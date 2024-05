Hibátlan teljesítménnyel védte meg bajnoki címét a Veszprém

Előnyből várhatta a férfi kézilabda NB I döntőjének második mérkőzését a Veszprém. A bakonyiak a finálé első találkozóját 35–28-ra nyerték meg a Szeged ellen, így abban a tudatban léphettek pályára Momir Ilics tanítványai, hogy egy újabb siker esetén szerda este bajnoki címet ünnepelhetnek.

28. alkalommal nyerhette meg a bajnokságot a Veszprém. Mindezt éppen 28 találkozóval – hibátlan teljesítmény mellett ezen az estén. Legutóbb 2011-ben volt arra példa, hogy a magyar pontvadászatot makulátlan mérleggel nyerje meg egy csapat, akkor is a bakonyiaknak sikerült ez. 13 évvel ezelőtt más volt a lebonyolítás, így akkoriban 29 mérkőzést kellett lejátszani. Más kérdés, hogy az újabb belföldi dupla mennyire vigasztalhatja a veszprémi szimpatizánsokat: Pünkösd vasárnapján kupagyőzelmet ünnepelhettek, de a május eleji Bajnokok Ligája búcsút nehezen emésztették meg a drukkerek, akik többek között tüntetéssel fejezték ki nemtetszésüket.

Az „építők” tulajdonképpen a legerősebb összeállításukban utazhattak el. Péntek este ünnepélyes keretek között „köszönt el” a Veszprém Aréna közönségétől Omar Jahja, Kentin Mahé és Andreas Nilsson. Több búcsúzó akadt a szegedi oldalon is: nem léphetett pályára a Győrbe szerződő irányító Dean Bombac, aki súlyos fejsérülést szenvedett az első találkozón, miután Ligetvári Patrikkal ütközött. A szlovén irányító a közösségi oldalán köszönt el a szurkolóktól. Matej Gabert, Luka Stepancicot, Szita Zoltánt, Miguel Martinst és Carlos Molinát is utoljára láthattuk kék szerelésben.

Hibátlan teljesítménnyel lett bajnok a Veszprém, a Szeged futott az eredmény után

A Pick Aréna nem telt meg hazai részről, a vendégeknek fenntartott szektorokba azonban minden jegyet eladtak. A hangulat így is fantasztikus volt, idényzáróhoz, bajnoki döntőhöz méltóan. Momir Ilics keretében két változás történt, mégpedig Bjarki Már Elisson és Augustin Casado került ki, míg Hugo Descat és Jehija Elderaa be. Kárpáti Krisztiánnak nélkülöznie kellett Dean Bombacot és Carlos Molinát, így benevezte Luka Stepancicot és Nagy Martint is. A szegediek már az elejétől kezdve kapus nélkül támadtak, de ez nem vezetett sikerre. Mintegy 10 perc telt el, amikor 6–4-es veszprémi vezetésnél Bánhidi Bence és Nedim Remili egymásnak estek.

Mindketten kiállítást kaptak, a találkozó pedig eldurvult. Sorra érkeztek a két percek, sőt, hazai oldalon Borut Mackovsek 2+2 percet kapott. Nem sokkal előtte, 7–8-nál a csongrádiak hétméterest végezhettek el, ezt Sebatian Frimmel elrontotta. Egyenlítés helyett a bakonyiak még nagyobb előnyre tettek szert, ezt pedig megőrizték a dudaszóig. A szünetben 16–13-ra vezetett a Veszprém.

A második félidő sportszerűbb lett az elsőnél – nem volt nehéz –, ami nem változott, hogy a Veszprém őrizte előnyét. A Szeged pedig futhatott ellenfele után. A Tisza-partiak megpróbáltak ismét kapus nélkül támadni, nyitott védekezést alkalmazni, de amikor betaláltak, hamar érkezett a vendégektől a válasz. A bakonyiak az utolsó percekben kisebb hullámvölgybe kerültek, de nem forgott veszélyben a győzelmük. A Veszprém 34–30-as győzelmet aratott, így

hibátlanul, 28 mérkőzésből 28-at megnyerve szerezte meg története 28. bajnoki címét. hasonlóra legutóbb 2011-ben volt példa.

A bakonyiak hétből hétszer győzték le az ősi riválist ebben a szezonban.

Férfi kézilabda bajnoki döntő, 2. mérkőzés

OTP Bank-Pick Szeged–Telekom Veszprém 30–34 (13–16)

Egyik fél második győzelméig tartó párharcának végeredménye: 2–0 a Veszprém javára.