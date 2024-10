„A magyar kézilabdának egy jó Háfra Noémi mindig kell” – Golovin Vlagyimir keretet hirdetett

A kedden nyilvánosságra hozott névsor megegyezik azzal, amit a legutóbbi, szeptemberi összetartás és a Románia elleni két edzőmérkőzés előtt állított össze. A következő edzőtábor október 21-től 27-ig tart, és ismét két meccs szerepel a programban. Október 24-én Toulonban, 26-án pedig a Párizs melletti Tremblay-en-France-ban játszanak a magyarok az olimpiai ezüstérmes, világbajnok franciákkal.

A szeptemberi összetartásról Golovin Vlagyimir az MTI-nek elmondta, mindig öröm együtt dolgozni a válogatottal, ezúttal is jó volt a hangulat, de a románok elleni két mérkőzésen nem ugyanazt a játékot mutatták, mint az olimpián, persze, azt megelőzően négy hetet együtt készültek.

A románok elleni első meccs zárt kapus volt, annak a végeredményét nem hozták nyilvánosságra, a másodikat 37-28-ra megnyerte a magyar együttes. A kapitány leszögezte, voltak félreértések védekezésben és támadásban is, de ezeket mindenki magával hozta, mert abból adódnak, amit a klubcsapatukban gyakorolnak.

A védekezést sokkal jobban megoldottunk az olimpián, ezért a következő összetartáson ezzel is többet fogunk foglalkozni. Támadójátékban is hullámzó volt a teljesítmény, de biztos vagyok benne, hogy ebben a fáradtság is közrejátszott, mert az ötkarikás játékok éve mindig nehéz. Egy kicsit tompák voltak, de a következő összetartáson bizonyára ez is megváltozik, mert nagyon motiváltak a lányok