A BL-döntő a tét: Győr–Esbjerg

A 25 éves balátlövő fiatal kora ellenére már olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát. Emellett az Esbjerg legveszélyesebb játékosa is, a BL-góllövőlistáján éppen Mörk mögött áll a 10. helyen (eddig) 137 találattal. Korábban már megválasztották a négyes döntő legértékesebb játékosának (MVP), és legjobb fiatal játékosának. Norvégiában kétszer is ő lett az év kézilabdázója, de volt már vb-n és Eb-n is MVP, illetve előbbin a legutóbbi All-Star csapatnak is tagja volt decemberben.

Nora Mörköt valószínűleg senkinek sem kell bemutatni: a 33 éves jobbátlövő világbajnok, négyszeres Európa-bajnok, kétszeres olimpiai bronzérmes, és hatszoros Bajnokok Ligája-győztes játékos. Jelenleg is az Esbjerg nagy gólvágója, akinek pimasz játékára különösen fel kellett készülnie a Győrnek.