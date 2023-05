Az amerikai profi sportligákban van egy tökéletes mondás az alapszakaszt követő, egyenes kieséses rájátszásmeccsekre: Win or Go Home! Ez magyarul nagyjából annyit tesz: győzz, vagy menj haza – és bár a példa talán drasztikus, de pontosan ez a helyzet állt fenn a Telekom Veszprém kézilabdacsapatával a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján. Az egy héttel ezelőtti, magyarországi összecsapás ugyanis 29–29-es döntetlennel zárult a Kielce ellen, így a lengyelországi visszavágó hivatott arról dönteni, melyik együttes jut a június 17–18-i négyes döntőbe. Nos, sajnos a lengyelek sok esélyt nem adtak a magyar együttesnek, végig jobban és magabiztosabban kézilabdázva 31–27-re nyertek, így ők készülhetnek a sorozat kölni végjátékára.

Ligetvári Patrik ujjsérülése – amelyet az odavágó második félidejében szedett össze – sajnos nem jött rendbe, így rá nem számíthattak a bakonyiak, el sem utazott a csapattal. Amely eddig 19 alkalommal csapott össze a lengyel riválissal, az örökmérleg pedig neki kedvezett: 11-szer hagyta el győztesen a pályát.

A tét és a feszültség rányomta a bélyegét az első percekre, a 6. minutumban jártunk, az eredményjelző viszont csupán 1–1-et mutatott, Nilsson hetesére Gebala válaszolt a hazaiaktól. A folytatásban Corrales három bravúrt is bemutatott, ahogyan sajnos a túloldalon kétszer a lengyel kapufa is, a 10. perc végére pedig a duplázó Moryto vezérletével 6–2-re ellépett a Kielce – veszprémi oldalon Nilsson értékesített még egy büntetőt, egyet pedig a kapufára bombázott, jött is Momir Ilics első időkérése.

A lengyelek kőkemény védekezése ellen nehezen találta az ellenszert a magyar csapat, Nahy Dilan kétperces kiállítása azonban megteremtette az esélyt a felzárkózásra, egy jó bejátszás után pedig Nilsson végre az első veszprémi akciógólt is megszerezte. Negyedóra elteltével 8–4-re vezetett Talant Dujsebajev együttese, amely jóval könnyeben került helyzetbe, és magabiztosabb is volt a kapu előtt.

Nedil Remili vette hátára ebben a nehéz időszakban a csapatot, egymás után háromszor köszönt be, így a 20. percre kétgólosra csökkent a hátrány (9–7).

Ennél közelebb viszont nem sikerült férkőzni, sőt egy emberelőnyt és egy jó ütemben kikért időt követően Alex Dujsebajev visszaállította a közte négyet, így a félidő hajrájára 14–10-zel fordultak a csapatok. Veszprémi szempontból azonban abban sem volt köszönet, a meccs során ugyanis először öttel vezetett a Kielce, amelyet aztán nemhogy megtartott a félidőt jelző dudaszóig, még eggyel meg is toldott (18–12).

Pehmalbec és Mahé góljaival indult a második játékrész, majd Corrales nagy védései után Mahénak és Remilinek is labdája volt, hogy háromra csökkentse hátrányát a félidő elejére az Építők, ám kimaradtak a ziccerek, Nahi pedig két pimasz góllal gyorsan lehűtötte a kedélyeket (20–14).

Nagyjából ez volt az első és utolsó fellángolás a veszprémi csapata részéről; játékban, ami pedig talán ennél is fájóbb, lelkesedésben sem volt egy súlycsoportban a két együttes ezen az estén, így az utolsó tíz percre a lényegi kérdéseket eldöntötték a hazaiak (28–21).

A végén némileg sikerült kozmetikázni az eredményen, így 31–27 lett a vége, ez azonban azt jelenti, hogy a Telekom Veszprém nélkül rendezik majd a júniusi Final Fourt.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája

Negyeddöntő, visszavágó

Barlinek Industria Kielce (lengyel) – Telekom Veszprém 31 – 27 (18 – 12)

Továbbjutott a Kielce, 60–56-os különbséggel.

(Borítókép: Tomasz Gebala, a Barlinek Industria Kielce [b] és Dragan Pechmalbec, a Telekom Veszprém játékosa a férfikézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágó mérkőzésén Kielcében 2023. május 18-án. Fotó: Piotr Polak / PAP / MTI)