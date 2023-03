Annak ellenére, hogy telt ház fogadta a csapatokat a Pick Arénában szerda este a Szeged–Veszprém BL-nyolcaddöntő első mérkőzésén, kiütéses vereségbe futottak bele a házigazdák. A Veszprém már a félidőben tizenhárom gólos előnyben volt, végül 36–23-ra nyerte meg a találkozót.

A vendégek vezetőedzője, Momir Ilic nem számított ilyen egyoldalú találkozóra, de megjegyezte, ez még csak fél munka, a továbbjutást a veszprémi visszavágón kell bebiztosítani csapatának. Ezzel együtt gratulál játékosainak, és véleménye szerint ez volt a legjobb mérkőzés, amit valaha átélt edzőként vagy játékosként a klubnál.

Gasper Marguc , aki 11 góllal segítette hozzá a sikerhez csapatát, szintúgy nem gondolta volna, hogy ekkora különbség lesz végül a két rivális között.

Nem lehetett előzetesen erre számítani, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, de a kiütéses siker ellenére továbbra is tiszteljük a Szegedet, de fontos megjegyezni, hogy sokszor találkozunk még velük a szezonban

– tette hozzá a szlovén játékos.

Juan Carlos Pastor, a hazaiak vezetőedzője megtörten nyilatkozott a mérkőzés után, és elmondta, rengeteg problémájuk volt a mérkőzés alatt, egyáltalán nem érezték a kaput, nagyon sok helyzetet kihagytak, borzasztó teljesítményt nyújtottak, így esélyük sem volt felvenni a versenyt a Veszprémmel.

Szeretnénk megköszönni a szurkolóknak, hogy telt házas aréna előtt játszottunk, de ezzel együtt elnézést is kérünk tőlük a borzasztó teljesítmény miatt

– zárta rövidre a szegediek mestere.

Hazai oldalról még Szita Zoltán állt a sajtó rendelkezésére a mérkőzés után, de a magyar játékos is csak annyit tudott hozzátenni, hogy a visszavágón bizonyítaniuk kell, nincs ekkora különbség a felek között, és a szezon hátralévő mérkőzésein ki kell javítaniuk ezt a csúfos vereséget.

A vegyes zónába érve értelemszerűen felemás kép fogadta az odaérkező újságírókat: a szegediek lehajtott fejjel, hatalmas csalódottsággal az arcukon, a veszprémiek fülig érő szájjal és boldogan nyilatkoztak.

– mondta a válogatott balátlövője, Ligetvári Patrik, aki szerint elsősorban a jó védekezésnek volt köszönhető a kiütéses győzelem.

Mindennek ez az alapja, ha hátul rendben vagyunk, elöl tudunk gólokat lőni. A szakmai stáb is erről beszélt, ha hátul nem kapunk egyet sem, valamit csak bedobunk a túloldalon... A viccet félretéve minden erőnket mozgósítottuk ezért a sikerért, az pedig külön öröm, hogy bármekkora is volt a különbség, egy percig sem engedtünk ki és adtunk hitet a Szegednek, hogy úgy érezze, visszajöhet a meccsbe.

A 27 éves játékos szerint ekkora differencia nincs a két alakulat között, éppen ezért bármennyire is lefutottnak tűnik a BL-párharc, nem vehetik félvállról a visszavágót.

A Szeged ellen, hazai pályán mindig és mindenkor csakis a győzelem lehet a cél, éppen ezért a visszavágót is meg akarjuk nyerni, főleg a lelkes szurkolóink előtt, akik most, idegenben is nagyszerű hangulatot teremtettek