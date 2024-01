Izland feltámadt, a mieinknek ez még nagyon fontos lehet a továbbjutás szempontjából

A férfi kézilabda-Európa-bajnokság harmadik középdöntős fordulójának első mérkőzésén a csoport két utolsó helyezettje, a pont nélküli Horvátország és az egypontos Izland csapott össze. Fordulatos első félidő után Izland átvette a vezérszerepet és a végén sima, ötgólos győzelmet aratott a skandináv alakulat (35–30). A magyarok 20:30-kor játszanak a továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzést a házigazda németek ellen.

Az első játékrész elején a horvátok négy góllal is vezettek, és az ő szájízük szerint alakult mérkőzést, amit a skandináv szövetségi kapitány is érzékelt és ki is kérte első idejét. Azonnal lendületet is adott csapatának és 11–11-nél a fehér mezes izlandiak utolérték az ellenfelet, sőt hosszú percek után a vezetést is átvették. A horvátok azonban a sarkukban lihegtek és gyors lerohanásokkal visszavették a fórt – leginkább a mieinket is megtréfáló Dominik Kuzmanovic védéseinek köszönhetően –, végül a félidőre kétgólos vezetéssel fordultak a szomszédok (18–16).

A fordulás első perceiben Aron Pálmarssonék ismét erőre kaptak és 5–1-es sorozattal két gólra is elhúztak, de nem tartott sokáig az örömük, ugyanis gyorsan kiegyenlített Horvátország. 25–25 után azonban új mérkőzés kezdődött, hiszen Izland – a mérkőzésen már sokadjára – feltámadt, és az utolsó nyolc perce ötgólos előnnyel fordult, amire már nem tudott reagálni az ellenfél. Végül 35–30-ra nyertek a skandinávok, és ezzel helyet cserélt a két nemzet a tabellán.

Izland győzelme magabiztosság szempontjából igen fontos lehet a mieinknek, ugyanis a szerdai, utolsó középdöntős napon Ausztria ellen játszik a skandináv csapat. A mieink négy közé jutásához – németek elleni győzelme esetén – sorsdöntő lehet, ugyanis Bánhidi Bencéék a franciákkal fognak szembenézni két nap múlva, a címvédők elleni vereség pedig szerdai osztrák győzelem esetén nem ér továbbjutást.

Férfi kézilabda, Európa-bajnokság, középdöntő, 3. forduló:

I. csoport (Köln), a hétfői program:

Izland–Horvátország 35–30 (16–18)

Franciaország–Ausztria 18:00

Németország–Magyarország 20:30

Az I. csoport állása: 1. Franciaország 6 pont (106–94), 2. Magyarország 4 (91–81), 3. Ausztria 4 (80–79), 4. Németország 3 (78–79), 5. Izland 2 (116–128), 6. Horvátország 1 (116–126)

A magyarok további programja:

szerdán játsszák: Franciaország–Magyarország 18.00