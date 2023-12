Középdöntős a vb-n a magyar válogatott, a csoportelsőség a tét hétfőn

A csütörtöki Paraguay elleni kezdés inkább egy felkészülési mérkőzéshez hasonlított, hiszen a mieink hamar, már az első félidő közepén gyakorlatilag eldöntötték a találkozót. A végére pedig csak nyílt az olló és végül kiütéses, 23 gólos győzelmet (35–12) arattak Böde-Bíró Blankáék.

Az előző keretből hiányzó és felnőtt válogatott-újonc, Bukovszky Anna, illetve a Mosonmagyaróvár átlövője, Albek Anna most bekerültek a 16 nevezett játékos közé, az előző mérkőzésen megsérülő Győri-Lukács Viktória és Márton Gréta volt a két kimaradó játékos.

Ideges kezdés, technikai hibák és rontott lövés után Sonyo Nnomo Marlaine lerohanásból szerezte meg a mérkőzés első gólját, Vámos Petra pedig betörésből azonnal válaszolt is rá. Majd következett két gyors Töpfner és Klujber-villanás, illetve Kuczora közbelövéssel lepte meg az ellenfelet. Ezután egy válasz Kameruntól, így a különbség gyorsan meg is nőtt a két együttes között: 10 perc után (6–3) volt az állás. A magyar válogatott már minden poszton megvillant, Szemerey Zsófi is hozzátette magáét a kapuban és a fehér mezesek nem hagyták szóhoz jutni az afrikai ellenfelet.

Gyakorlatilag lerohanásgólokat szereztek, így pedig már a 21. percben megvolt a tízgólos különbség (14–4). Az utolsó percekben Vámos és Füzi-Tóvizi kiállításával kettős emberhátrányban játszott Golovin Vlagyimir együttese, ami a kapott gólokon meg is látszódott, de ennek ellenére is tartani tudta a már szemmel látható differenciát, így az első félidőt 18–8-as állással fejezték be az együttesek.

A magyarok védekezése felpuhult, a kameruniak gyorsan lőttek is hármat, de a válasz így sem maradt el: többek között első találatát jegyezte a világbajnokságon az ősszel klubcsapatot váltó Bordás Réka is, ezzel a magyar mezőnyjátékosok mindegyik szerzett már gólt a nagy tornán. Szűk negyven percen belül már a 13 gólos különbséget is elérték a fehér mezesek (26–13).

Az utolsó negyedóra a szebbnél szebb megoldásokról szólt. A Vác fiatal kapusa, Bukovszky Anna is megkapta a lehetőséget és rögtön egy ziccer és távolról érkező lövés védésével mutatkozott be. A végeredmény 39–20 lett.

A D csoportból a szlovén válogatott is a középdöntőbe jutott az olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságon, mivel a csoportkör második fordulójában, szombaton hat góllal kerekedett Angola legjobbjai fölé.

A magyar válogatott hétfőn 20:30-tól a csoportkör rangadóján a szintén két sikerrel kezdő Montenegróval találkozik a legjobb nyolc közé kerülés szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen.

Eredmények, csoportkör, 2. forduló:

B csoport (Helsingborg):

Paraguay–Montenegró 26–41 (15–17)

Magyarország–Kamerun 39 –20 (18 –8)

D csoport (Stavanger):

Szlovénia–Angola 30–24 (14–11)

Izland–Franciaország 22–31 (10–20)

F csoport (Herning):

Irán–Németország 22–45 (12– 5)

Lengyelország–Japán 32–30 (15–15)

H csoport (Frederikshavn):

Csehország–Argentína 31–22 (16–10)

Kongó–Hollandia 20–40 (9–20)