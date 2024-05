Nem sikerült az újabb BL-csoda: nagyot küzdött a Fradi, dán ellenfele azonban felőrölte

A negyeddöntős párharc első mérkőzésén gyakorlatilag az első perctől kezdve vezetett a vendég dán csapat, a Ferencváros azonban nem követte el tavalyi hibáját, nem engedte meglógni az ellenfelét, persze Böde-Bíró Blanka fantasztikus védéseinek is nagyban köszönhetően. A három-négy gólos különbség állandósult a mérkőzésen, az utolsó tíz percben azonban – már sokadjára – lendületet kaptak a népligetiek, felzárkóztak, és végül egygólos hátrányból várták az idegenbeli visszavágót (25–26). Ez azt jelentette, hogy amennyiben Allan Heine együttese egy góllal nyer vasárnap, akkor hétméterespárbaj következik, ha pedig legalább kettővel, bebiztosítja a négyes döntős szereplést.

Magyar szempontból a lehető legrosszabbul kezdődött a találkozó: leginkább a hatszoros BL-győztes Nora Mörk osztogatásainak köszönhetően öt és fél perc játék után már 5–1 állt az eredményjelzőn – érkezett is az időkérés a Fradi dán szakemberétől. A javulás támadásban hamar látszódott, a következő hat percben három gólt is szereztek a népligetiek, hátul azonban nem jöttek sem a védések, sem a faultok (8–4).

Jött is a kapuscsere, érkezett Böde-Bíró, a dán gólgyártást azonban így sem sikerült lassítani. Persze az sem segített Simon Petráéknak, hogy a 23 perc alatt csupán hét lőtt gólnál jártak. Sem a mindig magabiztos jobbszélső, Angela Malestein, sem Klujber, sem a csapat mozgatórugója, Andrea Lekics nem vállalta magára a vezérszerepet, ez pedig látszott az eredménytelen befejezéseken (13–7). A félidei pihenőre nemhogy közelebb zárkózni nem tudott a Fradi, de még egy lépéssel hátrébb is került a BL-álomtól (17–10).

A második játékrész első három gólját a Ferencváros szerezte, ezzel gyorsan négy gólra zárkózótt (17–13). Az Esbjerg is felébredt, és gyártotta a gólokat, azonban – ellentétben az első félidővel – rengeteg hibával tette mindezt. A vendégek elkezdték használni a beállósokat, aminek köszönhetően egyre közelebb kerültek a dánokhoz. Klujber értékesített hétméteresével háromra, 24–21-re zárkóztak a 46. percben (ekkor összesítésben négy volt a differencia) – jött is Jesper Jensentől az időkérés.

A dánok ezt követően háromszor is elszórták a labdát, illetve a kapuba visszatérő Janurik Kinga védést is bemutatott, a magyar csapat Hársfalvi Júlia gólja révén tovább zárkózott – ekkor Dániában csupán a kiutazó 70–80 Fradi-szurkoló hangját lehetett hallani.

A zöld-fehérek ezután több rossz döntést is hoztak, az Esbjerg és persze Nora Mörk ezt kihasználta, az utolsó öt perc ismét négy-, összesítésben ötgólos hátrányban kezdődött (27–23). Végül ötgólos vereség lett a vége (29–24), ami azt jelentette, hogy nem sikerült ismét kiharcolni az újabb BL négyes döntős részvételt. Továbbá biztossá vált, hogy a Győr lesz az egyetlen magyar csapat a Final Fourban.

A Győri Audi ETO KC a múlt heti hétgólos győzelem után szombaton – ugyan kikapott az elmúlt három BL-kiírás győztesétől – összesítésben 54–49-es eredménnyel jutott be a Fonal Fourba, csatlakozva ezzel a francia Metz csapatához. Továbbá vasárnap kora délután nagy csata után a három magyar válogatottat, Faluvégi Dorottyát, Szikora Melindát és Háfra Noémit is soraiban tudó német Bietigheim sérülésektől hátráltatva is megverte az Odensee-t,

így kialakult a négyes döntőjének mezőnye: A Győr, a Metz, a Bietigheim és az Esbjerg küzdhet majd meg június első hétvégéjén a legrangosabb trófeáért.

Női kézilabda, Bajnokok Ligája-negyeddöntő

első mérkőzés:

FTC-Rail Cargo Hungaria–Team Esbjerg (dán) 25–26 (11–13)

Vipers Kristiansand–Győri Audi ETO KC 23–30 (9–15)

visszavágó: