A Ferencváros 33–24-re győzött a horvát Podravka Koprivnica ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, szombaton Érden – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Egy hete – ugyancsak Érden – a Nyköbing 31–22-es legyőzésével kezdte meg a csoportkört a bajnoki és Magyar Kupa-címvédő zöld-fehér együttes, míg mostani riválisa hazai pályán kapott ki egy góllal a Ljubljanától. A múltbeli mérleg hazai sikert ígért: a korábbi tíz egymás elleni mérkőzésből kilencet megnyert az FTC.

Az idénybeli három eddigi tétmeccsét megnyerő Ferencváros keretéből a három kapus közül ezúttal az olimpiai ezüstérmes francia Laura Glauser maradt ki.

Döcögősen indult a hazaiaknak a találkozó, 3–1-re, majd 8–4-re is vezetett a horvát együttes, a védekezésben kevéssé hatékony FTC Orlane Kanor góljaival tapadt riválisára. A védekezés aztán stabilabbá vált, ez pedig azt eredményezte, hogy a 19. percben, 10–9-nél először vezetett a vendéglátó. A hátsó alakzat hatékonysága elöl is segített könnyebb gólokat szerezni. A játékrész utolsó harmadában jobban játszott a Ferencváros, Márton Gréta és Angela Malestein jól teljesített a széleken, Allan Heine vezetőedző remeklő csapata pedig már 17–11-re is ellépett.

Gólszegényen indult a második félidő, az első hat perc csupán egy találatot hozott, az utolsó negyedórához közelítve pedig már 25–17-re vezetett a Ferencváros. A különbségből egy perc alatt három gólt faragott a Podravka, ennél közelebb azonban nem engedte vendégét a budapesti alakulat. A hajrában magabiztos előnye birtokában többet rontott támadásban a házigazda, az utolsó percen belül már kilenc góllal is vezetett és 33–24-es sikert aratott.

Kanor és Malestein öt-öt, Márton és Darja Dmitrijeva négy-négy góllal, Janurik Kinga 11, Böde-Bíró Blanka 2 védéssel vette ki a részét a sikerből. A túloldalon Katarina Pandza szintén ötször volt eredményes.

Korsós Dorina mindhárom lövését gólra váltotta, csapata, a Rapid Bucuresti 30–30-as döntetlent játszott a Vipers Kristiansand vendégeként – jegyezte meg az MTI.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

Csoportkör, 2. forduló, A csoport

FTC-Rail Cargo Hungaria–Podravka Koprivnica (horvát) 33–24 (17–12)