A IX. kerületben született Farkas az Építők SC-ben nevelkedett, majd a Spartacus SC, két időszakban a Ferencváros, illetve a Dunaferr SE csapatában szerepelt. Külföldön erősítette a német Borussia Dortmundot, a horvát Podravka Koprivnicát és a dán Aalborgot. A válogatottban 206 mérkőzésen 944 gólt lőtt.

A többi között Európa-bajnoki bronzérmesnek, hatszoros magyar és kétszeres horvát bajnoknak, Bajnokok Ligája-ezüstérmesnek, KEK-ezüstérmesnek és EHF Kupa-ezüstérmesnek mondhatja magát. Az év legjobb női kézilabdázójának kétszer választották meg Magyarországon, és tagja a sportági hírességek csarnokának is.

– mondta az MTI-nek adott interjúban. Hangsúlyozta: évről évre mindig új feladatokat, célokat tűzött ki maga elé, vagyis saját magának akart megfelelni. Mindig próbált újítani, ezért váltott klubot három-négy évenként.

– vélekedett. Mint felidézte: játékrendszerben, stílusban, gondolkodásmódban és életfilozófiában is más volt külföldön játszani, és kellett hozzá játékintelligencia, hogy mindenhol megfeleljen és érvényesülni tudjon.

– magyarázta.

Farkas úgy fogalmazott, szeretett irányítani, passzokat adni, mert olyan csapatember volt, akit nem csak a saját góljai tettek elégedetté, hanem szerette építeni a játékot, és ha neki nem mentek jól a lövések, akkor a többieket próbálta helyzetbe hozni.

A válogatottság kapcsán hangsúlyozta: már a keretbe kerülést is nagy megtiszteltetésnek tartotta, hiszen nagyon keményen kellett dolgoznia érte, mivel rengeteg kitűnő átlövő volt, akit meg kellett előznie.

Kiemelte, hogy a döntők elvesztését, az ezüstérmeket nem fájdalmasan, nem csalódásként élte meg, mert egyrészt iszonyatosan meredek, rögös és nehéz út vezetett a célok eléréséhez egy-egy világversenyen, másrészt a tudásuk legjavát nyújtották minden tornán, és nagyon nagy elismerés volt, hogy a dobogón állhattak.

– vélekedett.

Hozzátette, rengeteget dolgoztak azért, hogy ott lehessenek a világversenyeken, azokon helytálljanak, mérkőzésről mérkőzésre egyre jobb legyen a csapat, és egyre jobb eredményt érjenek el. Mint mondta, jó érzéssel tölti el, hogy 2000-ben eljutottak az olimpiai döntőig, vagyis a győztes elődöntő eufóriáját ragadja meg, nem pedig a negatívumot.

– mondta.

Súlyos bokasérülését követően nem utazhatott az 1996-os atlantai olimpiára, pedig nagyon szeretett volna az 1995-ös világbajnoki ezüstérem után is a csapat tagja maradni, és továbbmenni a közösen megkezdett úton.

– mesélte.

Bár Farkas a főváros IX. kerületében töltötte a gyerekkorát, ott kezdett kézilabdázni, és élvezte a budapesti lét előnyeit, 2012 óta Kőszegen él.

Most már úgy vagyok vele, hogy vidéken is van élet. Külföldről és vidékről is hozzá lehet tenni a sportág népszerűsítéséhez és az előremozdulásához. Nem mondom, hogy nem hiányzik a közeg, de olyankor elmegyek egy kupameccsre. A Magyar Kupa négyes döntőjén is ott leszek a hétvégén Tatabányán