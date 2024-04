Nagyot küzdött a Ferencváros, de kiesett a harmadik számú európai kupasorozatból

Annak ellenére, hogy az FTC a múlt heti, első mérkőzés nagy részében uralta a találkozót és két-három góllal végig vezetett, 24–21 után megtört a lendülete, a görögök pedig nem szalasztották el a lehetőséget és pillanatok alatt ledolgozták a hátrányt. Az utolsó percekben – már sokadjára – ellépett a Fradi, ám ekkor Debreczeni Dávidot kiállították és az emberelőnyt kihasználva döntetlenre (28–28) mentette az Olympakosz az Elek Gyulában megrendezett mérkőzést.



Pásztor István vezetőedző azonban nem lehetett igazán boldog, ugyanis a görög túra előtti főpróbán az első osztályú bajnokság kieső helyén álló NEKA otthonába látogatott csapata, amelyen ötgólos hátrányban is volt, de végül felállt és döntetlenre mentette a találkozót. Ez a pontvesztés igencsak fájdalmas volt számukra, ugyanis a bajnoki bronzérembe is kerülhet a „kisiklás”.

A görögországi visszavágó első két gólját két magyar játékos, Imre Bence és Nagy Bence lőtte, amire rögvest érkezett is a hazai válasz. A kisebb előnyt 6–6-ig tartani tudta a Fradi, azonban ezt követően az Olympiakosz átvette a kezdeményezést. Az iram nem lassult, a sok hiba ellenére is már 16 gólnál jártak a csapatok 12 perc alatt (9–7). A Fradinak a gyors játék hosszú távon nem igazán kedvezett, Nagy és Bognár Alex is rengeteg hibát vétett – a hajrá előtt már négygólos hátrányba is került a népligeti csapat (14–10). Ezt követően magára találtak a zöld-fehérek és 5–2-es sorozattal egyre zárkóztak, a 25. percben már csak egy gól volt a hátrány (16–15). Az utolsó percekben azonban folytatódott a sorminta, elléptek a hazaiak és háromgólos előnyről várhatták a második 30 percet (21–18).

A második félidő első perceiben nemhogy közelebb férkőzni nem sikerült, még messzebb került ellenfelétől az FTC, a 40. percben a mérkőzés legnagyobb különbsége, hat gól volt a két csapat között (28–22). Eldőlni látszott a találkozó...

A görögök megtartották a második félidő elején kialakított előnyüket, nem is hagyták öt gólnál közelebb férkőzni a magyar csapatot és végül 39–32-re nyertek. Ez a győzelem pedig Európa-kupa-döntőt ért számukra, egyúttal véget ért az FTC nemzetközi kupaszereplése.

Férfikézilabda, Európa-kupa elődöntő

második mérkőzés:

Olympiakosz SFP (görög)–FTC–Green Collect 39–32 (21–18)

első mérkőzés: