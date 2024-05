További három évig feszülnek egymásnak Budapesten Európa legjobbjai

Idén 10. alkalommal ad otthont Budapest a női kézilabda Bajnokok Ligája szezont lezáró final fournak. 2014-től kezdve hétszer – kivéve 2020-ban a pandémia alatt – a Papp László Budapest Sportarénában, majd 2022-től az MVM Dome-ban rendezik meg az eseményt.

A final four sajtótájékoztatóján jelentették be, hogy –

a magyar főváros további három éven át, 2027-ig lesz az esemény házigazdája.

Michael Wiederer kiemelte, hogy nagy öröm, hogy Budapest tizedszer is megrendezheti a női kézilabda Bajnokok Ligája Final Fourját:

„Az elmúlt évtizedben az esemény szervezése és a sportág is hatalmasat fejlődött, utóbbit azelőtt nem látott magasságokba emeltük. Az MVM Dome a második olyan helyszín, ahol minden adott a remek hétvégéhez. A mostani alkalom kiváló ahhoz, hogy beszéljünk az esemény jövőjéről.”

Az EHF örömmel jelenti be, hogy a női kézilabda Bajnokok Ligája Final Four még három évig, 2027-ig Budapesten kerül megrendezésre. Ez hatalmas lépés a sportág további fejlődése felé.

David Szlezak is a 10. alkalmat emelte ki, de ennél jóval többször érkeztek Magyarországra:

„A sikernek 3 alappillére van: a szurkolók, a játékosok és a szponzorok – kezdte az EHF marketing igazgatója. A hangulat minden évben fantasztikus, évről évre több ezer fanatikus látogat ki a női kézilabda BL budapesti négyes döntőjére. A játékosok is izgatottan várják, hogy minden évben visszatérjenek a magyar fővárosba. Új támogatókat is köszönthetünk, akikkel szívesen működünk együtt a jövőben is. Számos új elképzelésünk, ötletünk van, nagyon várjuk a szombaton kezdődő eseményt. Szeretnénk méltóképpen megünnepelni a Final Four 10. évfordulóját.”

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöke hangsúlyozta, az MKSZ-nek nagyon fontos, hogy minél több olyan eseményt tartsanak Magyarországon, amely a sportág népszerűsítéséhez vezet:

„A honi szövetség a kezdetektől fogva amellett állt, hogy nagyon fontos, hogy a férfiakhoz hasonlóan a nőknek is legyen egy csúcseseményük. Az MKSZ elsőként pályázott 2013-ban, majd egy évvel később a Papp László Budapest Sportarénában útjára indult a Final Four. Most pedig hatalmas öröm, hogy további három éven át Budapesten marad a rendezvény. Külön köszönet minden támogatónak, nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Elit eseményt tudunk rendezni egy elit helyszínen. Sűrű tavasza volt a hazai kézilabdának, ez a hétvége méltó lezárása lesz a szezonnak. Bízzunk abban, hogy rengeteg néző látogat el az MVM Dome-ba. A résztvevő csapatoknak sok sikert kívánok!”

A magyar kormány május elején határozatba foglalta, hogy a 2025-ös és a 2026-ös budapesti négyes döntőre mintegy 5 milliárd forintot különít el. Emellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf sportért is felelős honvédelmi miniszternek Rogán Antal bevonásával előterjesztést kell készítenie a 2027. évi megrendezéshez kapcsolódó feladatokhoz és költségekhez is.

A tavalyi Final 4 nézőcsúcsot hozott, több mint 20 ezren látogattak ki az MVM Dome-ba. Akkor két magyar csapat, a Győr és a Ferencváros is érdekelt volt, előbbi bronz-, utóbbi ezüstérmet szerzett. Idén csak az ETO lesz érdekelt a BL végjátékában – de a szervezők célja, hogy 2024-ben is „szintet lépjen” az esemény.

Június első hétvégéjén Budapesten feszülnek egymásnak Európa legjobbjai

Szombaton az elődöntőket rendezik meg. 15 órától az ötszörös aranyérmes Győr a dán bajnok Esbjerggel, míg 18 órától a Faluvégi Dorottyával és Háfra Noémivel felálló német bajnok Bietigheim a francia első helyezett Metz-cel csap össze. A kisalföldiek hatodik elsőségükre hajtanak, az idei szezonban csak ezt a trófeát szerezhetik meg, mivel a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát is az FTC nyerte meg. Amennyiben nem sikerül a győzelem, 20 év után először maradhat trófea nélkül az ETO. A többiek először emelhetik magasba a Bajnokok Ligája trófeát. Vasárnap a bronzmérkőzéssel és a döntővel zárul a női kézilabda Bajnokok Ligája 2023–24-es szezonja.

A győriek vezetőedzője, Per Johansson – akivel a napokban hosszabbítottak szerződést – szerint szombaton a világ két legjobb csapata találkozik egymással. Kiemelte, hogy a csapatjáték a legfontosabb, ez lehet a győzelem kulcsa.

Csütörtökön biztossá vált, hogy a sportág európai kupasorozatait hosszútávon a Sport TV közvetíti, beleértve a budapesti final fourokat is.