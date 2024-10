Történelmi siker: a Magdeburg legyőzésével a világ tetején a Veszprém!

A Veszprém az A csoportot magabiztosan megnyerve, majd a Barcelonát hosszabbításban legyőzve (39–34), míg a német rivális Magdeburg a C négyes elsőjeként, és az egyiptomi al-Ahli csapatát felülmúlva kvalifikálta magát a klubvilágbajnokság döntőjébe. A két együttes számos alkalommal mérkőzött már meg egymással a Bajnokok Ligájában, legutóbb tavasszal, amelyen kétgólos német siker született (30–32). De nem kell sokáig keresgélni a magyar győzelmet sem: egy évvel ezelőtt, az első fordulóban a Veszprém győzött magabiztosan, öt góllal idegenben.

A Veszprém ott folytatta a döntőt, ahol a Barcelona ellen abbahagyta két nappal ezelőtt: a Magdeburg labdavesztése után Hugo Descat rohant, majd lőtt gólt, ezt követően ugyanezt tette honfitársa, Nedim Remili és másodpercekkel később Ludovic Fabregas is, ezzel négy perc után már 3–0-ra vezetett a magyar csapat. De nem kellett sokat várni a német csapat ébredésére: 4–1-es sorozatuknak köszönhetően már ismét döntetlen állt az eredményjelzőn (4–4).

A kapusoknak köszönhetően a következő percekben alább maradt a gólgyártás, viszont a Veszprém mutatott magasabb színvonalú játékot. Ekkor azonban jöttek a kapusok, és felborították az addigi rendszert, a védések pedig lassítottak a rohanós versenyfutáson. Az óvatosabb tempó inkább a Magdeburgnak ült, kétgólos hátrányból gyorsan kétgólos fórt csinált. Ez természetesen Xavi Pascual vezetőedzőnek sem tetszett, a 21. percben ki is kérte első idejét (10–8). A megbeszélés jól sült el a magyar kispadon, sikerült rendet tenni a fejekben a spanyol mesternek, a Magdeburg pedig megtorpant, a zárkózás igen, az iksz azonban már nem fért bele Ligetvári Patrikéknak az első harminc percbe (14–13).

Jól jött ki a második játékrészre a Veszprém: az első tíz percben iramot váltott, a helyzeteit is rendre értékesítette. Ennek köszönhetően megfordította a találkozót, sőt Mikita Vajlupav labdalopásból szerzett gyorsgólja pedig már a kétgólos fórt jelentette a fehér mezes magyaroknak. Majd Corrales egy újabb védéssel jelentkezett, a kontrából Jehia El-dera révén egy értékesített büntető született, ezzel pdig már háromra nőtt a bakonyiak előnye (21–18). Bennet Wiegert időt is kért, tudta, hogy itt eldőlhet a kupa sorsa...

Hasonlóan Pascualéhoz, Wiegert időkérése is célt ért: csapata néhány perc alatt rendezte sorait, a Veszprémet pedig hibákra kényszerítette, ennek köszönhetően a véghajrá előtt ismét egyre zárkózott. Most a spanyol mester érezte veszélyben a győzelmet, az 50. percben minimális előnynél ő is kihívta csapatát egy rövid megbeszélésre (24–23). A véghajrá első perceiben sikerült is egy-két gólon tartania a Veszprémnek a Magdeburgot, egészen a 60. perc elejéig: Cindric ziccert lőtt, Nikola Portner védett, a kontrából pedig Lukas Mertens operált, így jöhetett a hosszabbítás (28–28)!

A ráadás első négy és fél percében sem bírtak egymással a csapatok, egy veszprémi gólra azonnal érkezett egy magdeburgi találat. Mindaddig, amíg a német csapat rossz időben nem cserélt: Remili azonnal meglátta a rést, betette a labdát Febregasnak, aki betalált. A francia gólja, vele együtt magyar fór zárta a hosszabbítás első félidejét.

Corrales két óriási védéssel nyitotta a hossazbbítás második etapját, majd Remili is újabb találatot számlált. Damgaard lövése számukra szerencsésen pattant, majd Magnusson hetesből volt eredményes, így maradt még reménye a Magdeburgnak a második ötperces ráadásra. 6,7 másodperc volt hátra, amikor újra támadhatott zöld mezes csapat, de egy csúnya arcra ütés után Ligetvári Patrikot kiállították. Az óra lepergett, az időn túli szabaddobást pedig nem tudta értékesíteni a német alakulat. Ez pedig azt jelentette, hogy 34–33-ra nyert a Veszprém és klubvilágbajnoknoknak mondhatja magát!

A rangos esemény 1997-es létezése óta csupán második alkalommal vett részt a Veszprém. 2015-ben ugyancsak bejutott a döntőbe, akkor is egy német alakulattal csapott össze, ott hosszabbításban egy góllal a Füchse Berlin bizonyult jobbnak, és hódította el a trófeát.

Most azonban nem így történt, a bakonyi csapat 2024-ben megszerezte a Super Globe-ot! Xavi Pascual pedig duplán történelmet írt, ugyanis pályafutása hatodik klubvb-címét zsebelte be.

Férfikézilabda, klubvilágbajnokság, döntő