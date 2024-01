Belefért a sok hiba, férfi kéziseink győzelemmel kezdték az Eb-t

A magyar férfi kézilabda-válogatott pénteken megkezdte szereplését a németországi Európa-bajnokság legkiegyenlítettebbnek tartott C csoportjában Montenegró ellen, amely a 14–14-es félidei állás után kétgólos, 26–24-es magyar győzelmet hozott. A csoport másik összecsapásán Izland elképesztő végjátékban mentette döntetlenre a találkozót Szerbia ellen.

Ahogy már beharangozónkban megírtuk: a mieink már 2022 őszén elkezdték a selejtezős összecsapásokat a hatos csoportban. Először Litvánia ellen győztek Lékai Mátéék (36–23), majd Georgiát múlták felül könnyedén (41–24). A tavaly januári világbajnokság után pedig a selejtező harmadik szakasza következett Chema Rodríguez csapatának, először Svájc oda-visszavágós párharcban, amely mindkétszer, összesítésben 15 gólos magyarsikert hozott. Majd ismét Litvánia ellen kellett bizonyítani a válogatottnak, amely ugyancsak könnyed magyar győzelmet hozott (46–31), végül meglepetésre a georgiaiak egygólos különbséggel felülmúlták a magyarokat (31–30), ám a vereség is elég volt ahhoz, hogy csoportelsőként kvalifikáljanak a kontinensviadalra.

Ilyés Ferenc, a magyar szövetség elnöke a nagy torna előtt elmondta, hogy a legjobb tízbe kerülést tűzte ki célul az MKSZ a válogatottnak. A csapatnak mindent meg is kell tennie annak érdekében, hogy a két évvel ezelőtti, hazai rendezésű Európa-bajnokság fájó szereplését (15. helyét) feledtessék mindenkivel.

A csapat legutóbb – és eddig egyetlen alkalommal – a 2016-os lengyelországi Eb csoportkörében találkozott Montenegróval, akkor négygólos félidei vezetést (16–12) követően 32–27-re nyertek a mieink.

Elképesztő mérkőzés a mieink csoportnyitányán

Izland utoljára a második félidő első percében vezetett. Bár a szerbek egyszer sem voltak háromgólosnál nagyobb előnyben, a szünet után magabiztosabban játszottak, és 130 másodperccel a vége előtt még 27–24-re vezettek. Győzniük azért nem sikerült, mert az utolsó fél percben az izlandiak emberfogással védekeztek már a félpályánál, labdát szereztek, és végül – amikor már csak hét másodperc volt hátra – egyenlítettek, az utolsó szerb lövés pedig nem talált utat a kapuba. Így mindkét alakulat egy-egy ponttal áll az első találkozó után.

A magyar csapat 20-as fős keretéből a balkániak elleni pénteki találkozón a Dabas beállója, Szöllősi Szabolcs, a két szélső, Krakovszki Bence és Imre Bence, míg kapus poszton pedig a 24 éves Andó Arián maradt ki.

Kezdésnek lassú, pontatlan játék mindkét csapattól

A montenegrói Branko Vujovics a mérkőzés első két támadásából kétszer eredményes volt, a mieink pedig az egyik rangidős, Ancsin Gábor, illetve a szegedi beálló, Bánhidi Bence találatával mindkétszer egyenlítettek (2–2).

A mérkőzés elején mindkét csapat lassan játszott, a mieink inkább a kidolgozott helyzetekre, illetve Palasics Kristóf védéseire építettek, melyből gyors gólokkal igyekeztek elhúzni az ellenféltől. A taktika bevált, sikerült meglépni (7–5), így Vlado Sola, a montenegrói szövetségi kapitány a tizedik percben kikérte első idejét. Ez aztán hatásosnak bizonyult, ugyanis azonnal javított Milos Vujovics szélről és a hétméteres vonalról is, így negyedóra játék után 7–7-es döntetlen állt az eredményjelzőn.

A fehér mezes magyarok hét az öt elleni játékkal próbálkoztak, ami meglephette a balkániakat, hiszen több technikai hibát is elkövettek, ami a támadójátékukra is rányomta a bélyeget, Amikor viszont sikerült lövőhelyzetet kiharcolniuk, akkor meg Palasics rendre hárította a próbálkozásaikat. Bodó Richárdék támadhattak a háromgólos előnyért, de a kapufát találta el a labda, kontrából pedig a hosszú percek óta tartó montenegrói gólcsendet ismét Milos Vujovics szakította meg büntetőből a 21. percben (9–8). Annak ellenére, hogy a magyarok kedve szerint folyt a találkozó, és a félidő végéhez közeledve többször három góllal is elhúzott Chema Rodríguez csapata, a hajrában mégis sokat hibáztak, kapkodtak a magyarok, amit Montenegró kihasznált, így 14–14-es döntetlenről várták a csapatok a második harminc percet.

Hullámzó játék után magyar győzelem, Palasics és Bánhidi vezérletével

A második félidő első támadása Szita Zoltán átlövés góljával kezdődött, majd az ellentámadásból ugyancsak távolról egyenlített ki a Svájcban légióskodó Arszenije Dragaszevics. Az első percek lendületes támadójátéka után mindkét csapat holtpontra került: eladott labdák, technikai hibák és rontott lövések következtek. A magyar szurkolók biztatni kezdték a mieinket, ami kivédekezett támadást, majd egymás után két, jól befejezett Bánhidi-akciót, továbbá balkáni időkérést eredményezett (19–16).

A taktikai megbeszélésből Sola csapata jött ki jobban: két védett lövés Máthé Dominiknak és Krakovszkinak, illetve három gól – egyik kínaiból – Dragaszevicstől, Vuko Borozantól és Branko Vujovicstól (19–19). Máris jött az iksz, miközben a magyarok egyértelmű mélyrepülésbe kerültek. Végül Palasics ziccer védése és Lékai üres kapus gólja mentette meg a negatív fordulattól a magyarokat a hajrában, de a szövetségi kapitány továbbra sem volt elégedett, így ő is kihívta a csapatot megbeszélésre. A mieinket még az ág is húzta, rossz csere miatt újabb kiállítás sújtotta a csapatot, – már hetedjére a meccsen –, az emberelőnyt pedig kihasználta Montenegró (20–20).

A fehérmezesek rendre gólt szereztek, főleg Bánhidi volt elemében, akit döntően Fazekas talált meg remek passzokkal, azonban hátul a védekezés nem volt feszes, így az ellenfél valahol folyton rést talált, és az utolsó hat percben is döntetlen volt az állás (24–24). A szegedi beálló harmadjára is megvillant a hajrában, az ellenfél utolsó támadását a fiatal magyar kapus hárította, majd egy utolsó pillanatos Ilics Zoran-góllal végül kétgólos, 26–24-es győzelmet aratott Magyarország, ezzel pedig azonnal a tabella élére is ugrott.

Férfi kézilabda, Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló:

C csoport:

Magyarország–Montenegró 26–24 (14–14)

Izland–Szerbia 27–27 (11–10)

B csoport:

Ausztria–Románia 31–24 (15–14)

Horvátország–Spanyolország 39–29 (18–14)

A magyar válogatott következő csoportmérkőzései:

Január 14., vasárnap:

Magyarország–Szerbia 20.30

Január 16., kedd:

Magyarország–Izland 20.30