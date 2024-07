Felkészülési meccset nyert Szlovéniában az olimpiára készülő női kézilabda-válogatott

A magyar szövetség beszámolója szerint a Roglán rendezett találkozón a vendégek az elejétől vezettek, a szünetben 19–12-es előnyben voltak, végül pedig tíz góllal, 31–21-re diadalmaskodtak.

A magyarok legeredményesebb játékosának Győri-Lukács Viktória bizonyult hat góllal, Klujber Katrin ötször talált be.

„Elsősorban örülünk a győzelemnek. Másodsorban pedig annak, hogy annak a munkának, amit az elmúlt két hétben elvégeztünk, láttuk az eredményét, visszajelzést kaptunk róla, hogy jó úton haladunk” – értékelt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

Természetesen nem vagyunk csúcsformában, de nem is most kell abban lennünk. Minden játékosban van még plusz, ahogy a játékainkat is tudjuk még precízebben végrehajtani, de van még két hetünk erre, az a célunk, hogy az első olimpiai csoportmeccsre legyünk jó formában.