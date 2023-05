A Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott be a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, mivel házigazdaként 37–28-ra legyőzte a dán Odense HB csapatát a negyeddöntő szombati visszavágóján.

A párharc első mérkőzését, egy héttel ezelőtt 29–27-re nyerték meg a győriek, akiknél a visszavágón Ana Gros tíz, Estelle Nze Minko hét, Schatzl Nadine öt góllal, Sandra Toft nyolc védéssel járult hozzá a sikerhez – idézte fel tudósításában a Magyar Távirati Iroda.

A hazaiak két percen belül 3–0-ra elléptek, és a különbség nagyjából állandósult a folytatásban. Még 12 perc sem telt el, amikor Ana Gros már ötödször talált be, és csapattársai is rendkívül összeszedetten, szinte hiba nélkül kézilabdáztak. Az Odense vezetőedzője, Ulrik Kirkely – aki nyártól éppen az ETO-t irányítja majd – a találkozó harmadánál, 15–10-es hátrányban időt kért, de a hazaiaknál Gros mellett Schatzl Nadine és Estelle Nze Minko is remekelt, így már a szünet előtt eldőlt a párharc (21–14).



Lehengerlő kezdést produkált Ambros Martín vezetőedző utolsó győri BL-meccsének második félidejében csapata: hét perc alatt hét gólt lőtt és egyet sem kapott (28–14). A dánok több mint tíz percig nem találtak be, utána viszont csökkenteni tudták a különbséget, és végül „csak” kilenccel veszítettek (37–28).

Az ETO 15. alkalommal jutott elődöntőbe a BL-ben. A négyes döntőre június 3-4-én kerül sor a budapesti MVM Dome-ban – emlékeztetett az MTI.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

Negyeddöntő

Győri Audi ETO KC–Odense HB (dán) 37–28 (21–14)

Tj.: a Győr, kettős győzelemmel, 66-55-ös összesítéssel.