A magyar válogatott számára nagy motivációt jelent az Eb ötödik helye

Egy kicsit már fáradtak vagyunk, de szerintem ez normális, mert a nyolcadik mérkőzésünk következik. Főleg az elalvással van gond a meccsek után, már nem is tudunk úgy pihenni, hogy ne meccseket néznénk, és még a pihenőidő alatt is a mérkőzések járnak a fejünkben

– nyilatkozta csütörtökön az MTI-nek a Szeged játékosa.

A magyar csapat – története során először – százszázalékos teljesítménnyel jutott tovább a csoportkörből, a középdöntőt pedig egy győzelemmel és három vereséggel zárta, így csoportja harmadik helyén végzett, és pénteken 15 órától Szlovéniával játszhat az ötödik helyért, Kölnben.

Sikere esetén az eddigi legjobb Európa-bajnoki szereplést produkálja, a rekordot az 1998-as csapat tartja a hatodik hellyel.

„Úgy gondolom, eddig elfogadható tornát produkál a csapat. Voltunk fent, voltunk lent, és itt a lehetőség szépen befejezni, de ehhez mindenkire szükség van” – szögezte le Bodó.

Hozzáfűzte, nem szabad arra gondolniuk, ki fáradt és ki nem, hiszen a szlovénoknak ugyanannyi mérkőzésük volt, és bizonyára ők is fáradtak.

Remélem, győztesen fogjuk elhagyni az Európa-bajnokságot. Nagy motiváció az ötödik hely, ezért össze kell szorítani a fogunkat, és valahogy meg kell csinálnunk

– vélekedett.

Bodó szerint a szlovén és a magyar csapat hasonló kaliberű. Az elmúlt évek egymás elleni mérkőzéseiből kiindulva úgy véli, hasonló figurák, taktika és játékerő várható a két együttestől.

„Az elmúlt meccsek alapján a kétirányítós játék az egyik erősségük, Aleks Vlah és Miha Zarabec, esetleg Dean Bombac nagyon gyorsan tudják kavargatni ott elöl a labdát és helyzetbe is kerülnek” – magyarázta Bodó.

Hozzátette, szegedi klubtársára, a balátlövő Borut Mackovsekre is készülnek. Reményei szerint ezúttal is működni fog a taktikájuk, mert eddig nagyon stabil volt a védekezésük, és ehhez olykor remek kapusteljesítmény is társult.

Bodó eddig 35 lövésből 16 gólt szerzett. Mint mondta, nagyon nehezen indult számára az Európa-bajnokság, de érzése szerint tudott javítani. Bár nincs megelégedve a teljesítményével, de ahhoz képest, amilyen szinten volt, nagy lépést tett.

Az európai szövetség (EHF) csütörtökön nyilvánosságra hozta a torna álomcsapatának jelöltlistáját, amelyre három magyar került fel: a jobbátlövő Ancsin Gábor, a beálló Bánhidi Bence és a védekezőspecialista Sipos Adrián. Szavazni vasárnap 13 óráig lehet az EHF okostelefonos alkalmazásában. Negyven százalékban a szurkolók, hatvan százalékban az EHF szakértőinek voksai alapján alakul ki a végső névsor.

(Borítókép: Bodó Richárd a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában, a Németország - Magyarország mérkőzés előtt a kölni Lanxess Arénában 2024. január 22-én. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)