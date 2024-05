Jelenleg a Győri Audi ETO KC és a dán Esbjerg a világ két legjobb női kézilabdacsapata Per Johansson, a Bajnokok Ligája hétvégi négyes döntőjére készülő magyar együttes vezetőedzője szerint – írja a final fourt felvezető médianapról készült beszámolójában a Magyar Távirati Iroda.

„Szerintem a holnapi mérkőzésünk egyike lesz a klasszikus nagy rangadóknak, két esélyes között. A világ két legjobb csapata találkozik egymással. Hatalmas meccs lesz" – nyilatkozta pénteken az MTI-nek a március közepén kinevezett Per Johansson.

Az MVM Dome-ban sorra kerülő négyes döntő első meccsét játssza a Győr és az Esbjerg szombaton 15 órától. A másik ágon a francia Metz HB és a német SG BBM Bietigheim találkozik 18 órától.

Johansson hangsúlyozta, a dánok célja évek óta a BL-győzelem, ennek elérése érdekében lépésről lépésre haladnak, ugyanazzal a vezetőedzővel – a nyáron távozó – Jesper Jensennel dolgoznak, és egyre közelebb kerülnek a céljukhoz.

Hozzátette, nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy az ETO edzője lehet, de nem az a feladata, hogy megtanítsa a játékosait kézilabdázni, hanem az, hogy megtanítsa őket együtt kézilabdázni. Mint kifejtette, játékosainak rendkívül széles a repertoárja támadásban és védekezésben is, de ez nem minden.

A második dolog, hogy nagyon világosan beszéltem velük egyénileg, hogy mit várok el tőlük, és mit kell tenniük a csapattá válás érdekében

– magyarázta a szakember.

A svéd edző megjegyezte, olyan szempontból talán előny, ha valaki idény közben érkezik egy csapathoz, hogy nincs sok ideje gondolkodni, inkább a megérzéseire kell hallgatnia.

„Az a feladatom, hogy ott legyek mellettük, és megmutassam, kész vagyok mindent feláldozni ezért a címért. Azt hiszem, a játékosok is így vannak vele" – szögezte le.

Az ETO 2004 után zárhat ismét trófea nélkül, amennyiben nem nyeri meg a BL-t. Húsz évvel ezelőtt a bajnokságot és a Magyar Kupát is a Dunaferr SE nyerte, míg a győriek az EHF-kupában ezüstérmesek lettek. Idén a két hazai sorozatban a Ferencváros diadalmaskodott, így a kisalföldi alakulatnak ez az utolsó esélye a szezonban a trófeaszerzésre.

Johansson erre úgy reagált, a mostani évadban a Magyar Kupát nem tudta megnyerni, hiszen akkor még nem ő volt az edző, és a bajnokságot sem tudta megnyerni, mert akkor sem ő volt az edző, amikor kikaptak a Mosonmagyaróvártól, majd hat góllal a Ferencvárostól.

Természetesen megmenthetjük ezt a szezont a BL-aranyéremmel, de ez nem jelent szokatlan nyomást, mert Győrben minden nap, minden meccsen van nyomás. Nemcsak azért, hogy nyerjünk, hanem azért is, hogy jó játékkal nyerjünk

– vélekedett az MTI által idézett svéd.

Az olimpiai kvótás magyar válogatott balszélsője, Szőllősi-Schatzl Nadine az utolsó két meccsét játssza győri színekben, ugyanis nyáron Budaörsre igazol.

„Nagyon izgatott vagyok, és próbálok nagyon fókuszált lenni erre a hétvégére. Most persze elsősorban a szombati mérkőzésen van a hangsúly. Szeretnénk döntőbe jutni. Elég jól felkészült a csapat" – mondta a pénteki sajtóbeszélgetésen.

A 30 éves játékos 2021-ben igazolt az ETO-ba, amellyel előbb ezüst-, tavaly pedig bronzérmes volt a BL-ben. Hangsúlyozta, az idei arany nagyon jól mutatna a többi mellett, és azzal lenne teljes a kollekciója.

Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy egy skandináv csapatnak az erőssége a futás, illetve a lerohanásból szerzett gólok. Nagyon kell majd figyelnünk, hogy a visszafutásunk megfelelő legyen és minél kevesebb gólon tartsuk őket. Másrészt a kulcsjátékosaikra az elejétől kezdve úgy kell reagálnunk védekezésben, hogy elvegyük a kedvüket a gólszerzéstől

– magyarázta az Esbjergről.

A dánok a negyeddöntőben kettős győzelemmel búcsúztatták a Ferencvárost. A 106-szoros válogatott játékos elmondta, annak a két meccsnek a felvételei segítségével is készültek, illetve további két-három találkozóból is láttak részleteket, de elsősorban saját magukra figyelnek.

„Arra összpontosítunk, hogy mit szeretnénk mi ettől a mérkőzéstől, illetve hogyan semlegesítsük az ellenfelet, de elsősorban arra, hogy mi magabiztosan menjünk bele a találkozóba" – nyilatkozta.

Az Esbjerg tavaly és tavaly előtt is negyedik lett a négyes döntőben, vagyis mind a négy mérkőzését elveszítette. Norvég balszélsője, Sanna Solberg szerint most jobb helyzetben vannak, az elmúlt két évben ugyanis némileg fáradtak voltak, amikor pályára kellett lépniük a magyar fővárosban, most viszont „sok erőnk és energiánk van, szinte minden játékosunk visszatért a sérülésből és jó szezont tudhatunk magunk mögött.”

Hozzátette, nagy önbizalommal és természetesen több tapasztalattal érkeztek, reményei szerint ez segíteni fog, és ezúttal jobban szerepelnek.

Sanna Solberg ikertestvére a Győr – nyáron szintén távozó – kapusa, Silje Solberg. Bár már jó néhányszor játszottak egymás ellen, Sanna szerint minden ilyen alkalom különleges számukra.

Soha nem szoktam meg igazán, hogy ellene kell játszanom, ezért nem is szabad sokat gondolnom arra, hogy ő áll majd a kapuban. Természetesen nagyon jól ismerjük egymást, de más kapusok is ismernek már

– vélekedett Sanna Solberg, aki leszögezte, nem akar túl sokat beszélni az ETO elleni taktikájukról, de természetesen jó csapatnak tartja elődöntőbeli ellenfelüket, amelynek minden poszton jó játékosai vannak. Hozzátette, gyors játékkal, sok futással készülnek, de a győriek is jól alkalmazzák a lerohanásokat.

Az Esbjerg és a Győr eddig hat alkalommal találkozott egymással, és mindig a magyar együttes győzött. A mostani idény csoportkörében a dánok mindkétszer nyerni tudtak a másik elődöntőben esélyesnek tartott Metz ellen, de Solberg elmondása szerint egyelőre nem foglalkoztak túl sokat a franciákkal, mert még csak a szombat délutáni meccsre összpontosítanak.

(Per Johansson 2023. március 2-án. Fotó: Henk Seppen / BSR Agency / Getty Images)