Kettős győzelemmel hangolódott az olimpiára a magyar női kézilabda-válogaott

Ahogyan arról az Index is beszámolt áprilisban, a magyar női kézilabda-válogatott komolyabb izgalmak nélkül 37–28-ra legyőzte a japánt a Debrecenben zajló olimpiai kvalifikációs tornán, ezzel csoportelsőként váltotta meg repülőjegyét a nyári olimpiára. A mieink hibátlan teljesítményt nyújtottak, háromból három sikert aratva négy nap alatt – közte a Tokióban negyedik helyet szerző svédek elleni bravúrral. Mindez azt jelenti, hogy húsz év elteltével, a 2004-es athéni játékok óta először mind a női, mind a férfi válogatottért szoríthatunk majd ugyanazon olimpián.

Az ötkarikás játékok kezdete előtt a magyar együttes két felkészülési mérkőzést is játszott Szlovénia ellen, amelyek közül mindegyiket sikeresen megnyerte.

A két együttes kedden reggel 9 órától Roglán is találkozott már egymással, akkor 31-21-es magyar siker született, és a csapat szombaton Győrben ott folytatta, ahol Szlovéniában abbahagyta. A remek kezdés (3-0) után még felzárkóztak a vendégek (4-3), utána viszont a jó védekezésére alapozva elhúzott a lerohanásgólokat szerző házigazda (13-4).

Kisvártatva sokasodni kezdtek a hibák támadásban is védekezésben is, ezt kihasználva az ellenfél előbb 17-11-re felzárkózott, majd a második félidőt sorozatban három góllal kezdte, ekkor Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány időt kért. A magyar válogatott több mint hét és fél perccel a második felvonás kezdete után talált be először. A hibák száma ennek ellenére sem csökkent, nagy volt a kontraszt az első 17 perc és a hátralévő időszak között, ennek ellenére a hazaiaknak sikerült megőrizniük egy gólt az előnyükből.

Böde-Bíró Blanka hét, Szemerey Zsófia öt védéssel, míg Győri-Lukács Viktória 7 gólig jutott, a túloldalon Ana Gros hat góllal, Maja Vojnovic 11 védéssel zárt a végül szoros, 28-27-es magyar győzelemmel végződő találkozón.

A két csapat huszadik egymás elleni mérkőzésén három döntetlen és egy szlovén siker mellett ez volt a 16. magyar győzelem.

A magyar női válogatott legközelebb jövő pénteken lép pályára, amikor a németek vendége lesz Stuttgartban, a párizsi olimpián pedig július 25-én játssza első csoportmeccsét a házigazda és címvédő franciákkal.