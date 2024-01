Indul a férfi kézilabda-Eb, a magyarok minden mérkőzése „élet-halál fontosságú”

A 2022-es budapesti Európa-bajnokság mindenki számára feledhetetlen esemény volt, sajnos nem olyan formában, mint amit előre gondoltunk vagy reméltünk – főleg az előző évi vb-ötödik hely után. A magyar válogatott az MVM Dome-ban rendezett csoportmérkőzéseken Hollandiától (31–28) és Izlandtól (31–30) is vereséget szenvedett, a Portugália elleni bravúros győzelem (31–30) pedig kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz, így idejekorán ért véget a torna a mieinknek, akik ezzel a 15. hellyel

a történelem legrosszabb Eb-szereplését produkálták. A történtek három év és 26 mérkőzés után egyben Gulyás István szövetségi kapitány munkájának végét is jelentették.

A tavalyi svéd–lengyel közös rendezésű világbajnokságon a Koreai Köztársaság (35–27) és Izland (30–28) legyőzésével továbbjutottak a középdöntőbe Mikler Rolandék, ahol Brazíliát (28–25) és a Zöld-foki-szigeteket (42–30) legyőzték, a svédektől (37–28) viszont kikaptak. Ezzel a legjobb nyolc közé jutottak, azonban a későbbi világbajnok dánok elbántak velünk (40–23), így a folytatásban az 5–8. helyért játszhattak a magyarok. Az első találkozó nyolcgólos vereséget hozott a norvégok ellen, majd Egyiptomtól hosszabbítás után kapott ki a csapat (36–35).

a magyarok tehát a nyolcadik helyet szerezték meg, ez pedig elégnek bizonyult a 2024-es olimpiai selejtezős részvételhez.

2023-ban a csapat legfőbb feladata a most kezdődő Európa-bajnokságra kvalifikálás, amelyre 2022 őszén a litvánok és a georgiaiak elleni győzelmekkel hangolt a magyar válogatott. Ancsin Gáborék márciusban Svájc ellen folytatták a csoportküzdelmek sorát oda-visszavágón, amely hazai környezetben és idegenben is magyar győzelmet hozott. 17 gólos könnyed siker következett Litvánia ellen, és egygólos vereség Georgiától, így 10 ponttal, a csoport éléről jutott ki Chema Rodríguez együttese a németországi kontinensviadalra.

Január 5-én az Európa-bajnokság egyetlen hivatalos főpróbáján a csehekkel küzdött meg a magyar válogatott Tatabányán, amely egy végig kiélezett mérkőzésen 26–25-ös vendégsikert hozott. A mieink pedig elmondták, hogy az indulásig mindenben javulnia kell a csapatnak. A találkozó után, a korábbi magyar és jelenlegi cseh szövetségi kapitány, illetve 2015 és 2017 között a Veszprém vezetőedzőjeként tevékenykedő Xavier Sabaté a Nemzeti Sportnak adott interjújában beszélt arról, hogy mit vár korábbi csapatától Németországban:

Szerintem a magyar válogatott egy óriási csapat nagyon jó játékosokkal, és bármelyik együttest le tudja győzni

– nyilatkozta a Plock vezetőedzője. Sabaté lengyel klubjában együtt dolgozik Fazekas Gergővel, akiről elmondta, hogy fantasztikus játékos, és nagyon büszke rá, de még sokat kell fejlődnie, így nem szabad azt várni tőle, hogy a legjobb legyen.

Egy Eb-n nincs üresjárat

Az Index kérdésére Balogh Zsolt, az FTC játékosa és a válogatott korábbi átlövője elmondta, hogy a játékosállomány ereje szempontjából az Eb nyolcadik helye valós, így az MKSZ célkitűzése reális. Ettől függetlenül viszont nagyon nehéz dolga lesz a csapatnak, hogy elérjen oda.

„Az Európa-bajnokságon gyakorlatilag nincsenek üresjáratok, ahol pihentetni lehetne a kulcsjátékosokat, hiszen minden mérkőzés élet-halál fontosságú. A keretet tekintve viszont mindenképpen erősödik a válogatott évről évre, hiszen a mostani fiatalok, akik néhány éve még nem voltak sehol, vagy Magyarországon játszottak, most jellemzően külföld felé veszik az irányt, ami hosszú távon a nemzeti csapat előnyére válik. Nyilván ahhoz, hogy a legerősebb csapattal induljanak el, Mikler Rolandnak is ott kellene lennie, de ez egy fantasztikus bizonyítási lehetőség a keretben lévő három kapus számára. Ha Palasics Kristóf vagy Andó Arián fiatalként megragadják ezt a lehetőséget, esetleg Bartucz László már rutinosként, az még nagyon jól is elsülhet. Akár fel is fedezhetik őket a kontinensviadalon. Bízom benne, hogy pótolni tudják majd Mikler Rolit” – folytatta a Pick Szeged korábbi játékosa.

Az olimpiai részvétel esélyeit tekintve Balogh Zsolt szerint egyértelműen van helye az ötkarikás játékokon az alakulatnak, viszont az oda vezető út szintén rendkívül nehéz. Még nem biztosak a selejtezős ellenfelek, de a fajsúlyos, valamint az őket megszorongatni képes csapatok közül nyilván mindenki ott szeretne lenni Párizsban, és közülük bármelyik országgal kell majd megküzdeniük a magyaroknak, óriási harcot kell vívniuk a kvótákért.

Az Eb előtti sajtótájékoztatón Ilyés Ferenc, a magyar szövetség elnöke hangsúlyozta:

„Sokan beszélnek az olimpiai selejtező fontosságáról, azonban az Európa-bajnokságnak is nagy súlya van, nem lehet félvállról venni. Az első körben tovább kell jutni a csoportból, majd az MKSZ elnökségének döntése értelmében az első tízbe jutás a hivatalos célkitűzés. Azért is ezt határoztuk meg, mert láttuk, mennyire erős a mezőny. Az összes verseny közül az Eb a legerősebb. Az EHF is a mi csoportunkat tartja a legkiegyensúlyozottabbnak, a napi forma fog dönteni a négy csapat között. Bízom a srácokban, hogy el tudják érni az eredményt.”

Lékai Máté, a Ferencváros irányítója gondolatban picit tovább is szaladt a kontinensbajnokságnál.

Az lenne a legjobb, ha nem kellene márciusban olimpiai selejtezőt vívnunk, mert megnyerjük az Eb-t. Egyelőre Montenegróra készülünk, de ismerjük a többi csapatot is, Izlanddal minden évben játszunk. A három csoportellenfelünk még nincs ott az olimpiai selejtezőn, a szerbeknek korábban sok jó játékosuk volt, de csapatként nem voltak jók, most viszont a spanyol edző irányításával csapatként is jól működnek. Figyelni kell rájuk, veszélyesek, klasszis játékosok vannak a soraikban.

Chema Rodríguez azt is elmondta, hogy egyértelműen a továbbjutás a cél a csoportból.

„Száz százalékot fogunk adni, nem mérlegeljük azt, hogy mi volt a múltban, csak erre a világversenyre koncentrálunk” – emelte ki a szövetségi kapitány.

Menetrend, program

Az Európa-bajnokságnak Németország hat városa ad otthont: Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Mannheim és München. A viadalon 24 nemzet vesz részt, amelyeket első körben hat csoportba soroltak. A csoportok első két helyezettje jut tovább a kölni középdöntőbe, ahová így visz magával egy eredményt, és ahol további négy találkozó vár rá a hatos csoportban. Innen ismét a győztesek és a második helyezettek jutnak tovább, már az elődöntőbe, illetve a harmadikoknak rendeznek helyosztót az ötödik helyért.

A torna 10-én, szerdán startol az A csoport két mérkőzésével: Franciaország Észak-Macedóniával csap össze, a rendező németek pedig Svájc ellen kezdik meg szereplésüket.

A mieink az A és a B csoport két-két legjobb csapata ellen lépnek pályára továbbjutás esetén. A papírforma alapján a már említett hazai környezeteben játszó Németország, a tokiói olimpia győztese, Franciaország, a tavalyi vb-bronzérmes Spanyolország és a 2020-as Eb-ezüstérmes Horvátország lehet az ellenfél, tehát igen nehéz dolga lesz a magyaroknak.

Chema Rodríguez együttese a pénteki mérkőzést követően vasárnap lép ismét pályára, méghozzá egy másik balkáni rivális, a szerbek ellen. Két nappal később az utóbbi évek nagy ellenlábasával, Izlanddal küzdenek meg Ligetvári Patrikék.

A válogatott Montenegró ellen 2016-ban játszott még a spanyol szakember, Sabaté vezetése alatt, az összecsapás ötgólos, 32–27-es magyar sikert hozott. Az előzőhöz hasonlóan a szomszédokkal is nyolc éve mérkőztünk meg utoljára, akkor négyszer is, amelyeken két magyar és egy szerb siker mellett egy döntetlen született. Ami pedig Izlandot illeti: az utóbbi évek nagy tornáin rendre összefutottunk a skandináv csapattal, a 2020-as Eb-csoportkör 24–18-as magyar győzelmet, a két évvel ezelőtti Eb, ahogy már említettük, egygólos magyar kiesést jelentő északi sikert hozott. A tavalyi vb-n 30–28-as győzelmet arattak Bánhidiék, a csapat élén már a korábbi veszprémi irányítóval, a spanyol Chema Rodríguezzel, így most is igen kiélezett küzdelmet várhatunk ellenük.

A magyar alakulat eddigi legjobb eredménye az olimpiákon a negyedik hely, amelyet ötször is elért, legutóbb 2012-ben. A szakág azóta sem képviseltette magát az ötkarikás játékokon. A világbajnokságokon az 1986-os ezüstérem a férfiak csúcseredménye, viszont az Európa-bajnokságon csupán középdöntős pozíció, a legsikeresebb pedig egy hatodik hely még 1998-ból.

A márciusi olimpiai selejtezőre már kvalifikálta magát Rodríguez alakulata a tavalyi vb-nyolcadik hellyel, a mostani állás szerint Spanyolország, Bahrein és Brazília lehet a mieink ellenfele a tornán, ami még változhat az Afrika-bajnokság és a kontinensviadal után.

Ami a keretet illeti, december elején a magyar szövetség bejelentette, hogy a 239-szeres válogatott kapus és csapatkapitány, Mikler Roland a sorozatterhelés miatt úgy döntött, hogy nem tart a csapattal Münchenbe, illetve Pedro Rodríguez, a Tatabánya szélsője személyes okok miatt hagyja ki a kontinensviadalt.

Továbbá Bartucz László a 2016-os Eb után visszatért a nemzeti csapatba, illetve nagy tornaújoncként bekerültek a 21 éves Krakovszki-ikrek, továbbá Imre Bence és Fazekas Gergő, kapusok közül Palasics Kristóf és Andó Arián, akik már voltak kerettagok, de pályára még nem léptek nagy viadalon.

Férfi kézilabda, Európa-bajnokság, csoportbeosztás:

C csoport: Magyarország, Montenegró, Szerbia, Izland,

Magyarország, A csoport: Németország, Franciaország, Észak-Macedónia, Svájc

Németország, Franciaország, Észak-Macedónia, Svájc B csoport: Ausztria, Horvátország, Spanyolország, Románia

Ausztria, Horvátország, Spanyolország, Románia D csoport: Norvégia, Lengyelország, Szlovénia, Feröer-szigetek

Norvégia, Lengyelország, Szlovénia, Feröer-szigetek E csoport: Bosznia-Hercegovina, Georgia, Hollandia, Svédország

Bosznia-Hercegovina, Georgia, Hollandia, Svédország F csoport: Csehország, Dánia, Görögország, Portugália

A 20 fős szűk magyar keret:

Kapusok: Andó Arián (Balatonfüred), Bartucz László (Tatabánya), Palasics Kristóf (La Rioja, spanyol)

Jobbszélsők: Krakovszki Zsolt (NEKA), Imre Bence (FTC)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (Tatabánya), Máthé Dominik (Paris Saint-Germain, francia), Ilics Zoran (Hamburg, német)

Irányítók: Lékai Máté (FTC), Hanusz Egon (Stuttgart, német), Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel)

Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Szöllősi Szabolcs (Dabas), Sipos Adrián (Melsungen, német)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Szeged)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)

Magyarország csoportmérkőzései: