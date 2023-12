A franciák erődemonstrációt tartottak, hibátlan mérleggel ültek fel a világ tetejére

Vasárnap a legjobb nyolc helyosztóit, a svéd–dán bronzmérkőzést és a francia–norvég döntő összecsapást rendezték.

A délelőtti program a hetedik helyért küzdő szívós Montenegró és a torna meglepetéscsapata, Csehország összecsapásával kezdődött, ami végül nem tartogatott újabb meglepetéseket. A csoportkörben a magyarokat is felülmúló balkáni együttes már az első félidőben elhúzott riválisától, a második játékrészben pedig végig magabiztosan megőrizve előnyét 28–24-re nyert Bojana Popovics együttese.

Az ötödik helyezésért a 2021-es világbajnok Hollandia és Németország küzdött meg, ami magabiztos holland sikert hozott. Angela Malesteinék már az első félidőben eldöntötték az összecsapást, ugyanis a szünetig kilencgólos előnyre tettek szert, végül 31–26-os eredménnyel ért véget a találkozó.

A bronzérem sorsa a norvégoktól az elődöntőben hosszabbításban vereséget szenvedő dánok és a négy között gyengélkedő svédek között dőlt el 12 ezer skandináv néző előtt.

Hullámzó svéd teljesítmény, magabiztos dán csapatjáték

A mérkőzés két dán találattal kezdődött, Mie Hojlund és Rikke Iversen jóvoltából. A svédek számára az előzőhöz hasonlóan ez a mérkőzés sem kezdődött jól, az első percekben három ziccert is rontottak, csupán négy perc után tudtak szépíteni. Három gyors dán gól következett (5–1), így hét perc gyenge teljesítmény után jött is a svéd időkérés. A szövetségi kapitány behozta lányát, Tina Axnért, aki fellendítette a kékek támadójátékát, a CSM Bucuresti kapusa, Evelina Ericsson pedig fontos védéssel segítette a zárkózást, így negyedóra után 8–7-et mutatott az eredményjelző. A dánok játékát az emberhátrány sem hátráltatta, és meg tudott újulni a csapat, ezzel pedig a 22. percre újra négyre növelték az előnyüket.

A svédek kapust cseréltek, a vb-n fantasztikusan teljesítő Johanna Bundsen védései és Axnér utolsó másodperces bombájával meccsben maradtak, így háromgólos dán előnyről következett a második félidő, 18–15.

Fáradt játék, óriási svéd küzdelem

A fáradtság mindkét válogatotton látszott a második játékrész elején, ugyanis technikai hibák sorát mutatták a skandináv csapatok. A svédek Axnér fantasztikus megoldásainak köszönhetően a 37. percben visszajöttek kettőre (21–19), de továbbra sem tudtak ritmust váltani és az ellenfél fölé nőni. A csapatok láthatóan erőhiányban szenvedtek, és nem tudtak a képességeikhez mérten teljesíteni az időkérések ellenére sem, ezt mutatta az is, hogy 18 perc alatt csupán öt dán gól született. A svédek küszködősen és nem kiemelkedő játékkal, de visszajöttek döntetlenre az utolsó hajrára, amire a mérkőzés kezdete óta nem került sor.

Bundsen üres kapus góljával egy 6–2-es sorozatot produkálva a kékek meg is fordították az állást, de nem tartott sokáig az örömük: két dán találattal már az ellenfélnél volt a vezetés. Az utolsó fél percben még komoly izgalmak következtek, a dánok csupán eggyel álltak jobban, de Hojlund gólt szerzett, amire Linn Blohm azonnal válaszolt is, de nem maradt már idő, így dán győzelem és bronzérem született hazai pályán, 28-27.

Fotó: MTI

Egyetlen kérdés maradt a vébén: a két címvédő közül melyik, az olimpiai bajnok Franciaország vagy a világ- és európa-bajnok Norvégia lesz a vb-győztes?

A két csapat már találkozott egymással a tornán, akkor egy góllal a gallok bizonyultak jobbnak a csoportelsőségért folyó harcban.

Francia erődemonstráció

Laura Glauser egy ziccervédéssel kezdte a finálét, majd egy húzásból a balszélsőjük, Chloé Valentini meg is szerezte az első találatot, de Henny Reistad azonnal válaszolt. Mindkét csapat igyekezett gyors gólokat szerezni, amiből az első percekben a franciák jöttek ki jobban, majd ez a 10. perctől megváltozott, a norvégok pedig először vezettek két góllal (7–5), és inkább már az ő akaratuk érvényesült. Nagyon kiegyenlített volt a játék, mindkét együttes egyaránt eredményes volt minden posztról, de a védekezés nem volt annyira feszes, amit a két címvédőtől megszokhattunk.

A franciák Orlane Canor találatával a 17. percben visszavették a vezetést (13–12), de a hatszoros BL-győztes Nora Mörk egyenlített hétméteresből. Reistad pihenőt kapott, ami visszaesést hozott a skandinávok játékában, a pár perc gólcsendet a francia Laura Flippes törte meg, így hosszú idő után újra kettővel vezettek a fehér mezesek (15–13). A pörgős játékot mutatta, hogy 23 percet kellett várni az első passzív jelzésre, ami után egy labdaszerzésből a győri irányító, Estelle Nze Minko villant, és először volt háromgólos előny a találkozón (17–14). A hajrában négyre is elhúzott az olimpiai bajnok, végül 37(!) gólos félidőről, 20–17-es állásról folytatódott a vb utolsó 30 perce.

Fotó: MTI

A második félidő első perceiben a norvégok öt támadásból négy gólt is szereztek, és visszakapaszkodtak kettőre (23–21). A fehér mezesek viszont kezükben tartották a meccset többek közt Hadakou Sako védéseinek köszönhetően, és ennél közelebb már nem engedték az Eb- és vb-cím-védőket. Fellendült a norvégok támadójátéka, és Katrine Lunde is sorra hozta a jó védéseket, így a 49. percben, hosszú idő után ismét feljöttek egy gólra (26–25). A skandinávoknál volt a lélektani előny, jött is a francia időkérés.

A norvégok – főleg Nora Mörk labdaeladásai révén – fontos szituációkban hibáztak, amit a franciák büntettek is, néhány perccel később újra néggyel vezettek Canorék. Így Thorir Hergeirsson végső esélyként kikérte az utolsó idejét, ami után ismét kettőre kapaszkodott csapata a véghajrában (30 – 28).

A 20 éves Léna Grandveau gólja viszont biztossá tette a győzelmet, végül 31–28-ra Franciaország nyerte a mérkőzést, és hibátlan mérleggel nyert világbajnoki címet.

Vasárnapi eredmények:

döntő:

Norvégia–Franciaország 31–28 (20–17)

a 3. helyért:

Dánia–Svédország 28–27 (18–15)

az 5. helyért:

Hollandia–Németország 30–26 (16–7)

a 7. helyért:

Montenegró–Csehország 28–24 (14–10)

A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

Franciaország Norvégia Dánia Svédország Hollandia Németország Montenegró Csehország Brazília MAGYARORSZÁG Szlovénia Románia Spanyolország Horvátország Angola Lengyelország Japán Szenegál Ausztria Argentína Szerbia Dél-Korea Ukrajna Kamerun Izland Kongó Chile Kína Paraguay Kazahsztán Irán Grönland

(Borítókép: MTI)