Az idény legfontosabb veszprémi meccsére készültek a Telekom-drukkerek a Kielce ellen. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a sorozat második leghatékonyabb védelme (Veszprém), a második legeredményesebb támadógépezetével (Kielce) találta szembe magát. A kérdés pedig az volt, melyik csapat játéka érvényesülhet jobban, és így melyik csapat teremt magának jobb esélyt a jövő heti visszavágó előtt a kölni négyes döntőben való részvételre.

A bizakodó hangulatra aligha lehetett panasz, ám a meccs nehezen indulhatott volna rosszabbul a házigazda számára: Talant Dusebajev együttese 4–0-s sorozattal kezdet a találkozón, amely egyúttal a tavalyi BL-elődöntő egyfajta visszavágójának is betudható volt. Szűk egy éve, Kölnben két gól döntött a lengyelek javára.

Lassan, de a Veszprém is megérkezett a meccsbe, a volt kielcei Nedim Remili átlövéseivel kezdett kapaszkodni a magyar rekordbajnok, amely bő tíz perc után 7–6-nál egy gólra került az egyenlítéshez, de az csak nem akart összejönni. Az első félidő jelentős részében egy-két gólon billegett a Kielce-előny, köszönhetően a veszprémi gépezet apró, de rendre sokba kerülő hibáinak. A 20. percig pörögtek a gólok, percenként született legalább egy, ezt követően viszont csillapodtak a kedélyek, inkább a védelmek kezdtek dominálni. A félidő hajrában Kentin Mahé magabiztosan értékesített heteseivel tartotta magát közel a Veszprém, ám az utolsó másodpercek így is a Kielcéé voltak, Daniel Dujshebaev üres kapura szerzett góljának köszönhetően 16–13-as előnnyel vonulhattak szünetre a vendégek.

A második félidőt parádés védekezéssel kezdte az „építők”, a Kielce tíz perc alatt mindössze két gólig jutott, ezt kihasználva pedig a 40. percben összejött az egyenlítés! Az 52. másodperc óta először álltak egálra a felek. A lengyel támadások érezhetően lelassultak az első félidőben látottakhoz képest, de a lélektani fordulópontot így sem tudta megtalálni a Veszprém, amely újra meg újra egygólos hátrányba került, így továbbra is futni kényszerült az eredmény után.

Az utolsó negyedórához közeledve a Telekomnak több labdája is volt az előny megragadására, végül a 46. percben Manuel Strlek tekert parádés mozdulattal a szélről a bal alsóba (21–20). Megtört a jég, és két labdaszerzésből, lerohanásból szerzett találattal pillanatok alatt meg is lépett a magyar csapat (23–20). Korai lett volna azonban azt gondolni, sima lesz a vége, Rasmus Lauge kapott két percet, mert eltalálta a kapus fejét, ezt kihasználva pedig vissza is kapaszkodott a két hónapja még a megszűnés fenyegette lengyel csapat. 24–24-nél ismét egál állt az eredményjelzőn, az utolsó öt percre pedig Arkadiusz Moryto hetesével előnnyel is futhatott neki a tavalyi ezüstérmes (25–26).

Hiába voltak jó pillanatai a Veszprémnek, a hajrából Yehia Elderaa bombái, majd Lauge három másodperccel a vége előtt, emberhátrányban elengedett átlövése is csak az egyenlítéshez voltak elegendőek (29–29). A jövő heti visszavágó előtt egyik csapat sem tudott számszaki előnyhöz jutni az ütközetben.

Lengyelországban ugyanez nem ismétlődhet majd meg.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

Negyeddöntő, első mérkőzés

Telekom Veszprém–Kielce (lengyel) 29–29 (13–16)