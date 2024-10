Vége a Fradi veretlenségi sorozatának, fordulatos mérkőzésen kapott ki a francia bajnoktól

Soha nincs egyszerű dolga a Ferencvárosnak, amikor a francia sztárcsapat, a Metz ellen kell küzdenie. Ezt bizonyítja az eddigi egymás elleni mérleg is: a két csapat eddig 14-szer csapott össze a legrangosabb európai kupasorozatban, amelyből hétszer a „Sárkányok” diadalmaskodtak, hatszor a népligetiek győztek, egyszer pedig döntetlen lett a végeredmény. Bár a legutóbbi két összecsapást a franciák nyerték (tavaly ősszel 13 góllal), a legutóbbi Fradi-győzelem az a bizonyos négyes döntőbe való bejutást jelentette.

Immáron magyar válogatott játékosokat is üdvözölhetünk a metzi csapatban, ugyanis a párizsi olimpia után Szemerey Zsófi, valamint Vámos Petra is csatlakozott a klubhoz. Mindketten először méretik meg magukat külföldön, érkezésük óta pedig először várt rájuk magyar csapat.

Lehengerlően kezdett a Fradi, nyolc perc játék után már 5–1-re vezetett, a Metz pedig hibát hibára halmozott, ezért Emmanuel Mayonnade igen hamar ki is kérte első idejét. De ez sem hozta meg az áttörést, Laura Glauser hatalmasat védett honfitársának, a kontrából pedig Orlane Kanor bombázott és tovább nőtt a két csapat közti differencia (6–1).

Szűk negyedóra játék után viszont kezdett magára találni a hazai csapat, sorra szerezte a gólokat, a Fradi lövéseit pedig vagy a védelem, vagy a kapuban Cléopatre Darleux hatástalanította, így a 18. percre Sarah Bouktit értékesített hétméteresével újra döntetlen állt az eredményjelzőn (7–7). Martin Albertsen is kihívta csapatát egy rövid megbeszélésre, ami nem meglepő, 6–1-es szériában volt már a Metz...

Darleux továbbra is szenzációsan védett, Lekics azonban megtalálta a francia kapus ellenszerét, egymás után háromszor is betalált és ismét ellépett a Fradi, három gyors góllal azonban visszakapaszkodott a Metz, Djazz Chambertin találata pedig a félidei eredményt is beállította (11–11).

Fotó: ehf.com

Vámos és a Metz is jól kezdte a második játékrészt, a 24 éves magyar irányító először asszisztot adott, majd gólt is jegyzett. Újabb magyar hibák után pedig Chloe Valentini is betalált, ezzel ismét, a meccsen már sokadjára háromgólosra nőtt a francia előny. A sorminta azonban folytatódott, nem tudta sokáig megőrizni előnyét a Metz, 3–0-s Fradi-sorozattal a 39. percben már megint iksz volt (14–14). Izgalmakból, gólokból és fordulatokból nem volt hiány, hibákból annál inkább...

A következő tíz percben a góltermelés lecsökkent, mindkét csapat csak két-két találatot jegyzett, így a véghajrára is döntetlennel vágtak neki a felek. A Metz azonban ritmust váltott, Darleux-vel kiegészülve a 25. percre már háromgólos fórral fordult, a népligetiek pedig nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A 35 éves francia kapus 50 százalék felett járt, több védése volt, mint ahány gólja a Fradinak. Végül a végjáték a legrosszabb forgatókönyvet hozta és a végeredmény a mérkőzés legnagyobb különbségét jelentette (24–19).

A Ferencvárosra a jövő héten kemény mérkőzések várnak: szerdán a magyar bajnokságban a DVSC Schaeffler ellen küzd meg, egy hét múlva pedig a még hibátlan Krim Ljubljana ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában.

Női kézilabda Bajnokok Ligája

ötödik forduló:

Metz Handball (francia) – FTC-Rail Cargo Hungaria 24–19 (11–11)

vasárnap játsszák: