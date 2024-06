Hivatalos: Xavi Pascual a Veszprém új vezetőedzője

A Veszprémi Kézilabda Klub és a 4iG támogatói megállapodást kötött, ezzel az informatikai vállalat névadó fő szponzora lett a bakonyi klubnak, a rekorder csapat – a 2024/2025-ös szezon második felétől – a ONE Veszprém nevet viseli. A Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatója, Bartha Csaba megerősítette, hogy igaznak bizonyultak a sajtóban szárnyra kapott hírek: a spanyol sikeredző, Xavi Pascual ül le a bakonyi klub kispadjára júliustól.

A szerdai sajtóeseményen elsőként Fekete Péter, a 4iG vezérigazgatója szólalt fel, aki elmondta, hogy nagyon fontos nap ez számunkra, ugyanis egy olyan stratégiai megállapodás kötettett a két szereplő között, amely mindkét fél számára egy új kezdetet jelent. A megállapodás 2+1 évre szól, amelynek keretében a cég 2024. júliusától a Veszprém felnőtt és utánpótlás csapatait is támogatja, valamint a Veszprém Aréna elnevezésében és arculatában is megjelenik majd.

„Úgy gondolom, hogy a Veszprém elképesztő eredményei önmagukért beszélnek, így az egész cégcsoport nevében nagy büszkeséggel jelenthetem be, hogy a 4iG csoport újabb fontos lépést tesz a társadalmi felelősségvállalás és a közösségi támogatás terén. Büszkék vagyunk arra, hogy július elsejétől névadó főszponzorai lehetünk Magyarország legeredményesebb felnőtt férfi kézilabda egyesületének, a Veszprémi Kézilabda Klubnak, és ezzel hozzájárulhatunk a veszprémi és a teljes magyar sportélet fellendítéséhez, valamint további kiemelkedő nemzetközi dobogók eléréséhez.”

Majd hozzátette: a veszprémi csapat sikereivel és az azokhoz szükséges kemény felkészüléssel, csapatmunkával az egész csapat követendő példát állít mindenki számára, segítve ezzel a fiatalokat abban, hogy megállják a helyüket a sport világában és az életben egyaránt.

Szponzorációs támogatásunkkal szeretnénk hozzájárulni a csapatok felkészüléséhez, ahhoz, hogy a klub még erősebb lehessen és még több lehetőséget biztosítson a tehetséges és kitartó sportolók felkészüléséhez. A 4ig csoport idén közel 190 sportoló felkészülését és közel 45 edző és szakmai stábtag munkáját segíti, a férfi felnőtt csapat mellett pedig az utánpótlás csapatok támogatásával. Jövőre újabb nagy lépést teszünk előre, amiről a Veszprém szurkolói elsők között értesülhetnek. 2025 tavaszán ugyanis az új és egységes távközlési márkánkat, akkortól a ONE márkanév alatt szerepeltetjük a csapatok nevében és szponzorációs felületein. A ONE márkanév predesztinál minket. Mi is intenzíven dolgozunk, a legeredményesebb helyét az üzleti, technológiai világban, és immár kimagasló sportcéljaink is vannak az, hogy hazai és nemzetközi megmérettetéseken a legjobb csapatokkal szerepelhessünk. Célunk, hogy a Veszprém nemzetközi színtéren való szereplésével az új márkanév nemzetközi ismertségét és elismertségét is növeljük.

Ezt követően Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. nemrégiben kinevezett vezérigazgatója lépett a pódiumra, és azt mondta: a klub mindent megtesz azért a jövőben, hogy a 4iG által meghatározott mércének és elvárásoknak igyekeznek a jövőben is megfelelni.

„Rendkívül hálásak és nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy a 4ig Csoport a Veszprémet választotta, és főtámogatónként járul hozzá, valamint segíti a jövőben azt a sportszakmai munkát, amelyet nem csak a névadó szponzorunk, hanem tulajdonképpen minden kézilabda szerető, kézilabdát figyelő, közönség, szurkoló és mindenki más elvár tőlünk. Nem kérdés számunkra, hogy nekünk is fel kell nőni hozzájuk a saját magunk területén, és azt gondolom, hogy mind a játékosok, mind pedig a klub munkatársai mindent megtesznek majd annak érdekében, ami a szerződéses kötelezettségünk. Sőt, azt ígérhetem, hogy lehetőséghez mérten azon túl is.”

A Győri Audi ETO KC korábbi vezérigazgatója bejelentette azt is, hogy az 56 éves spanyol tréner, Xavi Pascual érkezik a kispadra.

A 2024–2025-ös idénytől négy éven keresztül Xavi Pascual lesz a Veszprém Kézilabda Klub vezetőedzője. Természetesen a célkitűzéseink a jövő évre egyértelműek hazai viszonylatban: ugyanúgy szeretnénk meghatározó szerepet betölteni, megtartani a magyar bajnoki címet, illetve a Magyar Kupa győzelmet bezsebelni. Feladataink nem csak a főszponzor, hanem mindenki más részéről is egyértelműek, a négyes döntőbe be kell jutni és lehetőleg azt meg is nyerni.

A kerekasztal-beszélgetésen Nagy László, a Veszprém sportigazgatója elmondta, hogy mind felnőtt, mind utánpótlás szinten rengeteg céljuk van.

Vannak terveink. A legfontosabb, hogy új edzője lesz a csapatnak Xavi Pascual személyében, akivel egy négyéves megállapodást írtunk alá. Elhangzottak a tervek, célok, például a magyar bajnoki cím és a Magyar Kupa-győzelem megvédése, és természetesen vissza szeretnénk kerülni Kölnbe, ami azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája négyes döntőjében ott szeretnénk lenni jövőre, úgyhogy alapvetően ezek a célok, ami a felnőtt csapatra vonatkoznak. Utánpótlás szinten is fontos feladataink vannak, mint gondozás, nevelés és képzés, úgyhogy itt is megfelelő szakemberek, edzők vezetik az utánpótlás a csapatokat. Örömmel vennénk, hogyha az utánpótlásból stabilan felkerülnének az első csapatba a játékosok, és éveken belül mondjuk meghatározó magyar játékosaink is lennének, úgyhogy ez is alapvetően szakmai kihívás és cél is a jövőt tekintve. Változások a csapaton belül még várhatóak, hiszen az edzőt bejelentettük, másodedző személyét és elmondjuk hamarosan, a szakmai stáb kezd körvonalazódni, játékosban is lesznek még bejelentések, és akkor lesz teljes a keret a következő, 2024/2025-ös szezonra. Az alap az megvan, de ehhez még egy-két játékos érkezése elengedhetetlen.

Ligetvári Patrik, a Veszprém és a magyar válogatott védőspecialistája kiemelte, egész életében azért dolgozott, hogy egy ilyen csapatban kapjon helyet.

„Tulajdonképpen nekem ez a gyerekkori álmom volt. Amikor én elkezdtem kézilabdázni, megnéztem a tévében egy mérkőzést, mindig azt a célt tettem magam elé, hogy én egyszer ebben a mezben játszhassak, ezt a várost képviseljem. Örülök, hogy egy ilyen nagy múltú csapatnak lehetek a tagja, és tényleg minden nap ezért dolgoztam, hogy ezt elérjem. Szóval nagyon nagy szerencsém van ebben. Sok dolgoztam azért, hogy ilyen szintre elérjek. Én ezért is mindig próbálok segíteni a fiatalabb játékosoknak, legyen szó akadémistákról, vagy akik még most kezdik el ezt a játékot, hogy esetleg valamilyen jó tanácsot tudjak nekik segíteni bármiben is.”

A résztvevők azt is elárulták, hogy nemcsak a csapat, hanem a Veszprém Aréna nevében is helyet kap a ONE.

Xavier Pascual 2009 és 2021 között a Barcelona szakvezetőjeként – számos egyéb trófea mellett – a Bajnokok Ligáját háromszor, a klubvilágbajnokságot ötször, a spanyol bajnokságot tizenegyszer nyerte meg. Az elmúlt három idényben a Dinamo vezetőedzőjeként három bajnoki cím és két kupagyőzelem, illetve egy Európa-liga negyedik helyezés a mérlege.

Nemrégiben vált biztossá, hogy a Veszprém megválik korábbi edzőpárosától, Momir Ilicstől és Gulyás Pétertől. Utóbbi továbbra is a klub kötelékében marad, a korosztályos csapatok irányításhoz tér vissza.