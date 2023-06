Több szempontból is történelmi sportesemény vette kezdetét szombaton délután a budapesti MVM Dome-ban; egyrészt a női kézilabda Bajnokok Ligája végjátékába korábban soha nem jutott be egy nemzet két csapata, márpedig a Fradi és a Győr révén Magyarországot két alakulat képviselte a Final4-ban. Másrészt a fővárosi arénába napokkal a négyes döntő előtt elkelt az összes belépő, holott korábban arra sem volt még példa, hogy 22 ezren nézzenek nőikézi-meccseket. Az első elődöntőt az ETO vívta a címvédő Vipers Kristiansand ellen, a norvégok leginkább kíméletlen támadójátékuknak és könyörtelen befejezéseiknek köszönhetően végül 37–35-re nyertek, így az ETO a bronzéremért csatázhat.

Stine Oftedal szerezte a budapesti Final4 első gólját nagyjából 35 másodperc elteltével, a norvégok egyik legjobbja, Jamina Roberts azonban egyből válaszolt. Hatalmas rohanással kezdtek egyébként a csapatok, az ötödik percben már hét gólt mutatott az eredményjelző, a Vipers vezetett 4–3-ra.

A meccs első védését Sandra Toft mutatta be a hatodik minutum végén, aki Naes Andersen ziccerét hárította, Roberts újabb találatának köszönhetően mégis a Kristiansand került először kétgólos előnybe, amely a tizedik percre háromra nőtt, a svédek balátlövője ugyanis nem tudott hibázni. Sajnos a győriek a túloldalon igen, Jana Knedlíková hetesével pedig már négy volt közte (9–5), Ambros Martín ki is kérte első idejét. Hatottak az intelmek, legalábbis támadásban feljavult a Rába-partiak játéka, ám a villámgyors norvég akciókkal hátul továbbra sem tudtak mit kezdeni, így a 20. percre nemhogy csökkent volna, de tovább nőtt a különbség (19–13). A játékrész végére kapust is cserélt az ETO, ám Amandine Leynaud is tehetetlen volt a Vipers kíméletlen befejezéseinél.

A félidő hajrájában Oftedal vette hátára a győri csapatot, a norvég jobbátlövő nem tudott hibázni, és hat góllal zárta az első játékrészt, ám sajnos a Kristiansand sem:

megmutatta, hogy nem véletlenül érkezett címvédőként Budapestre, a szünetben magabiztos, 23–18-as állással mehettek pihenőre a csapatok.

Az állás aztán pillanatok alatt 25–18-ra módosult a második játékrész elején, és bár Ambros Martín együttese egy indokolható időkérést követően ment egy 4–2-es rohamot, a Vipers ennél nem engedte közelebb ötszörös BL-győztes riválisát, 20 perccel a vége előtt 27–23-ra vezetett. Ana Gros révén 29–26-nál végre sikerült átlépni a határt, egy rossz norvég lövés, majd egy formás győri támadás után Anne Mette Hansen hetesből igazán szorossá tehette volna az utolsó negyedórát, ám a dán balátlövő mellélőtte a büntetőt...

14 Galéria: A Győr a címvédő Vipersszel játszott Fotó: Kaszás Tamás / Index

A közte kettő helyett Ole Gustav Gjekstad együttese azonnal visszaállította a közte négyet, ám a fanatikus hazai közönség, valamint a kapuban bravúrokat bemutató Leaynaud révén újra esély mutatkozott előbbire, a győriek legjobbja, Oftedal pedig négy perccel a vége előtt 36–34-re módosította az állást.

Bő egy perccel a vége előtt Leynaud sokadik hatalmas védése, valamint Nze Minko szép gólja után már csak egy kellett volna a hosszabbításhoz.

Anna Vyakhireva azonban összetörte az ETO-álmokat, és eldöntötte a találkozót.

A címvédő Vipers 37–35-re nyert, és a meccs összképét tekintve megérdemelten jutott a fináléba.

(Borítókép: Németh Kata / Index)