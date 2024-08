Női kéziválogatottunk szövetségi kapitánya újraélesztheti a B válogatottat

Az olimpiai hatodik helyezett nemzeti csapat szakvezetője a magyar szövetség honlapján kedden arról írt, hogy a helyszínen, a kínai Csucsouban látta a végül bronzérmet nyert ifjúsági válogatott néhány mérkőzését a korosztályos világbajnokságon.

Az ifiket látva az is eszembe jutott, érdemes lenne elgondolkodni egy B válogatott felállításán. Ugyanabban a rendszerben játszhatna, mint az A csapat, a tagjait motiválhatná, hogy figyeljük őket, ők is közénk tartoznak, és szerencsére van is annyi játékosunk, hogy meg tudnánk oldani