A Szeged kézicsapata „bombaigazolással” készül a Veszprém elleni csúcsrangadóra

A Veszprém kiválóan teljesít eddig a szezonban: a bajnokságban 9/9 a győzelmi mutatója, a Bajnokok Ligájában 6/5. A legrangosabb nemzetközi kupában bravúros győzelmeket is aratott a gárda, amely Magdeburgban és Barcelonában is nyert, egyetlen vereségét a dán GOG vendégeként szenvedte el. A Szeged a bajnoki pontvadászatban ugyancsak nem tévesztett még lépést (8/8), BL–szereplése viszont lényegesen visszafogottabb: két győzelem, egy döntetlen és három vereség van eddig a tarsolyban.

A rangadót megelőző napon a Pick Arénában tartott sajtóeseményen – amelyen bejelentették a szponzorációt – Bánhidi Bence örömét fejezte ki, hogy a támogatónak köszönhetően bőven áll majd Túró Rudi a játékosok rendelkezésére, amely hírtől nem csak az ő szeme csillant fel, hanem az öltözőben másoknak is, hiszen sokuk kedvence a desszert. A beálló elmondta: nagy dolog úgy a klub, mint a játékosok számára képviselni egy ilyen brandet, és büszkén hordják majd a mezükön a cég nevét, eredményekkel pedig szeretnék meghálálni a támogatást.

A szombati mérkőzésre felkészültünk, de egy ilyen rangadóra amúgy is mindig készen áll egy profi játékos, még akkor is, ha külön nem hangol rá. Nagy öröm, hogy ilyen sok szurkolónk érkezik az arénába, telt házra, 7500 nézőre van kilátás, és minden bizonnyal egészen kiváló hangulatot teremtenek majd. Bízom a hazai pálya előnyeiben, népes szurkolótáborunkban, miként abban is, hogy csapatként tudunk küzdeni egymásért.

A beálló az Index kérdésére az őszi szezonban nyújtott teljesítményükről azt mondta: a BL-sorsolásuk nehéz volt, de összességében elfogadható az, amit eddig produkáltak. Egyedül a PSG elleni, első hazai BL-csoportmeccsen maradt benne hiányérzet, mert abban szerinte több volt, talán még a győzelem is, de a döntetlen feltétlenül, mégis vereség (29–31) lett belőle.

Mérkőzésélmény, a sportklub fő terméke

Kiss Bence, a kézilabdacsapat cégvezetője kifejezte örömét, hogy mostantól a MIZO gyémántfokozatú támogatóként erősíti a szegedieket. Kiemelte: „mindig örülünk, ha új szponzorációról számolhatunk be, aligha kell mondanom, hogy miért”.

Közös értékrendeket vallunk és sok a kapcsolódási pontunk. Egy ilyen szponzorációs megállapodásnak mindig kettős a célja, egyrészt biztosítja a sportszakmai fejlődést, másrészt ennek köszönhetően tudjuk fokozni, színesíteni a mérkőzésélményt, ami egy sportklub fő terméke.

Kiss Bence is kiemelte, hogy szombatra telt házat várnak, mert a csapatnak mindig különösen fontos a szurkolói háttér, hogy a nyolcadik játékost is „a pályán tudják”. A klubvezető zárásként hozzátette: Juan Carlos Pastor személyesen lesz jelen a szombati találkozón, a spanyol szakember látogatásának az ad apropót, hogy neve felkerül a Hírességek Falára, ami méltó megemlékezés arra a 3 bajnoki címet, 1 Magyar Kupa-trófeát és 1 EHF-kupa-győzelmet hozó sikeres tíz évre, amit Szegeden töltött el. Pastor kapcsán elmondta: vasárnap 8 órakor az M4 Sporton Mister X című film kerül adásba, ami bemutatja a tréner szegedi munkásságát.

A MIZO képviseletében Harcsa Beáta stratégiai és marketingigazgató elmondta: a cég húsz éve szerves része a városnak, négy üzemük közül az egyik, a legnagyobb éppen Szegeden működik mintegy 600 munkavállalóval, akik közül sokan lelkes szurkolói a kézicsapatnak.

„A várossal, a kézisekkel már évekkel ezelőtt megkezdődött a kapcsolatunk, ezt emeltük most más szintre. A szurkolók és a csapat együtt szuper közösséget alkotnak, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy csatlakozhattunk hozzájuk. Ahogy a játékosok készültek a feszültnek ígérkező szombati rangadóra, úgy mi is készültünk, méghozzá egy látványos fényfestéssel, ami péntek délutántól vasárnap estig látható a REÖK-palotán.”

Kovács Tamás alpolgármester emlékeztetett: a szegedi kézilabdacsapat több évtizede nem csak Magyarország, hanem Európa, így a világ élvonalába tartozik a sportágban, igazi markanév. „Sok izgalmas pillanatot és örömet szereztek már nekünk” – mondta az alpolgármester, aki kiemelte, hogy azért még így is meglepte őket, amikor a korábbi, évek óta szűknek bizonyuló csarnok után az új arénát is különösebb átmenet nélkül lakta be úgy a csapat, mint a szurkolótábor.

„Egyre több szponzor érkezik a klubhoz és vállal szerepet a működésben, ami mindig egy csapat szakmai erejét és gazdasági potenciálját bizonyítja. Városi vezetőként is minden tőlünk telhetőt megteszünk a sikeres szereplésért, elsősorban a klub utánpótlásánál folyó gondtalan munkához biztosítjuk a feltételeket.”

Az előző szezonban mindhárom fronton a Veszprém vitte el a pálmát

A 2022–2023–as szezonban nyolc párharccal „fullra” járatta magát a két honi gigász:

ebből azonban csak egyet rendeztek ősszel, hetet viszont már a konkrét fontos dolgokról döntő tavaszi szezonban tudtak le.

A rend kedvéért: a bajnokság alapszakaszában bő egy éve Veszprémben a házigazda nyert (31–26), míg áprilisban a szegedi visszavágón ugyancsak hazai győzelem született, igaz, szorosabb meccsen (30–28).

Fotó: Index

A kettő között megütköztek a Bajnokok Ligája rájátszásban, ahol a tét a negyeddöntőbe jutás volt, és a Veszprém vendégként gálázott (36–23), majd otthon is magabiztosan győzött (38–33). A márciusi BL-kudarcot a Magyar Kupa döntőjében sem tudták feledtetni a szegediek, akik ott 35–32-re maradtak alul bakonyi örök riválisaikkal szemben.

A bajnoki döntőben ugyancsak a két favorit csapott össze, és az ígéretes szegedi kezdésre (31–25) veszprémi részről meggyőző válaszok érkeztek a folytatásban: otthon (34–27), majd idegenben is (31–27).

A rekordbajnok négy év után ült vissza a magyar férfi klubkézilabda trónjára, nem mellékesen pedig a 27. bajnoki elsőségét ünnepelhette, pont a Pick Arénában.

A nyáron szokás szerint volt mozgás a keretekben, játékosok jöttek és mentek, a legnagyobb változás a szegedieknél történt, akik edzőt is váltottak, nem szokványos végkifejlettel.

A spanyol Juan Carlos Pastor tíz év után távozott, helyét a szakmai stáb vezetésében Kárpáti Krisztián, a Pick Kézilabda Akadémia szakmai vezetője, az U18–as magyar válogatott szövetségi edzője vette át, de előre kimondva egy évre. A szakember addig ül(het) a padon, amíg nyáron be nem fut a Michael Apelgren, a svéd válogatott másodedzője, az IK Sävehof vezetőedzője, illetve a klubhoz ezer szállal kötődő legenda, Jonas Källman, aki 2014 és 2021 között játszott Szegeden, sőt, csapatkapitány is volt.

„Oh, hát ez egy igazi derbi lesz!”

Gasper Marguc tizedik szezonját tölti a Veszprémben, a szlovén válogatott jobbszélső a bakonyi klub honlapján elmondta: „a Szeged elleni meccsek mindig különlegesek, nem csak a szurkolóknak és a kluboknak”, hanem nekik, játékosoknak is.

„Ilyenkor nagy nyomás van rajtunk, és az átlagosnál feszültebbek is vagyunk. A Szeged a legnagyobb riválisunk itthon, de mondhatom azt is, hogy Európa-szerte ők azok. Ez lesz a szezon első rangadója, és természetesen le akarjuk győzni őket. Az igaz, hogy idegenben lépünk pályára, de azt gondolom, hogy nekünk erősebb csapatunk van... Egy pár Bajnokok Ligája-meccsüket láttam, és úgy gondolom, hogy sokkal jobban teljesítenek, mint az előző idényben. Hosszú idő után történt edzőváltás náluk, ez ilyenkor mindig egy kis extra energiát ad egy csapatnak, és sokkal felszabadultabban tud játszani. Biztos vagyok benne, hogy kemény összecsapás lesz, hiszen amikor egy csapat ilyen átalakuláson megy keresztül, akkor nagyon veszélyes. Le akarnak győzni minket, de mi ebben nem leszünk partnerek.”

A francia–szerb Dragan Pechmalbec tavaly nyáron érkezett a veszprémiekhez, de már ős is pontosan tisztában van a rivalizálás fajsúlyával.

Oh, hát ez egy igazi derbi lesz! Játszhatunk akár Európa legjobb csapataival is sorozatban, de ez a mérkőzés itt a Ligában akkor is valami extra, valami más. Tudom, hogy a szurkolóknak és nekünk is igazán különleges ez. És persze egy nagyon kemény találkozó is lesz, amit szeretnénk megnyerni, hogy az alapszakaszban jó helyezést érjünk el.

A szegedi ellenfélről azt mondta: látta pár mérkőzésüket a szezonban, főleg a Bajnokok Ligájában, és megítélése szerint értek el pár kimagasló eredményt, döntetlent játszottak Kielcében, legyőzték magabiztosan az Aalborgot.

„Ez a Szeged egy jó csapat. Nem mondanám, hogy könnyű lesz a szombat, sőt, nagyon nehéz lesz, de szeretnénk nyerni, amihez száz százalékra lesz szükségünk.”