A becsődölt francia klub helyett román bajnokhoz igazol válogatott kézilabdázónk

Pásztor Noémi, a magyar női kézilabda-válogatott beállósa kisebb huzavona után a román bajnokhoz, a CSM Bucurestihez igazol – jelentette be a klub honlapján.

A 25 éves korábbi mosonmagyaróvári játékos még a télen jelentette be, hogy légiósnak áll, és a franca Neptunes de Nantes játékosa lesz. Igen ám, de az olimpia közben kiderült, hogy az élvonal legutóbbi idényében és az Európa-ligában egyaránt bronzérmes klub többségi részvényese, a Réalités-csoport pénzügyi nehézségei miatt felszámolás alá került. A csőd miatt Pásztor korábbi csapata, a Mosonmagyaróvár lesz a kiemelt, azaz nem a harmadik selejtezőkörben, hanem egyből a januári csoportkörben kezdi meg a szereplését az Európa-ligában.

Az elmúlt hetekben pedig több hír is szárnyra kapott arról, hogy olimpián súlyos térdsérülést szenvedett norvég Vilde Ingstad pótlására Pásztort szemelte ki a bukaresti csapat. Most pedig hivatalossá is tette a megállapodást: „Pásztor Noémi, a 25 éves beálló a CSM Bucuresti női kézilabdacsapatának legújabb játékosa. Szerződtetésével a szakmai stáb egy fiatal és ígéretes beálló mellett döntött” – olvasható a közleményben.

„Intenzív hetek voltak számomra. Több, mint hálás vagyok a lehetőségért, hogy Európa egyik legjobb csapatában játszhatok. A CSM mindig is a legmagasabb szinten volt, ezért nagyon izgatott vagyok, hogy itt lehetek a következő két szezonban. Mindent beleadok majd azért, hogy minden meccset megnyerjünk, és minél több trófeát szerezzünk a csapattársaimmal együtt! Alig várom, hogy elkezdődjenek a csaták a pályán. Hajrá, CSM!” – idézte a honlap 35-szörös válogatott játékost.

Pásztor Noémi az elmúlt három idényt a Mosonmagyaróvárnál töltötte, előtte pedig a Ferencváros játékosa volt – így nem lesz számára újdonság a Bajnokok Ligája sem. Tavasszal bronzérmes volt a magyar bajnokságban, a párizsi olimpián hatodikként zárt a magyar válogatottal, a 2017-es junior világbajnokságon pedig aranyérmet ünnepelhetett.