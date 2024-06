A 35 éves játékos klubcsapatának honlapján, a fradi.hu-n először az élvonalbeli bajnokság, vagyis az NB I-es szereplést értékelte. Bevallotta, hogy sem ő, sem a csapat nem elégedetlen a helyezéssel, ugyanis nem a negyedik hely volt a cél.

„Az eredmény az, amivel nem vagyunk elégedettek, az alapelvárás ugyan a negyedik hely volt, de mindenki harmadik akart lenni, jövőre, reméljük, a sérülések jobban elkerülnek minket. Természetesen ez benne van a sportban, más csapatoknál is előfordul, de az most egy különösen szerencsétlen tavaszzárás volt. De ahogy mondtam, nincsen »ha«, így alakult, ebben most ennyi volt” – mondta a Ferencváros irányítója, utalva arra, hogy alulmaradtak a Tatabányával szemben a bronzcsatáért folyó küzdelemben.

Majd kitért a válogatottra, és elmondta, hogy valószínűleg az lesz az utolsó szereplése ötkarikás játékokon.

Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy olimpiából valószínűleg ez lesz az utolsó nekem. Még ha korban nem is tartanék itt, akkor sem biztos, hogy ott lenne a következőnek a válogatott, mert sajnos nem magától értetődő a részvételünk. Mindig élvezni kell a pillanatot, amikor ott vagy, mindent megtenni a minél jobb eredményért, és akkor emelt fővel jöhetsz le a pályáról, legyen bármi is az eredmény.

Mint arról mi is beszámoltunk, Chema Rodríguez alakulata a csoportmérkőzések során – a női csapatunkkal egyetemben – kétszer is a reggeli órákban lép pályára, először Norvégia, majd két nappal később Dánia ellen is. Erre az interjú során Lékai is kitért.

Megmondom őszintén, nem vagyok korán kelő, de a reggel kilences kezdés a világon egyetlen kézilabdázónak sem ideális. Mindenkinek akkor kezdődik majd a meccs, ehhez senki sem tud előzetesen hozzászokni. Biztosan hajnali kelést jelent, reggelizni kell, oda kell érni a csarnokba, bemelegíteni. Ehhez alkalmazkodni kell majd.

Lékai és a magyar válogatott legutóbb 2012-ben a londoni olimpián szerepelt. Arra a kérdésre, hogy miben lesz más ez, mint 12 évvel ezelőtt, viccesen azt felelte: „Már nagyon fáj a derekam meg a térdem.”

„A viccet félretéve szerintem ugyanúgy megvoltak az erősségeim és hiányosságaim akkor, mostanra annyiban biztos több lettem, hogy rutinosabb vagyok, jobban ismerem a testemet, tudom nagyjából a határaimat, a regenerációra és az alapozásra is jobban figyelek. Más a csapatban betöltött szerep is természetesen, akkor én voltam a legfiatalabb, most pedig az egyik legöregebb, vagy inkább mondjuk úgy, hogy legtapasztaltabb.”

Az irányító néhány nappal ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy nem ők a legügyesebbek, és nem a legmagasabb szinten játszanak, de a küzdeni tudásban a szűk elitbe tartoznak.

Ha megnézzük, a magyar válogatott játékosok közül nagyon kevesen játszanak rendszeresen a Bajnokok Ligájában, de még az Európa-ligában sem sokan. Ezt csak azzal tudjuk ellensúlyozni, hogy nagyon jó a szakmai stáb, és rengeteget dolgozunk. A válogatottban is fontosak az egyéni képességek, de rengeteget jelent, hogy a címeres mezért küzdesz. Mint a hazai rendezésű olimpiai selejtezőn is láthattuk, óriási energiákat szabadít fel ez az érzés, ami semmi máshoz nem hasonlítható.

Februárban a nemzeti csapat 39 éves csapatkapitánya, Mikler Roland éppen az Indexnek adott exkluzív interjújában jelentette be, hogy nyáron, az olimpiát követően visszavonul a válogatottságtól.

A magyar női válogatott programja a csoportkörben

július 25., csütörtök: Magyarország–Franciaország 19.00

július 28., vasárnap: Magyarország–Brazília 9.00

július 30., kedd: Magyarország–Angola 16.00

augusztus 1., csütörtök: Magyarország–Spanyolország 14.00

augusztus 3., szombat: Magyarország–Hollandia 9.00

A további menetrend: negyeddöntők augusztus 6., kedd; elődöntők augusztus 8., csütörtök; döntő, bronzmérkőzés augusztus 10., szombat.

A magyar férfiválogatott programja a csoportkörben

július 27., szombat: Magyarország–Egyiptom 11.00

július 29., hétfő: Magyarország–Argentína 21.00

július 31., szerda: Magyarország–Norvégia 9.00

augusztus 2., péntek: Magyarország–Dánia 9.00

augusztus 4., vasárnap: Magyarország–Franciaország 16.00

A további menetrend: negyeddöntők augusztus 7., szerda; elődöntők augusztus 9., péntek; döntő, bronzmérkőzés: augusztus 11., vasárnap.