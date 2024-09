Bitang erős keret szupersztár edzővel, kötelező a Bajnokok Ligája-győzelem?

Itt a szeptember, ez pedig nem jelent mást a kézilabdában sem, mint a szezonkezdést hazai, illetve nemzetközi porondon egyaránt. Mindkét hazai nagy csapatunk, a Veszprém HC és az OTP Bank-Pick Szeged is a legrangosabb kupasorozatban, a Bajnokok Ligájában indul, sőt mindketten német csapat elleni rangadóval kezdik az idényt csütörtökön este.

A csongrádiak a német bajnok, tavaly BL-győztes SC Magdeburgot fogadják hazai környezetben, a bakonyiak pedig a bajnoki ezüstérmes Füchse Berlinhez látogatnak.

Új szezon, hatalmas változások

Mindkét magyar élklubnál edzőváltás és jelentős játékosmozgás történt a nyári szünetben. Azt már tavaly májusban tudni lehetett, hogy Kárpáti Krisztián szegedi megbízatása csak egy szezonra szól, és idén nyáron a svéd Michael Apelgren és a klublegenda Jonas Källman veszi át a helyét, aki 2014 és 2021 között játékosként erősítette a Tisza-parti alakulatot. Apelgren a párizsi olimpia után érkezett új csapatához, miután hazája válogatottjának másodedzőjeként negyeddöntős volt Franciaországban.

Az idény végén távozott többek között a spanyol Carlos Molina, a szupersztár szlovén irányító, Dean Bombac, a norvég kapus, Emil Kheri Imsgard, a hosszú évek óta sérülésekkel bajlódó Luka Stepancic, a szegedi védelem alappillére, Matej Gaber, a fiatal portugál irányító, Miguel Martins és a magyar válogatott átlövő, Szita Zoltán is.

Az érkezők között van többek között a BL-győztes, német bajnok irányító, az izlandi Janus Dadi Smárason, az Európa-bajnok svéd kapus, Tobias Thulin, a kétszeres világbajnoki ezüstérmes norvég jobbátlövő, Magnus Röd, a francia beálló, Jérémy Toto, a szerb irányító, Lazar Kukics és a svéd balátlövő, William Bogojevic. Tehát elmondható, hogy igencsak beerősített szupersztárokkal a svéd kettős, és a Szeged kész ismét felvenni a versenyt legnagyobb riválisával, a Veszprémmel – ami az elmúlt évben igen távolinak tűnt. A legutóbbi kilenc mérkőzést ugyanis a bakonyiak nyerték: hatszor a magyar bajnokságban, kétszer a BL-ben (oda-vissza vágó) és egyszer a tavaszi Magyar Kupa-döntőben.

A nyár folyamán több csapattal is megmérkőztek Bánhidi Bencéék: a Sipos Adriánt foglalkoztató német MT Melsungent, a lengyel bajnokságban és kupában is ezüstérmes Industria Kielcét, a bajnoki rajt óta pedig az Egert, a Gyöngyöst és a Tatabányát is legyőzték – utóbbit igen szoros mérkőzésen.

Kiss Bence cégvezető augusztus elején leszögezte: az új idényben visszahódítanák a bajnoki címet és a Magyar Kupát, illetve minél előbb szeretnének bejutni a BL négyes döntőjébe.

Még a szegedinél is komolyabb változások történtek a bajnoki és Magyar Kupa-címvédő Veszprémnél, ugyanis májusban távozott a cégvezető Sevinger Zsolt, júniusban Csík Zoltán helyett Bartha Csaba lett a csapatot működtető Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója, ezt követően (annak ellenére, hogy hetekig támogatták) mégsem hosszabbították meg Momir Ilics vezetőedző és Gulyás Péter másodedző szerződését. Az új szakvezető a Barcelonával háromszoros BL-győztes spanyol Xavier Pascual Fuertes lett. Az új tréner érkezése mellett bejelentették azt is, hogy távozott a névadó főtámogató Magyar Telekom Nyrt., amelynek szerepét a 4iG Nyrt. vette át. A bakonyiak az idei év hátralévő részében Veszprém HC, januártól ONE Veszprém néven szerepelnek. A kérdés az, hogy ez a rengeteg változás milyen hatással lesz a 27-szeres magyar bajnok játékára.

Nemcsak a vezetőség, de a keret összetétele is igencsak megváltozott: a klubtól olyan alapemberek távoztak, mint a svéd klublegenda, Andreas Nilsson, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia irányító, Kentin Mahé és a Paris Saint-Germainhez szerződő Omar Jahja. Az érkezők sora azonban igen szűk, csupán két játékos, az Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes horvát irányító, Luka Cindric és honfitársa, a beálló Nikola Grahovac szerződött a magyar rekorderhez.

Bartha elmondása szerint a következő szezonban a bajnoki cím és a Magyar Kupa-elsőség megvédése a céljuk, a BL-ben pedig a négyes döntőbe jutás a minimális elvárás.

Tehát hazai fronton ugyanaz, mint a Szegednek, nemzetközi porondon pedig (amelyet állítólag Pascual szerződésében is rögzítettek) három éven belül a Bajnokok Ligája-serleg elhódítása.

A bakonyiak a felkészülés során a cseh Dukla Prahát és az Imre Bencét foglalkoztató német THW Kielt is legyőzték, sőt augusztus 24-én a Halléban rendezett So-Tech Kupa első napján éppen az első csoportellenféllel, a Füchse Berlinnel is találkoztak, és 41–32-re nyertek. Az NB I-ben eddig csak a Dabassal játszottak, és magabiztosan győztek.

Őszi programjukat színesíti, hogy szabadkártyásként részt vesznek a szeptember 27. és október 3. között Egyiptomban sorra kerülő klubvilágbajnokságon.

Az európai szövetség (EHF) honlapjának összeállítása szerint a nyári átigazolási időszak legnagyobb fogásai között van szegedi részről a Kolstadtól érkező norvég Magnus Röd – bár sérülések miatt az előző szezonban mindössze hat BL-meccsen tudott játszani, így a formaidőzítés még várat(hat) magára. Az ötös ranglista élén a veszprémiek állnak Xavi Pascual megszerzésével.

A szerző szerint a mostani a valaha volt egyik legerősebb veszprémi csapat, Pascual pedig azon kevés edzők egyike, aki képes megváltoztatni egy csapat arculatát. Barcelonában nem csupán három BL-t nyert, hanem korszakos egyéniségeket épített fel a sportág számára Dika Memtől Rodrigo Corralesen át egészen Aleix Gómezig. Természetesen nagy lesz a nyomás, hogy a bakonyiak megnyerjék történetük első BL-címét, de Pascual az évek során már bizonyított.

Az EHF erősorrendjét a címvédő Barcelona vezeti, a második a Veszprém, a Szeged pedig hatodik.

Érdekes módon hiányzik a nyolcas listáról a magyar válogatott két játékosa, Fazekas Gergő és Szita Zoltán együttese, a lengyel bajnok, kupagyőztes és Szuperkupa-győztes Orlen Wisla Plock, amely a hazai és a nemzetközi porondon is évről évre fejlődik, és a mostani szezonban újabb áttörés várható tőle.

A Szeged három olyan csapattal is összekerült, amely az előző szezonban ott volt a kölni négyes döntőben: a Barcelona júniusban megnyerte a BL-t, a dán Aalborg HB döntős volt (akitől a Veszprém meglepetésre vereséget szenvedett, és nem jutott a négy közé), a Magdeburg pedig a negyedik helyen végzett.

A Veszprém megkapta a többi között a Plockot, továbbá az ugyancsak válogatott Rosta Miklós csapatát, a román bajnok és kupagyőztes Dinamo Bucuresti-et is. Utóbbinak további pikantériája, hogy a bakonyiak új vezetőedzője, Pascual eddig a Dinamót irányította, amelynek új trénere, a szintén spanyol David Davis a Veszprém edzője.

A csoportkör december 6. és február 11. között szünetel a januári világbajnokság miatt. A csoportok első két helyezettje a negyeddöntőbe, a 3–6. helyezettek a rájátszás első fordulójába jutnak. A négyes döntőt jövő júniusban ismét a kölni Lanxess Arénában rendezik.

A férfi Bajnokok Ligája csoportbeosztása:

A csoport:

Veszprém HC, Orlen Wisla Plock (lengyel), Paris Saint-Germain (francia), Füchse Berlin (német), Fredericia HK (dán), Sporting CP (portugál), Eurofarm Peliszter (északmacedón), Dinamo Bucuresti (román)

B csoport:

Aalborg HB (dán), Barcelona (spanyol), SC Magdeburg (német), Industria Kielce (lengyel), OTP Bank-Pick Szeged, HBC Nantes (francia), PPD Zagreb (horvát), Kolstad HB (norvég)

Tavaly történelmi idénynek nézhettünk elébe, ugyanis először fordult elő olyan, hogy öt magyar csapatnak szurkolhattunk a Bajnokok Ligájában. Ez most négyre csökkent, miután a tavaly fantasztikusan teljesítő DVSC Schaeffler nem volt olyan szerencsés, mint az FTC-Rail Cargo Hungaria – a Loki ugyanis nem kapta meg azt a bizonyos zöldkártyát. Így a tavalyi idény győztese, a Győri Audi ETO KC mellett „csupán” a népligeti alakulatnak szurkolhatunk.

A női mezőny már elrajtolt múlt héten: az ETO azt az Esbjerget múlta felül 28–26-ra, amellyel éppen a Final Four elődöntőjében vívott nagy csatát – és győzött egy góllal. Hasonlóan tett a Fradi is, amely a dán Nyköbing Falstert verte meg magabiztosan hazai pályán. Allan Heine együttese legközelebb a horvát Podravka Vegeta, a Rába-partiak pedig a tavalyi BL-ezüstérmes német csapat, a Háfra Noémit és Faluvégi Dorottyát is soraiban tudó Ludwingburg (korábbi nevén Bietigheim) ellen küzdenek meg.

A férfi és a női kézilabda Bajnokok Ligája összecsapásait a Sport 1 közvetíti élőben hétről hétre.

(Index/MTI)