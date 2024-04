A Győr nyerte a gigászok csatáját: hétgólos előnyből várhatja a hazai visszavágót

Nem volt egyszerű dolga a Fradinak a negyeddöntőig vezető úton: a szezon eleji bukdácsolások miatt már a csoportból továbbjutás is igen nagy falatnak bizonyult, ugyanis nem a saját, hanem más alakulat vereségének köszönhetően juthatott tovább az egyenes kieséses szakaszba a tavalyi BL-ezüstérmes csapat.

A nyolcaddöntőben a francia Brest Betagne ellen kellett pályára lépnie a népligetieknek. Az első összecsapás a hajrában elszenvedett hibák miatt kétgólos vereséggel zárult, a visszavágón azonban összeszedett és magabiztos játékkal 31–26-ra győztek a zöld-fehérek, így a legjobb nyolc közé jutottak.

Azonban ezután sem kaptak könnyebb feladatot Böde-Bíró Blankáék, a háromszoros dán bajnok és tavalyi BL-elődöntős együttest kell legyőzni a final fourba jutásért – most egy mérkőzéssel korábban. Ugyanis 2023-ban éppen Jesper Jensen alakulatát győzte le a Fradi, és jutott a döntőbe. Idén azonban még nem sikerült felülmúlni a riválist, a csoportmérkőzések során kétszer is vereséget szenvedett az FTC az északiaktól, először az ötödik fordulóban 27–23-ra, majd a tizedikben 33–28-ra. Az viszont mindenképp a népligetiek malmára hajthatja a vizet, hogy – bár nem húszezer nézővel – ismét telt ház előtt küzdhettek.

Kapusparádéval kezdődött az összecsapás: Böde-Bíró Blanka nyolc perc alatt már a negyedik védésnél járt, kellett is az extra, 3–3-as döntetlen állt az eredményjelzőn. Henny Reistad a magyar csapat pechére negyedjére is megvillant, majd egy rossz FTC-támadást követően Marit Jacobsen a szélről talált be, így már háromgólosra növelte előnyét a vendégcsapat – jött is a magyar időkérés (4–7).

Ez jól is sült el: Klujber Katrin bombázott távolról, majd két jó védekezés után a mérkőzésen brillírozó szerb, Andrea Lekics talált be. Lehetőség volt az egyenlítésre is, de a dán kapus, Anna Kristensen óriásit védett – iksz helyett ismét kétgólos hátrányban volt a Fradi (6–8). A zöld-fehéreknél friss emberként érkezett Simon Petra , vele együtt pedig a lendület is, két gyors találatával hosszú idő után ismét döntetlen állt az eredményjelzőn (8–8). Böde-Bíró ezt követően hetest, majd ziccert védett, Angela Malestein góljával sikerült is átvenni a vezetést. Azonban csak nagyon rövid időre, három perccel később már az Esbjerg vezetett hárommal (10–13). Az utolsó percben még egy ejtés fért bele Hársfalvi Júliától , ezzel két gólra csökkentette hátrányát a Fradi a félidőre ( 11–13 ).

A második játékrész nem alakult jól magyar szempontból: a Fradi hibáit kihasználva néggyel (16–12) is elhúztak a dánok, de ezután ismét még időben észhez tértek Lekicsék, és néhány momentum alatt egy gólra zárkóztak (16–17). A döntetlen helyett azonban megint a dánok léptek el hárommal, a mieinknek továbbra is a kapaszkodás maradt. Megakadt a gólgyártás, az ötperces dán gólcsendet kihasználva pedig megkezdte a felzárkózást a Fradi, Hársfalvi újabb ejtésgólját az 50. percben már talpon állva ünnepelte a közönség (21–21).

A sorminta viszont az utolsó percekben is folytatódott: az Esbjerg meglépett, a Fradi pedig zárkózott – így történt az 59. percben is Simon révén (25–26). Az Esbjergnek még volt lehetősége egy támadást építeni, Böde-Bíró azonban közbeszólt. Az utolsó perc kezdetén a döntetlenért támadott a magyar csapat, a labda azonban elakadt a védelemben, a kontra pedig kétszer is a magyar kapusban, így a 26–25-ös állás a végeredményt is jelentette.

A visszavágón amennyiben egy góllal győz a Fradi, akkor hétméteresek következnek, ha kettővel múlja felül az Esbjerget, akkor kvalifikálja magát a négyes döntőbe.

Vipers Kristiansand–Győri Audi ETO KC

A Győr mivel a csoportmérkőzéseket a tabella élén zárta, így – egy fordulót kihagyva – automatikusan a negyeddöntőbe jutott, ahol a legnehezebb feladatot kapta: a címvédő norvégokon át vezet az út Budapestre. Ami az egymás elleni mérleget illeti, az utóbbi hármat minimális különbséggel az északiak nyerték. Legutóbb tavaly a final four elődöntőjében (37–35), 2022-ben a döntőjében (33–31), illetve még a csoportmérkőzések során is (30–29).

Három magyar, illetve három norvég góllal kezdődött a találkozó. Ezután viszont tempót váltott az ETO és lépéselőnybe került, a lendület megakasztása érdekében a 12. percben már érkezett is a Vipers magyar származású vezetőedzőjétől az időkérés (3–6). Fel is javult csapatának eddig gyengélkedő támadójátéka, a védekezése azonban ezzel egyenes arányban romlott. A felkínált lehetőséggel élt Per Johansson alakulata, a 22. percben pedig már hét gólra növelte előnyét (12–5).

A hosszú gólszünetet a vonalról Lysa Tchaptchet szakította meg, majd egy labdaszerzést követően Naes Andersen talált be ismét – a felzárkózás elkerülése érdekében a svéd kapitány is kihívta csapatát (7–12). Nem is sikerült megingatni az zöld-fehéreket, a magabiztos és igen meglepő előnyt a félidő végéig tartani tudták (9–15).

A második félidő nem úgy kezdődött, ahogyan számítottunk rá: Katrine Lunde védéseinek és Anna Yahirjeva lövéseinek köszönhetően mindössze négy perc alatt ötre zárkózott a Vipers (16–11). A Győr azonban gyorsan kikecmergett a gödörből, a félidei előnyét is tovább növelte (23–16). Utolsó reményként pedig ismét időt kért a norvégok mestere. Jött is a várt javulás: 3–0-s sorozattal a mérkőzés eleje óta nem látott közelségbe kerültek Jamina Robertsék a véghajrá előtt (19–23).

Az utolsó percekben kezdett az ETO fölé nőni a Vipers mind védekezésben, mind támadásban. Amit az sem segített, hogy a norvég légióst, Kari Brattsetet harmadik két perces kiállítása miatt elvesztett.

De az ETO ismét összeszedte magát és kordában tartotta a címvédőt, leginkább Eun Hee Ryu megoldásainak és Silje Solberg bravúrjainak köszönhetően. Végül hatgólos győzelmet aratott és kényelmes helyzetből várhatja a hazai visszavágót (30–23).

Női kézilabda, Bajnokok Ligája-negyeddöntő

első mérkőzés:

FTC-Rail Cargo Hungaria–Team Esbjerg (dán) 25–26 (11–13)

Vipers Kristiansand–Győri Audi ETO KC 23–30 (9–15)

visszavágó: