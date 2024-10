A Győr megszenvedett a bajnoki sikerért a DVSC ellen

Az előző idényben ezüstérmes Győri Audi ETO KC házigazdaként 29–28-ra legyőzte a Debrecent a női kézilabda NB I szerdai játéknapján – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A szünetben még magabiztosan vezettek a Bajnokok Ligája-címvédő hazaiak, azaz az ETO, de a DVSC előbb egyenlített, majd a 49. percben már kétgólos előnyben volt. A győriek 25–27-es állásról egy 4–0-s sorozattal fordítottak, de a Debrecen egy pontot még így is megszerezhetett volna. Nyolc másodperccel a vége előtt Töpfner Alexandra lövését Hatadou Sako kivédte.



Bruna de Paula hét, Dione Housheer, Estelle Nze Minko és Győri-Lukács Viktória öt-öt góllal vette ki részét a sikerből. A túloldalon Petrus Mirtill is hétszer talált be.



NŐI KÉZILABDA NB I

Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler 29–28 (17–13)



Korábban

FTC-Rail Cargo Hungaria–Kisvárda Master Good SE 25–20 (12–11)

Váci NKSE–Motherson Mosonmagyaróvári KC 31–26 (16–13)



Az élmezőny: 1. Győri ETO 10 pont (177–119), 2. FTC 10 (164–120), 3. DVSC 6 (165–137)



(MTI)