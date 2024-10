Újabb világsztárt hoztak hírbe a Veszprémmel, de távozó is akad

A spanyol Catalunya Radio értesülései szerint a világ legjobbjaként számontartott kapust, Emil Nielsent sikerült elcsábítania a magyar rekordernek. A 26 éves dán kézilabdázó szerződése 2026 nyarán lejár a Barcelonánál és ezt követően csatlakozik a Veszprémhez, annak ellenére, hogy állítólag a katalán klub mindent megtett azért, hogy továbbra is maradjon, azonban Nielsen csapata ajánlatával nem élt.

Nielsen fantasztikus szezont tudhat maga mögött, januárban Dániával ezüstérmes lett az Európa-bajnokságon, júniusban a Barcával a Bajnokok Ligája-trófeát hódította el, augusztusban pedig honi válogatottjával az olimpián sem talált legyőzőre. A kapus megfordult a dán Aarhusnál, valamint Skjernnél, majd 2019-ben légiósnak állt és a francia Nanteshoz szerződött, onnan 2022-ben igazolt a Barcához, ami élete legjobb döntésének bizonyult.

Néhány héttel ezelőtt arról is szárnyra kaptak hírek, hogy a Barcelona másik szupersztárját, a francia jobbátlövő Dika Memet is elcsábította a Veszprém. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, háromszoros BL-győztes Mem jelenleg a világ egyik, ha nem legjobbja posztján, így nem véletlen, hogy a gránátvörös-kékeknél alapember évek óta. A francia klasszist 2027-ig köti szerződése a katalánokhoz – ahol évi egymillió eurós fizetést kap –, azonban a klub anyagi gondjai miatt spórolásra kényszerül, ezt pedig a bakonyiak kihasználnák.

Arról is egyre többet hallani, hogy nemcsak adhat, de vihet is játékost a rivális spanyol csapat, ugyanis a francia beálló, Ludovic Fabregas nagyon szeretne visszatérni Spanyolországba, amelyet korábbi klubja is igencsak támogat. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok kézilabdázó szerződése 2025 nyarán jár le a Veszprémnél, a magyar csapatnak viszont opciós joga van egy évvel meghosszabbítani azt. Természetesen több érdeklődő is van, a Montpellier-ről és a Paris Saint-Germainről már tavasszal hallani lehetett, a befutó azonban korábbi csapata lehet, amely színeiben 2018 és 2023 között már játszott.