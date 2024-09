A Magyar Kézilabda-szövetség döntött Golovin Vlagyimir sorsáról

A szervezet honlapján hétfőn közzétett bejelentés szerint Golovin december 31-én lejáró jelenlegi szerződését az MKSZ elnöksége a szakvezetővel folytatott egyeztetéseket követően hosszabbította meg, így a kapitány új kontraktusa a Los Angeles-i olimpia végéig, azaz 2028. augusztus 31-ig szól.

A kapitány segítője – a DVSC Schaefflernél vezetőedzői posztját megtartó – Szilágyi Zoltán lesz, míg az eddigi másodedző, Pigniczki Krisztina a női serdülőválogatott szövetségi vezetőedzőjeként dolgozik tovább.

Köszönöm a bizalmat a Magyar Kézilabda Szövetségnek, újabb négy év a válogatott élén nagy megtiszteltetés, egyúttal motiváció számomra. A legfontosabb most, hogy eredményesen szerepeljünk az év végi hazai Európa-bajnokságon, és elkezdjük, pontosabban folytassuk az építkezést, amelynek végcélja a 2028-as olimpia. Köszönöm az elmúlt három évben végzett munkát a stábnak, illetve segítőmnek, Pigniczki Krisztinának, akivel sok közös sikert értünk el az utánpótlásban és a felnőtteknél is. Az új olimpiai ciklus elején úgy érzem, érdemes kicsit változtatni, ezért a Szövetség támogatásával Szilágyi Zoltánt kértem föl segítőmnek, aki ezt elfogadta, és a Debrecen is támogatja őt kettős feladatkörében