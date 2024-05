25. alkalommal is a Szeged játszhatja a Magyar Kupa-döntőt

Az OTP Bank-Pick Szeged végig kiélezett mérkőzésen végül 39–39-ra múlta felül a története során először final fourban szereplő HSA NEKA együttesét a tatabányai férfikézilabda Magyar Kupa négyes döntőjének szombati, első elődöntős találkozóján, ezzel 25. alkalommal jutott be a kupasorozat döntőjébe. A második elődöntős párharcon a címvédő Telekom Veszprém a tavalyi bronzérmes Dabas KC-val mérkőzik meg.

Út a négyes döntőig

Az OTP Bank-Pick Szegednek a négyes döntőbe jutásért csupán egy meccset kellett játszania, a PLER-Budapest ellen, amely 38–31-es győzelmet hozott Kárpáti Krisztián csapatának. Ellenfelének, az először final fourban szereplő HSA NEKA-nak már hosszabb út vezetett Tatabányáig: először a másodosztályú Tatai AC-t (40–22), majd a Balatonfüredi KSE-t (32–26), a negyeddöntőben pedig a CYEB-Budakalászt (36–30) kellett legyőznie.

Nem is kérdés, hogy a Tisza-partiak voltak az esélyesebbek, viszont könnyű mérkőzésre biztosan nem számíthattak. Tekintettel arra, hogy Sótonyi László csapata tét nélkül játszhatott, ugyanis már a bejutással történelmi sikert hajtott végre.

Meglepetésre Mikler Roland nem szerepelt az elődöntős keretben, helyette a 25 éves saját nevelésű kapust, Nagy Martint nevezte a kapitány, aki kezdőként kapott lehetőséget. Mégis láthattuk egy Miklert a pályán, méghozzá öccsét, Krisztiánt az ellenfél oldalán.

A NEKA fantasztikusan a kezdő sípszótól felvette a lépést a Szegeddel: hiába szerezték meg rendre a kék-fehérek a vezető találatot, a válasz azonnal érkezett a túloldalról. Sőt, a kilencedik percben Sztraka Dániel gólja egygólos fórt jelentett számukra (6–5). A BL-kerettel felálló Szeged a következő momentumokban sem égett magas hőfokon, a balatoniak a hibákat kihasználva már három góllal is megléptek (10–7). Ahogy várható volt, nem kellett sokat várni a fordításra, 5–1-es sorozattal már ismét Dejan Bombacék vezettek (12–11). A meggyőző, magabiztos játék azonban még váratott magára...

A félidő utolsó öt percében sem mutatták igazi arcukat a szegediek, a minimális vezetést azonban megszerezték a második harminc percre (17–15).

A második játérészt sem kezdték szégyenlősen a piros mezesek, két gyors góllal köszöntek be a kezdés után, ezzel ismét döntetlen állt az eredményjelzőn (18–18). Ekkor azonban újat húzott Sótonyi és elővette a hét a hat elleni játékot, amiből többek közt három üres kapus gólt is kaptak, a Szeged leginkább ennek köszönhetően öttel is meglépett (28–23). Ezután ismét megakadt a Tisza-partiak gépezete: 7–4-es szériával már ismét lőtávolságba került a NEKA a véghajrá előtt (32–30). De ha még ez nem lett volna elég: a csapat legjobbja, a szlovén Mario Sostaric egy arcra ütés után piros lapot kapott..

Az utolsó percekben azonban hibát hibára halmozott Sótonyi fiatal csapata, a Szeged pedig rendre kihasználta a felkínált lehetőséget. Hol üres kapus, hol ziccergólokkal operált, és végül (a játék képe ellenére) nagy különbséggel, hat góllal múlta felül a NEKA együttesét (39–33).

Győzelmével 25. alkalommal jutott be a kupadöntőbe a Szeged, már csak az a kérdés, hogy ismét jön a Veszprém elleni rangadó, vagy a Dabas lesz a Tisza-partiak ellenfele vasárnap.

Férfikézilabda Magyar Kupa, négyes döntő, elődöntő:

OTP Bank-Pick Szeged–HSA NEKA 39–33 (17–15)

Telekom Veszprém–Dabas KC 18.00

vasárnap játsszák: