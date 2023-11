Danyi Gábor, a Győri Audi ETO KC-val Bajnokok Ligáját nyert szakvezető veszi át a pozíciót annak reményében, hogy a magyar fiatalokból álló csapat új lendületet kap az ő szemléletével. Éles elmondása szerint a kiesést már nem tudja elkerülni a „kis Veszprém”, de mindent meg fognak tenni a jövőben azért, hogy visszajussanak az élvonalbeli bajnokságba, viszont ahhoz arra van szükség, hogy hosszú távú szerződéseket kössenek a játékosokkal, és egy erős magja legyen az együttesnek, ne kelljen minden évben nyolc-kilenc embert beépíteni a csapatba.

A veol.hu-nak a világválogatott, korábbi KEK-győztes kézilabdázó elmondta:

Régóta rossz alvó vagyok, folyton jár az agyam, de most az átlagosnál is többet forgolódtam. Egyszer pedig el is sírtam magam. Tisztában vagyok azzal, hogy a szurkolóinknak mérhetetlen csalódást okoztunk.