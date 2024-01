Az Eb meglepetéscsapata óriásit harcolt a továbbjutásért, de végül elbukott

A D és E csoport rangadókat, az F viszont edzőmeccshez hasonló összecsapásokat hozott

A kedd délutáni mérkőzések közül a Feröer-szigetek–Lengyelország volt az egyetlen – továbbjutást tekintve – téttel bíró találkozó, amelyen a korábbi meccsek alapján komoly harcra lehetett számítani. A csapatok ennek megfelelően nem is okoztak csalódást. Az első félidőben nem is tudtak dűlőre jutni egymással, 15–15-ről fordultak, és gyakorlatilag az utolsó percekig kérdés volt az, hogy ki tud megújulni. Végül a szigetország technikai hibái és rontott lövései miatt négygólos lengyel siker született, de a búcsúzó, fiatal erőkből álló újonccsapat így is emlékezetes nyomot hagyott magáról első Eb-szereplésével.

A Feröer-szigetekkel döntetlent játszó Norvégia végül a korábbi meccsnek köszönhetően nyugodtan léphetett pályára a hibátlan Szlovénia ellen, amely ugyancsak ikszről folytatódott a félidei pihenő után. A skandinávok a második játékrészben szinte végig vezettek, azonban a szlovénok „visszajöttek a meccsbe”, és egy góllal megnyerték a találkozót, így hibátlanul zárták a csoportmérkőzéseket.

Az E jelű négyes közül a két pont nélküli csapat, Georgia és Bosznia-Hercegovina mérkőzött meg annak tudatában, hogy mindenképp kiesnek. A két fél így is komolyan vette a küzdelmet, ennek megfelelően izgalmas összecsapás kerekedett. Az első harminc perc után 9–9-re álltak, majd 13–10-es második félidei játék után hárommal győzött a georgiai csapat.

Este aztán következett a hibátlanok meccse: a címvédő Svédország és Hollandia között, amely rangadóhoz méltóan nem dőlt el az első játékrészben, gyakorlatilag egyszer itt, egyszer pedig ott volt az előny. A találkozót a svédek gólja zárta le, így pedig hibátlanul zárva a csoportmérkőzéseket, 29–28-ra győztek.

Az előző négyeshez hasonlóan már szombaton eldőlt minden fontos kérdés: az F csoport két továbbjutója a vb-címvédő Dánia és Portugália, így hétfőn a csoport első, „alsóházi” felvonásán Csehország Görögországgal mérkőzött meg, amelyen hétgólos cseh félidei vezetést követően végül könnyed, kilencgólos (29–20) sikert könyvelhettek el Stanislav Kasparekék Münchenben. Este a két továbbjutott játszott egymással a középdöntőbe vitt pontokért, amelyet végig a világbajnokok irányítottak, a második félidőben pedig kinyílt az olló, és végül 10-zel verték a dánok Miguel Martinsékat.

A csoportmérkőzések utolsó, keddi napján még három kiadó hely van a másik középdöntős hatosban.

A C négyesben érdekelt Magyarország kedden 20.30 órakor játszik Izland ellen, a továbbjutást tekintve a mieink tét nélkül,

azonban a középdöntős pontokat tekintve a montenegrói és szerb meccsekhez hasonlóan fontos összecsapás vár Chema Rodríguez együttesére.

Az A csoportból a házigazda németek, a B-ből Horvátország, a C-ből Magyarország a biztos továbbjutó. Mindhárom csoportból még egy-egy kiadó hely van a középdöntőben. Elsőnél a franciák és a svájciak között dőlt el a továbbjutás, a horvátok csoportjából Ausztria vagy Spanyolország, a mieinktől Szerbia vagy Izland megy tovább, így szerdai ellenfelünk számára komoly téttel bír az összecsapás. Nem mellesleg az olimpiai selejtezőért is küzd mindkét alakulat, tehát óriási csatára van kilátás.

Férfikézilabda, Európa-bajnokság, csoportkör, 3. (utolsó) forduló:

D csoport (Berlin):

Szlovénia–Norvégia 28–27 (17–17)

Lengyelország–Feröer-szigetek 32–28 (15–15)

A végeredmény: 1. Szlovénia 6 pont, 2. Norvégia 3, 3. Lengyelország 2, 4. Feröer-szigetek 1

E csoport (Mannheim):

Svédország–Hollandia 29–28 (15–15)

Georgia–Bosznia-Hercegovina 22–19 (9–9)

A végeredmény: 1. Svédország 6 pont, 2. Hollandia 4, 3. Georgia 2, 4. Bosznia-Hercegovina 0

F csoport (München):

Dánia–Portugália 37–27 (17–15)

Csehország–Görögország 29–20 (15–8)

A végeredmény: 1. Dánia 6 pont, 2. Portugália 4, 3. Csehország 2, 4. Görögország 0

Középdöntő

a II. csoport állása: 1. Dánia 2 pont (37–27), 2. Svédország 2 (29–28), 3. Szlovénia 2 (28–27), 4. Hollandia 0 (28–29), 5. Norvégia 0 (27–28), 6. Portugália 0 (27–37)

A csoportok első két-két helyezettje jut tovább a középdöntőbe, és magával viszi a másik továbbjutóval szembeni eredményét. Az Európa-bajnokság győztese – illetve a kvótával még nem rendelkező legjobb csapat – kijut a nyári, párizsi olimpiára. A következő két legjobb együttes, amely még nem kvalifikált az ötkarikás játékokra vagy a selejtezőtornára, részt vehet a márciusi selejtezőn.

(Borítókép: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Getty Images)