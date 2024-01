A magyar kézisek szerbek elleni győzelme középdöntőt ért a férfi Eb-n

A csoport pénteki nyitónapján Izland Szerbiával nézett szembe, amelyen a vége előtt 130 másodperccel még a balkániak vezettek három góllal, mégis döntetlennel zárult az olimpiai selejtezős helyekért küzdő csapatok összecsapása. A magyarok Montenegró ellen kezdték meg a nagy tornát, amely egy igen nyögvenyelős és hibákkal teli találkozót hozott mindkét fél részéről, végül Lékai Mátéék az utolsó másodpercekben Palasics Kristóf védésének és Ilics Zoran góljának köszönhetően szűk, 26–24-es győzelemmel kezdték a kontinensviadalt. Két pontjukkal viszont azonnal a csoport élére ugrottak.

A C csoport vasárnapi játéknapján a mieink előtt Izland Montenegró ellen lépett pályára, amely az előzőekhez hasonlóan egy végletekig kiélezett találkozót hozott, igazolva azt, hogy ez az Eb talán legkiegyensúlyozottabb csoportja. Az északiak a 16. percben már öt góllal vezettek, balkáni ellenfelük azonban fokozatosan felzárkózott, és a 41. percben egyenlített. Innen újra ellépett három találattal Izland, hogy aztán Montenegró egy 5–1-es sorozattal fordítson, és négy perccel a vége előtt ismét vezessen. Nebojsa Szimics bravúrosan védett, az izlandiak viszont visszaszerezték a vezetést, majd némi szerencsével 31–30-ra nyertek. Ahogyan pénteken a magyar válogatott ellen, a montenegróiak ezúttal is nagyot küzdöttek, de a meccs legvégén többet hibáztak riválisuknál, így pont nélkül végeztek.

A mieink középdöntős ágához tartozó összecsapásokon a spanyolok 12 góllal nyertek Románia ellen, az olimpiai címvédő franciák pedig vaskos meglepetésre 26–26-os döntetlent játszottak Svájccal.

A vasárnapi találkozónak a magyar csapat úgy vághatott neki, hogy a kedvező eredményeknek köszönhetően győzelem esetén biztosan a két középdöntőbe jutó csapat egyike lesz, ahol az A és B négyesből kap majd két-két újabb ellenfelet a középdöntő hatfős csoportjába.

A magyar és a szerb együttes története során 11 alkalommal találkozott, amelyeken a magyarok mérlege hat győzelem, egy döntetlen és négy vereség. Viszont ezek közül csak három találkozó volt tétmérkőzés, és azok mindegyikét sikerrel vette a magyar válogatott. A két csapat legutóbb 2016-ban mérte össze erejét a világbajnoki selejtezőkön, akkor idegenben eggyel, majd hazai pályán öt góllal bizonyult jobbnak válogatottunk.

A magyar válogatott húszfős keretéből a szerbek ellen ugyancsak Szöllősi Szabolcs, Andó Arián, Imre Bence és Krakovszki Bence maradt ki, csakúgy, mint két nappal korábban.

Nehéz kezdés után magyar vezérlet az első félidőben

A magyarok nem a jó arcukat mutatták az összecsapás elején: két eladott labda, kihagyott büntető és Ancsin Gábor-kiállítás az első percekben. Szerencsénkre azonban az ellenfél is sok hibával kezdte a találkozót. A hét az öt elleni játékot hamar elővette a magyarok spanyol szövetségi kapitánya, ami eredményesnek is bizonyult, ugyanis a nyolcadik percben Szita Zoltán lerohanásgóljával megfordították a találkozót (4–3). Ezt követően a szerbek percei következtek, elhúztak kettővel is, de a fehér mezesek gyorsan kapcsoltak: védekezésben jól zártak, támadásban pedig 4–0-s szériát produkáltak, így 16 perc után már ismét náluk volt a fór (9–7).

A magyar alakulat nem engedte ki a kezéből ezt az előnyt, Palasics fontos védései és a jól kialakított helyzeteknek köszönhetően a hajrára is kétgólos (12–10) előnnyel fordultak a csapatok, amelyet a szerb szövetségi kapitány szeretett volna ledolgozni, így ki is kérte a csapatát. De ebből is Fazekas Gergőék profitáltak, ugyanis a meccsen először Bánhidi góljával hárommal is elhúztak. Majd a montenegrói meccshez hasonlóan következett a félidővégi rövidzárlat, ami két szerb gólt eredményezett, így minimálismagyar előnnyel ért véget az első harminc perc (14–13).

A magyar kapuscsere hozta el a fordulatot, a 45. perctől kikövezett volt a győzelemig vezető út

A szerb fal összeállt a második játékrész elejére, ha pedig hiba akadt a gépezetben Vlagyimir Cupara operált, támadásban pedig rendre megtalálták a réseket, így átvették a vezetést (15–16). A magyarok azonban nem hagyták meglógni az ellenfelet, a második félidőre érkezett a PSG átlövője, Máthé Dominik, aki Bánhidivel együtt a hátán vitte a csapatot támadásban és a harmadik találata ismét vezetést ért (19–18).

Rodríguez beküldte a nyolc év után visszatérő Bartucz Lászlót a kapuba, aki gyakorlatilag lehúzta a rolót: négy védéssel mutatkozott be az Eb-n, amiből a csapat erőt merített és tovább építette a nehezen kidolgozott előnyt.

Bánhidi, Ilics és Szita góljaival a 47. percre négyre nőtt az előny (22–18), és ez teljesen megzavarta a déli szomszédunkat támadásban is, ugyanis rendre lövésig sem jutottak el a technikai hibák miatt, ha pedig igen, Bartucz közbeszólt. Stílszerűen a véghajrá is az ő hárításával kezdődött, ami már a hatodik volt negyedóra alatt, támadásban pedig Fazekas gyönyörű egyéni akciója újabb gólt ér (26–23). Az utolsó percekben fellazult a magyarok feszes védelme – amit rendre ki is használt az ellenfél –, így még bízhattak a fordulatban, de támadásban nem bírták megfékezni a Fazekas, Bánhidi duót, utóbbi tizedik góljával eldőlt a mérkőzés, és végül minimális különbséggel magyar győzelem született, ami egyben továbbjutást is ért (28–27).

A magyar válogatott következő mérkőzése kedden 20.30 órakor kezdődik, az ellenfél Izland lesz.

Az olimpiai selejtezőt tekintve a csoportellenfelekkel szemben a mieink könnyű helyzetben vannak, ugyanis a tavalyi vb-nyolcadik hellyel bebiztosították részvételüket. Jelen állás szerint Spanyolország, Bahrein és Brazília lehet a mieink ellenfele a tornán, ami még változhat az Afrika-bajnokság és a kontinensviadal után.

Férfi kézilabda–Európa–bajnokság, csoportkör, 2. forduló:

C csoport:

Magyarország–Szerbia 28–27 (14–13)

Izland–Montenegró 31–30 (17–15)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Magyarország 4 pont, Izland 3, Szerbia 1, Montenegró 0

A csoport:

Svájc–Franciaország 26–26 (14–14)

Németország Észak-Macedónia 34–25 (18–13)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Németország 4 pont, 2. Franciaország 3, 3. Svájc 1, 4. Észak-Macedónia 0

B csoport: