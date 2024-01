A csoda már megvolt a férfi kézisektől, márciusban egy kicsit több kellene

Ballai Attila kommunikációs és marketingigazgató bevezetőjéből megtudtuk, hogy mekkora bravúr az ötödik hely: a mostanit megelőző sajtótájékoztatón tippeltek az újságírók, de senki sem nyert, mert a legoptimistább jóslat is csak egy hatodik helyre tartotta jónak Lékai Mátéékat, az ötödik hely pedig még álmok szintjén sem merült fel...

Chema Rodríguez, a valladolidi illetőségű szakvezető, aki játékoskorában 2012 és 2017 között öt évig a Veszprém csapatát erősítette, arról beszélt az Indexnek, a szövetség azt a célt tűzte ki a válogatott elé, hogy jusson be az első tíz közé.

Mi azonban, szakvezetők és játékosok, egymás között éreztük, ennél többre is képesek lehetünk, és ennek megfelelően küzdöttünk az álmainkért. És sikerült túlteljesítenünk a tervet.

A szemüveges mester hangsúlyozta: mérkőzésről mérkőzésre fejlődött a csapat a torna tizennyolc napja alatt, úgy egyénileg, mint csapatként, valamint emberileg.

„Idősebbek és fiatalabbak egészséges ötvözete ez a válogatott, és óriási örömömre a fiatalok valósággal berobbantak a nemzetközi élmezőnybe ezen a tornán. Ez azonban nemcsak az ő érdemük, hanem az idősebbeké is, akik minden pillanatban segítették, bátorították őket” – emelte ki a vezetőedző.

És ha már a fiatalokról esett szó: a kapus Palasics Kristóf, az első tizennyolc lövését hiba nélkül a kapuba küldő Imre Bence, Ilics Zoran és a két Krakovszki fivér, Bence és Zsolt egyaránt 21 éves, Fazekas Gergő pedig még csak húsz! Rodríguez nem győzte dicsérni az új hullám képviselőit.

Amiről ezek után beszélt a spanyol szakember, az talán még fontosabb, nagyobb siker, mint az ötödik hely.

A magyar válogatott megítélése sokat javult, érezhetően tisztelni kezdték a csapatunkat, a közeg is belátta, hogy komoly eredményre vagyunk képesek. Hogy úgy mondjam, felnőtt a csapat a torna bő két hete alatt. Jól beilleszkedtek a fiatalok, ami növeli a szakvezető felelősségét is, mert eljött a bőség zavara, minden posztra több jó játékosom is van.