a kölcsönös froclizás és vérszívás, ahogy két nagy ellenfélnél szokás, de ugyanúgy a tisztelet is” – mondta egyikük, akit arról is kérdeztünk, mit vár a mérkőzéstől. „Sima győzelem, egységesebb, jobb most a veszprémi csapat, azt is el tudom képzelni, hogy olyan eredmény születik, amellyel a jövő heti visszavágó csupán formalitás marad. Tudjátok, mit? Bevállalom, meglesz a közte tíz!”

19 Galéria: A Veszprém felmosta a PICK Aréna padlóját a Szegeddel Fotó: Papajcsik Péter / Index

Bár egy félmosoly kíséretében kívántunk jó szurkolást emberünknek, ha tudtuk volna, mi vár ránk a következő bő két órában, alighanem a hétvégi lottószámokat is megkérdezzük tőle... De ne szaladjunk ennyire előre. A csarnokba érve a meccs előtt a hazaiak a 40 évvel ezelőtt Magyar Kupát nyert Tisza Volán játékosait köszöntötték, illetve a birkózó Lőrincz testvérek, Viktor és Tamás is tiszteletét tette a játéktéren, akiket mindkét tábor részéről nagy ováció fogadott.

Veszprémi ziccerekkel indult a találkozó, a szegedi kapufán, Mirko Alilovic eszén azonban nem tudtak túljárni a vendégek, így egy hetessel Sebastian Frimmel szerezhetett volna vezetést Juan Carlos Pastor alakulatának, ám az osztrák balszélső fölé lőtte az első hétméterest.

Némi meglepetésre egészen az ötödik percig kellett várni az első gólra, Gasper Marguc neve került fel először az eredményjelzőre, aki nem hibázta el a Borut Mackovseknek kiállítást érő szabálytalanságát követő büntetőt. Bogdan Radivojevics hetesét Corrales védte, így nyolcpercnyi játékot követően sem volt góljuk a hazaiaknak. Sőt, már a tizedik (!) percen is átléptünk, a veszprémiek hálója azonban még mindig érintetlen volt.

Az Építők viszont nem lassított, Nedlin Remili volt eredményes, Carlos Pastor pedig időt kért. A pihenő sem hozta meg az eredményt, a Szeged a következő támadásából sem lőtt gólt, a veszprémiek viszont folyamatosan növelték előnyüket.

Végül egészen a 12. percig – majdnem a félidő feléig – kellett várni az első hazai gólra, Frimmel törte meg a jeget.

A vendégtámadások ennek ellenére sem hagytak alább, Remilit újra képtelenek voltak megállítani, míg a másik oldalon Frimmel szerzett ismét gólt, ezúttal hetesből, így a játékrész felénél 7–2 állt az eredményjelzőn. Az olló azonban egyre csak nyílt a két csapat között, amikor pedig már héttel ment Momir Ilic együttese, a szegediek spanyol mestere ismét magához rendelte játékosait. Váratlan és értelmezhetetlen volt a Pick Szeged játéka, a játékrész utolsó tíz percére fordulva már nyolc találat választotta el a feleket. Ilic Zoran óriási átlövéssel szerezte meg a Veszprém tizenegyedik találatát, majd Miguel Martins volt a második szegedi játékos, aki sikerrel vette be riválisa kapuját. Erre egészen a mérkőzés 22. percéig kellett várni.

A kedélyeket ezután újabb veszprémi gól és újabb szegedi kihagyott hetes borzolta, így alig értünk el az első félidő utolsó öt percéhez, már tíz gól volt a csapatok között.

Erre a veszprémi vendégtábor is rákezdett, és hangosan elszámolt egytől tízig, ezzel is nyomatékosítva a hazaiakban, hogy éppen hány góllal vezetnek. Ha mindez nem lett volna elég bosszantó, nótájuk végén még azt is hozzátették: „itthon vagyunk”.

És ha egy üzlet beindul: továbbra is futószalagon érkeztek a veszprémi gólok, ezzel párhuzamosan az elhibázott szegedi offenzívák, így nem sokkal a szünet előtt már 13 (!) góllal vezettek a hazaiak. Gasper Marguc egymaga lőtt nyolcat, míg a Szeged addig összesen hatszor volt eredményes... (6–19)

Az első félidő utolsó másodperceiben Mario Sostaric rendkívül szerencsétlenül lépett Kentin Mahé lábára, a szegedi játékos bokája csúnyán kifordult, és bár a francia játékos tettében semmi szándékosságot nem lehetett felfedezni, piros lapot kapott. A szlovén jobbszélsőt két veszprémi vitte le a kezében, sportszerű pillanatokat láthatott a közönség, tapssal is díjazta.

Ennek ellenére még érkezett a félidő zárásaként egy gól vendégoldalról, így a félidőben 20–7 állt az eredményjelzőn, a Veszprém javára.

Fordulást követően Alilovicot Mikler Roland váltotta a szegedi kapuban, a játékrészt pedig jobban kezdték a hazaiak, egy 4–1-es rohammal 11–21-re kozmetikázták az eredményt. A váratlan különbségű vezetés ellenére a Veszprém nem akarta közelebb engedni magához riválisát, arra nagyon odafigyeltek Ilic tanítványai, hogy a minimum tízgólos előnyt megtartsák. Ez olyannyira jól sikerült, hogy negyedórával a vége előtt először vezettek 14 találattal, 14–28-nál pont kétszer annyi góljuk volt, mint a hazaiaknak...

Nem sokkal később, 15–30-nál már tizenöt volt a két csapat közti különbség, a szegedi ultráktól pedig már a légy zümmögését is hallani lehetett volna az arénában, de a veszprémiek gondoskodtak róla, hogy az utolsó tíz percben is legyen hangulat.

Amelyet kis túlzással már felesleges volt lejátszani is, a hitehagyott szegediek megváltásból, a vendégek pedig az örömünnep miatt várták a dudaszót. Végül 13 góllal, 36–23-ra nyert a Veszprém, a hazaiaknak maximum annyi örömük maradt, hogy a második játékrészt döntetlenre, 16–16-ra hozták.

A továbbjutás azonban alighanem eldőlt, ennek ellenére jövő csütörtökön le kell játszani a visszavágót is, mi pedig megyünk és megkeressük a vendégek drukkerét, hiszen a szombati ötös lottón mégiscsak 3,6 milliárd forint a főnyeremény...

BAJNOKOK LIGÁJA, NYOLCADDÖNTŐ

1. mérkőzés

Pick Szeged–Telekom Veszprém 23–36 (7–20)

