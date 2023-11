A Debrecen a BL-szezon legnagyobb meglepetését szerezte

A Fradi meglepő módon jól kezdte a mérkőzést, az ötödik percben már 4–1-re vezetett. Hibát hibára halmozott a Zaglebie Lubin, a zöld-fehérek védekezése pedig igen jól összeállt Tomori Zsuzsannával és Beatrice Edwigével középen, nem engedték a vendégek akaratát érvényesülni. Azonban mindkét csapat sok hibával játszott: rendre kimaradtak az üres kapus lövések és ziccerek is. A BL-ezüstérmes Ferencváros – leginkább Andrea Lekics góljainak és Böde-Bíró Blanka védéseinek köszönhetően – végig uralta az első félidőt, azonban meglépni nem tudott, így az első félidő állása 12–8.

A második játékrész elején Allan Hein együttese ritmust tudott váltani: az ötödik percre már hét góllal elhúzott és 17–10-re vezetett a hazai együttes. A lengyelek is próbálták felvenni a fonalat, azonban ezzel még pontatlanabbá vált a játékuk. A Fradi pedig egyre nagyobb előnyt kovácsolt a hibákból, nem volt az előre várt hullámvölgy és nem engedett ki. A zöld-fehérek végig tartották a 7-8 gólos előnyt, szinte mindenki hozzátett támadásban a gólgyártáshoz, legfőképpen Lekics, aki kilencet szórt. A tízgólos vezetést a 22. percben érte el a Ferencváros (29–19), legnagyobb különbség pedig a találkozó végére alakult ki és végül 13 góllal, 35–22-re megnyerte a találkozót.

A Debrecen kezében tartotta a mérkőzést, mégis hátrányból fordult

Az első félidő elején rögtön bravúros védéseket mutatott be a magyarok kapujában Catherie Gabriel, majd az első gólt is hajdúságiak jegyezték, a bukaresti csapat azonban nem hagyta magát és aznnal válaszolni tudott. A 20. percben 11–11 volt az állás, azonban inkább a Debrecen tudta érvényesíteni saját akaratát, egészen az első 25 perc végig kiegyenlített volt a csapatok között, mindaddig amíg meg nem érkezett a románok cserekapusa, a norvég Marie Davidsen bravúros védéseket mutatott be, a szélsők – Petrus Mirtill és Grosch Vivien – sem találták az ellenszert. Sokszor érdekes játékfelfogásban vezették a meccset ő francia bírók, ugyanis több kérdéses hetest és kétperces kiállítást sem fújtak be, ami a magyar csapat szájízének kifejezetten nem kedvezett.

Annak ellenére, hogy Szilágyi Zoltán együttese kezében volt a találkozó, a félidő végére a Bucuresti tudott megújulni és 3–0-s szériával, 17–14-es előnnyel mehetett a szünidőre.

A második játékrész első percei ugyancsak a hazaiaknak hozott előnyt, a harmadik percben már öt góllal, 20–15-re vezettek Neaguék, miután kapusuk továbbra is bravúrosan védett, többek közt Kácsor Gréta hétméteresét is hárítani tudta. A Loki támadása feljavult, négy perc alatt öt találatot is szerzett a csapat, így már csak egygólos volt a különbség a negyvenedik percben (22–21).

Két perccel később pedig új mérkőzés kezdődött: a Debrecen két gyors gólt szerzett és újra döntetlenre állt a találkozó (23–23).

Adok-kapok következett, a mérkőzés végéig a Bucuresti nyakában lihegetett Debrecen, végül döntetlen született a rendkívül izgalmas mérkőzésen, így már hétpontos a magyar együttes.

A Győr tőle nem megszokott módon sok hibával játszott az első félidőben, aztán örömjáték következett

A mérkőzés nyitógólja Stine Oftedálé volt, majd hétméteresből a cseh balszélső, Veronika Malá ki is egyenlített, gyorsan 4–1-re el is húztak a németek Xenia Smits bomba góljaival. Az egyenlítés a 12. percben érkezett a Győrtől (4–4), a vezető találatot azonban mindig a hazaiak szerezték, Ulrich Kirkely csapata viszont rendre felzárkózott és egy gólnál messzebbre nem engedte a Bietigheimet. A magyar együttes nem tudta megmutatni igazi arcát, hiszen Faluvégi Dorottyáék folyamatosan lassították a Győr játékát, illetve a kapuban a 29 éves brazil Gabriela Moreschi fantasztikusan hárította a zöld-fehér lövéseket. Az ETO végül kimaxolta az első félidőt: kétgólos előnyről, 12–10-ről várta a folytatást.

Feljavult támadásban és védekezésben is a Győr, az első tíz percben kilenc találatot szerzett a csapat, amellyel a hazaiak már nem tudtak már nem tudták felvenni a versenyt – rendre hagyták ki a ziccereket és technikai hibák sorát vétették – ezzel pedig eldőlni látszott a mérkőzés (21–15). A német kispad rövidsége megmutatkozott, a végjátékban már tíz volt a differencia (20–30). Végül kozmetikázott a Bietigheim az eredményen és 34–26-ra nyert az ETO.

Eredmény, csoportkör, 7. forduló:

A csoport:

CSM Bucuresti (román)–DVSC Schaeffler 29–29 (17–14)

lövések/gólok: 46/29, illetve 49/29

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 6/3

kiállítások: 6, illetve 4 perc

Bietigheim (német)–Győri Audi ETO KC 26–34 (10–12)

lövések/gólok: 45/26, illetve 53/34

gólok hétméteresből: 5/2, illetve 8/5

kiállítások: 8, illetve 6 perc

B csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria–MKS Zaglebie Lubin (lengyel) 35–22 (12–8)

lövések/gólok: 50/35, illetve 41/22

gólok hétméteresből: 5/5, illetve 5/5

kiállítások: 8, illetve 6 perc