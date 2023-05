Saját kérésére távozik a Ferencvárostól és a bejelentés módjáról is ő dönthetett – árulta el Elek Gábor, az FTC női kézilabda-csapatának vezetőedzője a Nemzeti Sportnak adott interjúban. A szakember 15 év után int búcsút a zöld-fehérek kispadjának, mint fogalmaz, filmszerű befejezés a sorstól, hogy a klub történetének első négyes döntőjében dirigál majd utoljára.

„Szeretném leszögezni, hogy minden az én kérésemnek megfelelően alakult a kommunikáció során. Más szempontból is mindent úgy alakított a klub, ahogyan kértem – fogalmazott Elek Gábor a Nemzeti Sportban megjelent interjúban. – Így döntöttünk, nagyon nagy barátságban válunk el. Ide születtem, fradistaként is halok meg, csak köszönettel tartozom mindenkinek. Ennél a klubnál lettem az, aki vagyok, mindent – a családomat, tulajdonképpen az életemet is – ennek az egyesületnek köszönhetek."

Mint arról beszámoltunk, Elek távozása a Metz elleni Bajnokok Ligája-bravúrt követő órákban lett hivatalos. Az FTC hatgólos hátrányt tudott megfordítani Franciaországban és jutott így története során először a sorozat négyes döntőjébe, összességében pedig 2002 óta először a négy közé.

A szakember arról is beszélt, nagyon vigyázott arra, hogy játékosai ne tudják meg a döntést egészen a meccs végéig, így aztán szó sem volt arról, hogy a csapat kicsit érte és a minél szebb búcsúért is kézilabdázott volna a negyeddöntőben. Legalábbis nem tudatosan tette mindezt.

Az volt a kérésem, hogy a metzi visszavágó végéig nem tudathatja meg a csapat, én is szigorúan tartottam magam ehhez. Többekben felvetődött, hogy azért nyertünk Franciaországban, mert megsúgtam a játékosoknak, hogy távozom a nyáron – nem súgtam meg. Sőt nagyon vigyáztam rá, hogy amennyire csak lehetséges, ne is lássanak rajtam semmit.

Hozzátette, megjósolni sem tudja, a hír most mit vált majd ki a csapatából, közelebb vagy épp távolabb kerültek az álom megvalósulásához, azaz a Kubatov Gábor klubelnök által néhány hete beharangozott, öt éven belüli Bajnokok Ligája-sikerhez.

Az élet kiszámíthatatlansága, hogy az elnöki nyilatkozat után nemhogy öt év, öt hét sem kellhet ahhoz, hogy a zöld-fehérek teljesítsék a célt. A négyes döntőt – szokás szerint – Budapesten, az MVM Dome-ban rendezik. Kedd óta pedig azt is tudjuk, az FTC ellenfele az elődöntőben az Esbjerg lesz, míg a másik ágon a Győri ETO-ra vár a címvédő Vipers Kristiansand.

Nagyon kegyes hozzám az élet. Ennél szebben nem lehet búcsúzni, ez filmszerű

– fogalmazott Elek Gábor azzal kapcsolatban, hogy a BL négyes döntőjében vezetheti utoljára a csapatot a búcsú előtt.

Az 52 éves szakembert 2008-ban bízták meg először az FTC női kézicsapatának irányításával, vezetőedzői időszaka során kétszer nyert KEK-et, magyar bajnokságot, három Magyar Kupa került továbbá az együttes vitrinjébe.

(Borítókép: Elek Gábor 2023. április 29-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)