Távolabb került az Eb-elődöntős álom, a férfi kézisek kikaptak az osztrákoktól

A mieink az első meccset sok hibával játszották, de végül sikerült legyőzniük Montenegrót (26–24), majd Szerbia következett (28–27), és a második sikerrel már biztosították a középdöntős részvételüket. Végül a két nappal ezelőtti csoportrangadón Izland ellen gyakorlatilag hibátlanul játszottak, és múlták felül nyolc góllal (33–25) az északi csapatot, amely csoportelsőséget ért. Mindjárt a hatos középdöntős csoportban is, amelynek élére kerülve megelőztük a világsztárokból álló Franciaországot, a rendező németeket, valamint két szomszédunkat, a horvátokat és az osztrákokat.

Utóbbi a középdöntős első ellenfél lett, a mérkőzés előtt a fogadóirodáknál a magyarok voltak az esélyesebbek, de az osztrákok már az Eb-n is megmutatták, hogy számolni kell velük. Először magabiztosan verték Romániát, majd döntetlent játszottak a 2022-es kontinensviadalon ezüstérmes horvát csapattal, legnagyobb meglepetésre pedig a két évvel ezelőtti Eb-döntős, a tokiói olimpián, valamint a tavalyi vb-n egyaránt bronzérmes Spanyolországgal is ikszeltek. Utóbbiakat ezzel haza is küldték a tornáról.

A két együttes 48 alkalommal találkozott, ezek nagy része azonban a 2000-es évek előtt történt. Tétmérkőzésen mindössze négyszer csaptak össze, ezen a téren viszont kiegyensúlyozott az egymás elleni mérleg: két magyar és két osztrák győzelem. Legutóbb 2018 áprilisában barátságos mérkőzésen mérte össze tudását a két nemzet, tétmeccsen pedig a 2014-es herningi Eb középdöntőjében: előbbit a magyarok, utóbbit pedig az osztrákok nyerték.

A magyar válogatottból Andó Arián, Szöllősi Szabolcs, Krakovszki Bence és Krakovszki Zsolt nem került az osztrákok elleni keretbe.

Lendületes kezdés, gyenge félidei zárás

A mieink ott kezdték a találkozót, ahol Izland ellen abbahagyták: Palasics Kristóf az első támadásnál azonnal ziccert védett, majd Ancsin Gábor kétszer, egyszer pedig Imre Bence lerohanásból talált be az ellenfél kapujába. A magyar gólok az ötödik percig válasz nélkül maradtak, utána azonban a két átlövő, Mykola Bilyk és Lukas Hutecek révén gyorsan feleszméltek és zárkóztak a szomszédok (3–2). A magyarok könnyen át tudtak hatolni az ellenfél védőfalán, Ancsin és Bánhidi Bence vezetésével növelni tudták a fórt, amit Ales Pajovic szövetségi kapitány is észrevett, és szűk negyedóra elteltével kihívta csapatát egy rövid megbeszélésre (8–5).

A „sógorok” taktikát is váltottak: jött a hét a hat elleni játék, amivel alaposan megzavarták védőinket. Az osztrák játékosok megtalálták a réseket, és hiába született szinte minden magyar támadásból gól, a rivális hatékony előnyjátéka miatt nem tudtak két-három gólnál jobban elszakadni a mieink. A 21. percben kiállítás révén emberelőnybe kerültek a magyarok, de Ilics Zoran technikai hibája, valamint Hanusz Egon labdaeladása lehetőséget adott az osztrákoknak a felzárkózásra, akik 3–0-s szériával percek alatt le is dolgozták a hátrányt, a magyarok hullámvölgybe kerültek (13–13). Szerencsére a magyarok spanyol kapitánya is kapcsolt, és a további mélyrepülés megelőzésére pályára küldte Bodó Richárdot. A rutinos átlövő három bombát illesztett Ralf Patrick Häusle kapujába, de Hutecek utolsó másodperces góljával mégis döntetlenre mentette a félidőt az ellenfél (17–17).

A fordulás után már nekünk kellett kapaszkodni, de a meccs sorsa így is a mi kezünkben volt

A második játékrészt is lendületesen kezdték a magyarok, így tartani tudták az előnyüket, sőt Máthé Dominik átlövéséből ismét kettővel mentek, de ehhez kellettek az osztrákok rossz lövései és technikai hibái. Ám ismét jött a rossz széria: Lékai Máté és Sipos Adrián kiállításával kettős emberhátrányba kerültünk, és hetest is hibáztunk, ezzel újra lehetőséget adtunk a szomszédoknak az egyenlítésre, amivel ismét éltek (22–22).

A folytatásban öt percig nem tudtunk gólt lőni, ami pont elég volt az ellenfélnek arra, hogy hosszú idő után újra átvegye a vezetést és a kezdeményezést, de a mieink azonnal zárkóztak. A magyarok szövetségi kapitánya azonban nem volt elégedett a védekezéssel, így a félidő közepén érkezett Bartucz László a kapuba, aki védésekkel nyitott, de támadásban hiába voltak meg a helyzetek, Bánhidi háromszor is rontott – pluszban még szabálytalan zárást is fújtak is ellene –, így továbbra is kapaszkodniuk kellett a magyaroknak (25–24).

A véghajrára a Bodó–Bánhidi-összjátéknak köszönhetően ismét döntetlennel álltak a csapatok 46 másodperccel a vége előtt, végül az osztrákok emberhátrányból szerzett gólja zárta az első középdöntős összecsapást, mert a magyarok időn túli szabaddobása elhalt. A mieink számára ez az első vereséget jelentette az Eb-n (30–29).

A magyarok legközelebb szombaton a horvátokkal mérkőznek meg.

Férfi kézilabda–Európa–bajnokság, középdöntő, 1. forduló:

I. csoport (Köln)

Az I. csoport állása: 1. Ausztria 3 pont, 2. Magyarország 2 pont (33–25), 3. Franciaország 2 (33–30), 4. Horvátország, 5. Németország 0 (30–33), 6. Izland 0 (25–33)

A magyarok további programja:

Szombat: Magyarország–Horvátország 18.00

Magyarország–Horvátország 18.00 Hétfő: Németország–Magyarország 20.30

Németország–Magyarország 20.30 Szerda: Franciaország–Magyarország 18.00

(Borítókép: Ilic Zoran a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában a Magyarország–Ausztria-mérkőzésen 2024. január 18-án. Fotó: Ina Fassbender / AFP)