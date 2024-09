Micsoda kezdés! Fantasztikus játékkal és győzelemmel indította a Bajnokok Ligája-szezont a Szeged

Lendületes kezdés, lehengerlő szegedi játék Mikler-bravúrokkal

Mindkét csapat a gyors játékot erőltette – ami korábban a Szegedre nem volt jellemző –, és bár a Magdeburg a nyolcadik percben két góllal vezetett, a kékek előbb Mario Sostaric találataival egyenlítettek, majd 4–1-es sorozattal fordítottak, méghozzá úgy, hogy utóbbi időszakban négy percet emberhátrányban töltött.

A csongrádiaktól hét játékos távozott és hat érkezett a nyári szünetben, ehhez képest gyorsan és olajozottan működött a támadójáték, a védekezés pedig stabil volt. Az állandóságot ekkor Mikler Roland képviselte, aki ezúttal is bravúrosan védett. A németek csereként beállt (doppingbotrányba keveredett) kapusa, Nikola Portner is remekelt, az ő védéseire alapozva fordított, és a szünetben 18–17-re vezetett a Magdeburg.

Fantasztikusan kezdte a második félidőt a Szeged, és úgy is folytatta: 13 perc alatt 9–1-es (!) sorozatot produkált, mert támadásban és védekezésben is tudott javulni, Mikler pedig továbbra is halmozta a bravúrokat, így a 47. percben már 28–21 volt az állás. Miután sorozatban háromszor betaláltak a németek, a svéd vezetőedző, Michael Apelgren időt kért. Együttese hét perc után szerzett ismét gólt, de Bánhidi Bence az első és egyetlen találatával biztosította a csongrádiak sikerét. A két csapat harmadszor találkozott egymással, a Szeged két vereség után először győzött.

Mario Sostaric hat, Sebastian Frimmel öt, Bodó Richárd és Lazar Kukic négy-négy góllal, Mikler Roland pedig 16 védéssel járult hozzá a sikerhez, utóbbit a mezőny legjobbjának választották. A túloldalon Nikola Portner négy, Sergei Hernández hat védéssel, Ómar Ingi Magnusson és Philipp Weber öt-öt találattal zárt.

Egészen elképesztő érzések vannak bennem. Újak vagyunk itt, ezért is volt nagyon fontos, hogy jól teljesítsünk az első BL-mérkőzésünkön

– nyilatkozta a meccs utáni sajtótájékoztatón Michael Apelgren.

A szegediek nyáron érkezett svéd edzője hozzátette, a második félidőben szenzációs volt a hangulat, nagyon jól összeállt a csapat, Mikler pedig nagyon jól teljesített.

„Nem volt könnyű a helyzet, mert az olimpia miatt rövid volt a felkészülési időszak, de elvégeztük a munkát, keményen dolgoztunk. Nagyon örülünk, hogy be tudtuk húzni az első meccset, minden játékosnak jár a köszönet” – folytatta a szakember.

Bánhidi Bence úgy fogalmazott, nagyon kellett már egy ilyen mérkőzés ennek a csapatnak, hiszen megmutatták, mire képesek, és hogy a Pick Arénában nagyon nehéz őket legyőzni.

Még mindig van a csapatban előrelépési lehetőség, de erről a második félidőtől azt gondolom, ezt meg kell tartanunk és tovább kell vinnünk a jövőben. Szeretnénk ugyanilyen vagy jobb mérkőzésekkel előrukkolni.

Gyenge első félidő, majd elképesztő Remili-bombák a szünet után

A két csapat augusztus 24-én felkészülési mérkőzésen találkozott egymással, akkor a bakonyiak magabiztosan, 41–32-re nyertek – most azonban teljesen más arcát mutatta a német alakulat.

A kiegyenlített kezdés után négy perc alatt 5–0-s sorozatot produkáltak a hazaiak, és ezzel 9–5-re elléptek. Xavier Pascual vezetőedző ingerült időkérése után sem javult jelentősen a Veszprém játéka, támadásban és védekezésben is sok volt a hiba. A 21. percben még 14–9 volt az állás, ám ezután nagy fordulat következett: a vendégcsapat hatékony védekezésre alapozva gyors gólokat lőtt, 6–1-es szériával egyenlített, és a szünetben is 16–16-os döntetlen volt az állás.

A második félidőben sem volt magas a színvonal, és a többet hibázó Füchse nem is tudta visszavenni a vezetést. A magyar bajnoki címvédő 6–2-es sorozattal ellépett, és bár egyszer még visszakapaszkodott „mínusz egyre” a házigazda, Rodrigo Corrales védéseire alapozva újabb komoly szériával folytatta a meccset a – második félidőben sokkal pontosabban kézilabdázó – Veszprém.

Bár hat perccel a vége előtt még öttel vezettek a bakonyiak, a Füchse némileg váratlanul 5–1-es szériával rukkolt elő, és csak azért nem tudott egyenlíteni, mert két másodperccel a vége előtt Lasse Andersson távoli lövését Corrales kivédte.

Nedim Remili 11, Ludovic Fabregas öt góllal, Rodrigo Corrales 17 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Mathias Gidsel tízszer, Lasse Anderson hatszor talált be, Dejan Milosavljev ugyancsak 17 védéssel zárt.

A Veszprém egy hét múlva a Paris Saint-Germaint fogadja a Veszprém Arénában, a Szeged pedig a BL-címvédő Barcelona otthonában folytatja szereplését, ugyancsak jövő csütörtökön.

Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:

B csoport:

OTP Bank-Pick Szeged– SC Magdeburg (német) 31–29 (17–18)

A csoport:

Füchse Berlin (német)–Veszprém HC 32–31 (16–16)