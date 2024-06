A német bajnokkal és több volt játékosa ellen küzd meg a Győr a BL-döntőben

A női kézilabda Bajnokok Ligája második elődöntőjében a SSB Bietigheim 36–29-es győzelmet aratott a Metz Handball ellen, így a története során először négyes döntőben szereplő német együttes lesz a Győri Audi ETO KC ellenfele a vasárnapi fináléban. Két korábbi magyar válogatott győri játékos, Faluvégi Dorottya és Háfra Noémi is farkasszemet nézhet egykori csapatával.

A női kézilabda Bajnokok Ligája első elődöntője hatalmas csatát hozott, miután a Győr egyetlen góllal múlta felül az Esbjerget, és végül boldogan ünnepelhetett a találkozót követően.

A második összecsapáson a francia bajnok Metz mérkőzött meg a négyes döntő újoncával, a három magyar játékost, Szikora Melindát, Faluvégi Dorottyát és Háfra Noémit is soraiban tudó német Bietigheimmel, (a kapus sérülése miatt csak utóbbi kettő kapott helyet a keretben) – az MVM Dome közönsége hatalmas tapssal és üdvrivalgással fogadta őket.

Érdekesség, hogy a két együttes először találkozott egymással a sorozat kieséses szakaszában. Eddig mind a négy alkalommal a Metz ünnepelhetett.

Kiegyenlített első félidő után aratott történelmi sikert a német bajnok

Idegesen kezdtek a csapatok, rengeteg hiba csúszott a játékba, ami a góltermelést is igen csak lassította. A 13. perc elején Kelly Dulfer üres kapus kísérlete is elkerülte a hálót, így 4–4 maradt az állás. Ezt követően a németek több labdát adtak el, a hibákat pedig könnyű találatokkal gyorsan büntette a Metz (7–5). Veronika Mala két gyors lövésével egalizál (7–7), de fordítani nem tudtak a kék-sárga mezesek. Technikai hibák sorával folytatódott a találkozó, Inger Smits azonban megtörte az elrontott támadások sorát (8–9). Az első játékrész utolsó perceiben rengeteg javult a játék, köszönhetően a fegyelmezettebb labdbirtoklásnak. Fordulatokkal teli hajrát láthattunk, a szünetben végül a Metznél volt az előny (15–14).

A másodikfélidő elején azonban fordulat következett: a 41. percben 3–0-s sorozattal átvette a vezetést a Bietigheim, majd a következő minitumokban ugyanennyit pakolt rá (21–24). Gabriela Moreschi pedig több védéssel gondoskodott arról, hogy a Metz ne tudjon kiegyenlíteni. Emmanuel Mayonnade, a franciák trénere 13 perccel a vége előtt kérte ki utolsó idejét, de a hátrányuk a taktikai megbeszélés ellenére is csak tovább nőtt (22–27). Faluvégiék az előnyt megőrizték a végéig, így 36–29-es sikert arattak.

A német bajnok első négyes döntőjén harcba szállhat a BL serlegért, mégpedig a Győr ellen. A két együttes eddigi négy találkozóját mind a kisalföldiek nyerték meg.

A lefújás után a Bietigheim két keretben lévő magyarját, Háfra Noémit és Faluvégi Dorottyát kérdeztük, mindketten extáziban, szinte könnyes szemmel nyilatkoztak.

„Alig fogtam fel, hogy bejutottunk a BL döntőjébe – mesélte lapunknak Háfra. – A sorozat kieséses szakaszában egyszer sem minket tartottak esélyesnek, de harmadszor is sikerült a csoda, szóval ezek után ne tartson senki minket esélytelennek. Nagyon fontos, hogy a holnapra mentálisan is felkészüljünk, ugyanis csak a világ legjobb alakulatával mérkőzünk meg, amely nem mellesleg a korábbi csapatom. A legnehezebb ellenfél a Győr, természetesen a kispadjuk hosszabb, mint a miénk, de hatalmas küzdelemre számítok és mindent beladunk majd. Teljes szívből kell küzdeni, soha sem szabad feladni a találkozót! Biztos vagyok abban, hogy sok magyar szurkoló lesz, akik egy kicsikét nekünk is szorítanak.”

Majd szinte könnyes szemmel mondta Háfra, ha bárki megjósolja előre a szezonját, kineveti.

A szezon elején gondolkodás nélkül aláírtam volna, hogy a Bietigheim színeiben BL-döntőt játszhatok. Elképesztő másfél éven vagyok túl rengeteg hullámvölggyel, ezért hatalmas élményként élem meg a négyes döntő minden pillanatát.

Majd röviden kitért a válogatottbeli szereplésére is, amelyről azt mondta:agy eséllyel otthonról figyeli majd az ötkarikás játékokat, de teljes szívből szurkol a lányoknak.

„Nekem most a pihenésre és a mentális állapotomra kell koncentrálnom, a sérülések után vissza kell nyernem korábbi formámat” – zárt gondolatát a magyar válogatott játékos.

Klub- és honfitársa, Faluvégi Dorottya azzal kezdte az értékelést, hogy „hihetetlen belegondolni abba”, amit véghez vittek az elődöntőben.

Nehéz felfogni ezt az érzést, de szeretnénk a hétvége minden egyes percét kiélvezni, valamint a legjobbunkat nyújtani. Különleges lesz korábbi csapattársak ellen játszani, de minden érzelmet félre kell tenni. A cél nem lehet más, mint a trófea, erre kell koncentrálni. Nem minden évben játszhatunk ekkora címért, amelynek kapujában állunk. Egy biztos, hogy mindent bele kell adnunk a cél eléréséhez!

Női kézilabda, Bajnokok Ligája, négyes döntő, Budapest:

Elődöntő:

A vasárnapi program

döntő:

18.00: Győri Audi ETO (magyar)–Bietigheim (német)

bronzmérkőzés:

15.00: Metz (francia)–Esbjerg (dán)

