Az ETO csak a legvégén vezetett, de ez is elég volt a Bietigheim ellen a BL-ben

Debrecenben két, egyformán hétpontos együttes várta a szombati találkozót. Egy hete idegenben 29–29-es döntetlennel szerzett pontot Szilágyi Zoltán vezetőedző együttese, ezúttal a hazai pálya mellett fontos változás volt, hogy sérülés miatt az ellenfélnél akadt egy nagy hiányzó Cristina Neagu személyében – kezdte beszámolóját a Magyar Távirati Iroda.

Elrontott ziccerekkel és kimaradt büntetőkkel – köztük dupla kapufással – kezdett a házigazda csapat, amely tíz és fél percig (!) nem tudott betalálni, a rendre lefelé tartó lövéseket sorra hárította a vendégek hálóőre, Evelina Eriksson, elbizonytalanítva a DVSC játékosait. Így bár Catherine Gabriel is mutatott be bravúrokat a debreceni kapuban, 0–4-gyel indult az összecsapás. A DVSC támadójátékának hatékonysága Szilágyi Zoltán időkérése után javult, ennek ellenére tartotta a négy-öt gólos előnyét a bukaresti gárda, és mivel a játékrész hajrájában ismét gyenge volt a hajdúságiak helyzetkihasználása – az első harminc percben nem jutottak el tíz gólig –, hattalálatos különbséggel vonulhattak el a szünetre a felek. Eriksson 52 százalékos hatékonysággal védte a CSM kapuját az első félidőben.

A második játékrész elején elöl és hátul is jobb teljesítményt nyújtott a vendéglátó együttes, és bár továbbra is akadtak hibák, sikerült hosszú idő után két gólra zárkózni (16–18). Visszaállította azonban a négy találat környéki különbséget a CSM Bucuresti, amely kettős emberhátrányban is eredményes tudott lenni. Ismét visszaesett a debreceni pontosság, a vendégek pedig rendre büntették a hibákat, miközben Eriksson változatlanul ihletett formában védett. A hajrában növelni is tudta előnyét a bukaresti csapat a hitét vesztő Debrecen ellen, és végül hét találattal kerekedett felül.

A mezőny legeredményesebbje a bukaresti Angela Stoica lett nyolc góllal, Emilie Hegh Arntzen hétszer volt eredményes, míg debreceni részről Planéta Szimonetta hatszor talált be.

Nagy fordítással őrizte meg veretlenségét a Győr

A hétközi ferencvárosi bajnoki rangadón meglepően sima vereséget szenvedő Győr azzal a céllal lépett pályára a számára az őszi idényt lezáró találkozón, hogy megőrizze hibátlan mérlegét, amellyel egyedüli együttesként büszkélkedhetett a BL-ben.

Egy hete Németországban 34–26-ra diadalmaskodott az ETO. A Bietigheimből hiányzott a maródi Szikora Melinda, míg Faluvégi Dorottya helyet kapott ugyan a keretben, ám ő sem volt bevethető sérülés miatt.

Nagy iramban indult a mérkőzés, a Győrön valamelyest még érződött az a visszafogottság, amely a Ferencváros elleni találkozó egészét jellemezte a kisalföldieknél, a szokottnál több hibát követtek el, miközben a Bietigheim remekelt. A kiegyenlített kezdés (8–8) után a 22. percben ötgólos vendégelőnyt mutatott az eredményjelző (10– 15). A kapuban 50 százalék körül teljesítő Rinka Duijndam védései tartották a lelket a hazaiakban a kapkodó játékot, technikai hibák sorozatát hozó pediódusban, amelyben kilenc perc leforgása alatt egyszer talált be a Győr, miközben a védelme szinte átjáróháznak bizonyult.

A szünetben négy találat volt Ulrik Kirkely vezetőedző együttesének hátránya. Az ETO egy kettős emberelőnyt lőtt gól nélkül tudott le a pihenő után, miközben a vendégek változatlanul könnyedén jutottak ziccerhez vagy hétmétereshez. Húsz perccel a dudaszó előtt még öt gól volt a különbség (17– 22), innen sikerült ötven másodperc alatt kéttalálatnyira zárkóznia a Győrnek (20–22). Ez nagy lökést adott a házigazda csapatnak, amely védekezésben tüzesebbé vált és a közönség támogatását is jobban élvezhette ebben a periódusban, miközben a fáradni látszó Bietigheim a korábbiaknál többet hibázott. Tíz perccel a vége előtt egyenlített az ETO (26–26). A záró öt percen belül hetest rontott a német csapat, a Győr pedig az 57. percben – a mérkőzésen először – vezetést szerzett (29–28), innen pedig már nem engedte ki kezéből a nehezen kiszenvedett sikert.

A mezőny legeredményesebbjeként Bruna Almeida de Paula nyolcszor volt eredményes, Győri-Lukács Viktória hat, Estelle Nze Minko öt góllal, Duijndam 14 védéssel járult hozzá a sikerhez – tudósított az MTI.

Korsós Dorina hat kísérletből négyszer volt eredményes a Rapid Bucurestiben, amely 35–30-ra alulmaradt a címvédő Vipers Kristiansand vendégeként. Háfra Noémi egyetlen lövését kihagyta és nem tudott segíteni a Buducnost Podgoricán, amely hazai pályán 34–21-re kapott ki a Brest Bretagne csapatától.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ

A csoport

DVSC Schaeffler–CSM Bucuresti (román) 23–30 (9–15)

Győri Audi ETO KC–SG BBM Bietigheim (német) 31–29 (13–17)