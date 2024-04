Csak a nevében volt rangadó: a Veszprém lelépte a Szegedet

A címvédő Telekom Veszprém házigazdaként 36–27-re legyőzte a Szegedet a férfi kézilabda NB I péntek esti rangadóján. Sikerével a bakonyi együttes továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti a tabellát, és már biztos, hogy hazai pályán kezdheti a Szeged elleni bajnoki döntőt, illetve az esetleges harmadik mérkőzést is otthon játszhatja.

A hazaiaktól Andreas Nilsson, Kentin Mahé és Mikita Vajlupov, a vendégek keretéből Emil Kheri Imsard, Szita Zoltán és Bánhidi Bence hiányzott – számolt be összefoglalójában a Magyar Távirati Iroda.

A szegediek a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadásokkal próbálkoztak már a mérkőzés elején, és bár három perc után 3–0-s hátrányban voltak, csakhamar egyenlítettek (4–4). Mindkét oldalon jó néhányszor hibáztak támadásban a mezőnyjátékosok, illetve bravúrral védtek a kapusok. A címvédő megint ellépett (9–5), mert remekül semlegesítette ellenfele hét a hat elleni akcióit. Az első félidő hajrájában több mint húsz másodpercig hármas emberelőnyben volt a Veszprém, amely magabiztosan, 16–10-re vezetett a szünetben.

A második felvonásban még nagyobb különbség volt a csapatok között, a Bajnokok Ligája-negyeddöntő jövő csütörtöki első mérkőzésére készülő házigazda a 43. percben már tíz találattal jobban állt, és hatékony védekezésére alapozva a hátralévő időben is uralta a játékot. A vendégeknek volt egy 3–0-s sorozatuk, de végül ez is kevésnek bizonyult, hogy megússzák a vártnál is súlyosabb vereséget. A szegedi csapat helyzetét jól jellemezte a szezon végén távozó Dean Bombac megmozdulása, aki az utolsó támadási lehetőségnél, 15 másodperccel a vége előtt jelezte, hogy befejezettnek nyilvánította a találkozót, és nem indította el az akciót.

A veszprémi mezőnyjátékosok közül csak Jehia el-Dera nem szerzett gólt, Omar Jahja ötször, Bjarki Már Elísson, Nedim Remili és Dragan Pechmalbec négy-négy alkalommal talált be, Rodrigo Corrales hat, Mike Ulrich Jensen nyolc védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Imanol Garciandía, Mario Sostaric és Luka Stepancic négy–négy góllal, Nagy Martin és Mikler Roland négy–négy védéssel zárt.

A két együttes 195. egymás elleni tétmérkőzésén 54 szegedi siker és hét döntetlen mellett a 134. veszprémi győzelem született.