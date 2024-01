A címvédők már biztosan elődöntőt játszanak az Európa-bajnokságon

Igaz, a norvégok lőtték a mérkőzés első találatát, az egyenlítés után viszont a dánok átvették a vezetést és uralták a találkozót, 5–4 után pedig be is gyújtották a rakétákat, csináltak egy 8–1-es szakaszt, amit a félidő végéig tartani tudtak, gyakorlatilag el is döntötték a találkozót (18–11).

A második játékrészt a norvégok jó szakasza nyitotta, amivel reményt keltettek a felzárkózásra, de a dán kapuban Emil Nielsen megállította Sander Sagosenék menetelését és könyörtelenül szűrte a próbálkozásaikat, így megnyugtató hatgólos előnnyel zárták a találkozót, amellyel bebiztosították az elődöntős részvételt (29–23).

A svéd–portugál középdöntős mérkőzésen 14–14-ig fej fej mellett haladtak a felek, majd egy 5–1-es sorozattal a félidő végén tudott kisebb előnyt kiharcolni a címvédő és 19–15-ös eredménnyel fordultak a csapatok.

A második játékrész elején még tartani tudta a lépést a Miguel Martinssal felálló portugál csapat, a hajrában viszont hat-hét góllal is elment a svéd csapat, és ezt már nem tudta behozni a mediterrán alakulat. Végül 40 –33-ra győzött az Európa-bajnoki címvédő Svédország, ezzel pedig a másik skandináv csapat mögött második helyen biztosította helyét a legjobb négy között.

A magyar válogatott hétfő este 20:30-kor lép pályára a házigazda németek ellen.

Eredmények, középdöntő, 3. forduló, II. csoport:

Dánia–Norvégia 29 – 23 (18 – 11)

Svédország–Portugália 40–33 (19–15)

Szlovénia – Hollandia 37 – 34 (19 – 13)

Az állás: 1. (és elődöntős) Dánia 8 pont, 2. Svédország 6, 3. Szlovénia 4 (117–122), 4. Portugália 4 (130–139), 5. Norvégia 2, 6. Hollandia 0