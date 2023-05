A szakember kinevezését hétfőn honlapján jelentette be a klub, mely azt is közölte, hogy az új tréner munkáját Vladan Jordovic segíti majd.

Eddig sem azt a koncepciót vallottuk magunkénak, hogy összevásároljuk a világ sztárjátékosait, ennél felelősebb gazdálkodást folytatunk, és felelősségünk van a jövő kézilabda-generációjának fejlődésében is. Inkább szeretnénk ragaszkodni az identitásunkhoz: fiatal, motivált játékosokkal lefektetni egy új alapot, amire hosszú távon építkezhetünk majd. Krisztián, akit a legtehetségesebb magyar edzőnek tartok, három éve dolgozik velünk, és pontosan abban a legerősebb, amilyen irányba most szeretnénk újraépíteni a csapatot

– mondta a honlapnak adott interjúban Szűcs Ernő Péter, a klub elnöke.

A klub akadémiáján dolgozó fiatal edzőpáros egy szezonon át vezeti majd a gárdát, a szegedi egyesület ugyanis most megerősítette a svéd Aftonbladet című napilap szombati hírét, mely szerint jövő nyártól Michael Apelgren veszi át az irányítást, akinek a segítője a szegediek „legendája”, Jonas Källman lesz. Källman 2014 és 2021 között Szegeden játszott, csapatkapitány is volt, hazája válogatottjával pedig olimpiai ezüstérmet nyert 2012-ben Londonban.

Ahogy korábban említettem, nekünk egy sikeréhes edzői gárda kell, és a tárgyalások során bennük láttuk meg azt a tüzet, azt az elszántságot, amire a klubnak szüksége lesz a továbblépéshez. A fiatalok mellett szeretnénk pár nemzetközileg is meghatározó játékost igazolni, ebben pedig a svéd edzőpárosnak is fontos szerepe lesz. Olyan rutinos játékosokat szeretnénk megszerezni, akik a győztes mentalitásukkal példaképként játszhatnak a fiatalabb játékosainkkal. Mivel Michael Apelgren szerződése a svéd válogatottnál és klubjánál is 2024-ben jár le, ezért állapodtunk meg úgy, hogy jövőre csatlakozik hozzánk. De hangsúlyozom, hogy az előttünk álló egy év nem átmeneti év, hanem az új korszak építkezésének első állomása